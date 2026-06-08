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Tormenta tropical Boris: trayectoria, estados afectados y cuándo toca tierra en Guerrero

La depresión tropical Dos-E se intensificó a tormenta tropical Boris la madrugada de este lunes

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Imagen aérea del mapa de México bajo una intensa tormenta con nubes oscuras, múltiples rayos, lluvia y granizo cayendo sobre la tierra y el mar.
El SMN prevé que la tormenta tropical Boris impacte Guerrero esta tarde (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tormenta tropical Boris tocará tierra sobre Guerrero durante la tarde de este lunes 8 de junio, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

El sistema se intensificó desde la depresión tropical Dos-E en las primeras horas de la madrugada de este lunes 8 de noviembre y trae consigo lluvias torrenciales de hasta 250 milímetros, oleaje de 5 metros y vientos con rachas de 90 km/h sobre la franja costera del Pacífico mexicano.

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La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la activación del Plan Marina y el Plan DNIII-E en fase de prevención en al menos seis estados.

¿Cuál será su trayectoria y hora de posible impacto?

(Conagua)
(Conagua)

A las 03:00 horas de este lunes, el centro de Boris se localizaba a 135 kilómetros al sureste de Acapulco y a 80 km al suroeste de Punta Maldonado, Guerrero, según la Conagua y el SMN. El sistema se desplaza hacia el noreste a apenas 7 km/h —un avance lento— con vientos máximos sostenidos de 65 km/h y rachas de 85 km/h.

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La velocidad de desplazamiento es un factor de riesgo adicional: a menor velocidad de traslación, mayor es el tiempo que el sistema permanece sobre una misma zona y mayor el volumen de lluvia acumulada en ese punto.

No hay hora estimada de su posible impacto en Guerrero, sin embargo, el SMN mantiene zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Técpan de Galeana, Guerrero.

“Se pronostica que este sistema, durante esta tarde, impacte sobre el estado de Guerrero y va a mantener las condiciones favorables para tormentas con lluvias intensas a puntualmente torrenciales”, señaló el Servicio Meteorológico Nacional en un video compartido en sus redes sociales esta madrugada.

El pronóstico de trayectoria indica que Boris se degradará a remanentes post-tropicales el martes 9 de junio.

No obstante, sus efectos de lluvia continuarán sobre el centro y sur del país durante las horas siguientes al toque en tierra, por lo que los estados del interior también mantienen alertas activas.

¿Qué estados serán afectados?

Vista aérea de un mar tormentoso con olas espumosas, bajo un cielo gris oscuro y amenazante, con palmeras inclinadas por el viento en la orilla.
Alerta por alto oleaje y fuertes rachas de viento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El occidente y la costa de Guerrero registran las precipitaciones más intensas, con acumulados de entre 150 y 250 milímetros en 24 horas. En el sureste y la costa de Michoacán, así como en el suroeste de Oaxaca, las lluvias van de 75 a 150 mm. El sur de Jalisco y Colima reciben precipitaciones de 50 a 75 mm.

Los desprendimientos nubosos del sistema alcanzan también a Guanajuato, la Ciudad de México, el Estado de México y el sur de Morelos, donde se esperan lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm.

La Conagua advierte que las precipitaciones pueden generar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de todos los estados mencionados.

Las costas de Guerrero y el occidente de Oaxaca enfrentan las condiciones marítimas más severas: rachas de viento de 70 a 90 km/h y oleaje de 4 a 5 metros de altura. En las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, las rachas van de 50 a 70 km/h con olas de 3 a 4 metros.

Estas condiciones representan riesgo para embarcaciones menores y actividades en la franja costera. El SMN y la Conagua exhortan a la población a mantenerse alejada de las playas y a atender los avisos oficiales durante el paso del sistema.

Sheinbaum activa Plan Marina y DNIII-E en seis estados

Claudia Sheinbaum
(@Claudiashein)

La presidenta Sheinbaum confirmó que la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional activaron sus planes de emergencia en coordinación con la Conagua, la Coordinación Nacional de Protección Civil y los gobiernos estatales y municipales de las entidades afectadas.

Sheinbaum pidió a la población de Guerrero y Oaxaca —en particular en la franja costera entre Lagunas de Chacahua y Técpan de Galeana— extremar precauciones. El llamado se extiende a los habitantes de Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit, donde se pronostican lluvias intensas, oleaje elevado y mar de fondo.

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