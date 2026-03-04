México

Ataque armado en oficina de Coatzacoalcos, Veracruz, deja cuatro muertos y dos heridos

Reportes indican que en el sitio se encuentra una financiera

Guardar
Policía y Guardia Nacional en
Policía y Guardia Nacional en operativos y escenas del crimen en México / Imagen ilustrativa. (Cuartoscuro)

La tarde de este martes 3 de marzo se registró un ataque armado en contra de una oficina ubicada en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, el cual dejó como saldo cuatro personas muertas y dos lesionadas.

De acuerdo con reportes de medios locales, la agresión ocurrió alrededor de las 13:30 horas en una oficina ubicada sobre la calle Lázaro Cárdenas de la colonia María de la Piedad.

Los datos refieren que un grupo de sujetos irrumpieron en el inmueble y dispararon contra las personas que se encontraban en el sitio. En un primer momento se reportaron seis personas gravemente heridas.

Tras los hechos, se reportó al 911 la emergencia y se solicitó apoyo de elementos de seguridad para atender a los lesionados.

Al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal, de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de las Fuerzas Armadas, quienes acordonaron el área y activaron un dispositivo de seguridad.

Cuatro personas murieron en el sitio

Imagen ilustrativa/ Investigadores policiales trabajan
Imagen ilustrativa/ Investigadores policiales trabajan en la escena del crimen donde el fotoperiodista Ismael Villagómez Tapia, del periódico local El Heraldo de Juárez, fue asesinado a tiros según medios locales, en Ciudad Juárez, México 16 de noviembre de 2023. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que, a través de la Fiscalía Regional Coatzacoalcos, se inició una carpeta de investigación por el ataque armado cometido en la ciudad.

Además, detalló que el saldo preliminar de la agresión armada fue de cuatro personas fallecidas, por lo que tras el reporte se desplegó un equipo de fiscales, peritos y policías municipales para realizar las diligencias correspondientes.

“Desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, se activaron los protocolos para establecer las causas y dar con el paradero de los responsables de este lamentable suceso”, aseguró la Fiscalía del Estado en un comunicado.

Finalmente, afirmó que no habrá impunidad en este caso de violencia. Hasta el momento no se reportan personas detenidas por este ataque armado.

Localizan fosa clandestina en Jáltipan: van 4 cuerpos identificados

FOTOS JULIETA M. NEVAREZ/CUARTOSCURO.COM
FOTOS JULIETA M. NEVAREZ/CUARTOSCURO.COM

A principios del mes de febrero se localizó una fosa clandestina en el municipio de Jáltipan, al sur de Veracruz, el cual se reportó tendría en promedio 12 cuerpos, pero las autoridades han asegurado que se trata de cuatro a cinco.

Luego de las primeras diligencias en la zona, autoridades confirmaron la identificación de cuatro cuerpos tras su hallazgo en la fosa clandestina, ubicada en un predio de El Cocuital.

La confirmación de estas identificaciones fue realizada por Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, titular de la Fiscalía General del Estado, quien señaló que la investigación se encuentra en curso y no se ha hecho pública la cifra total de cuerpos localizados.

Esto se da en un contexto en el que las autoridades han evitado hablar del número exacto de cuerpos localizados en el sitio; sin embargo, han afirmado que informarán de manera puntual los avances.

Temas Relacionados

Ataque armadoCoatzacoalcosVeracruzCuatro muertosNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Propuesta de Claudia Sheinbaum sobre pensiones doradas llegó al Senado

La medida busca que las jubilaciones de altos exfuncionarios no superen el 50% del salario presidencial

Propuesta de Claudia Sheinbaum sobre

Evita estos errores al aplicar el contorno de ojos y mejora la rutina facial

Una atención especial en el área más sensible del rostro ayuda a prevenir signos de fatiga y mantener una mirada fresca y luminosa

Evita estos errores al aplicar

5 ideas para consumir sardinas en este temporada de cuaresma

Un alimento práctico para quienes buscan platillos llenos de beneficios nutricionales sin complicaciones en la cocina

5 ideas para consumir sardinas

Integrantes de la UPREZ instalan plantón frente al Palacio de Gobierno de Toluca, Edomex: esta es la razón de su manifestación

Personal docente y estudiantil pide una respuesta a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez

Integrantes de la UPREZ instalan

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Chiapas

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Sismo de 4.1 de magnitud
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operativo contra El Mencho activó

Operativo contra El Mencho activó operación coordinada del CJNG para magnificar violencia, asegura especialista

Cae en Nuevo León “El Profe”, uno de los criminales prioritarios para México y EEUU en la frontera

FGR logra sentencia de más de 100 años contra “La Candela”, operadora cercana al líder de Los Rojos

Detienen a mexicano con casi media tonelada de metanfetamina líquida en EEUU

Por qué la detención de “El Congo” revelaría una lucha al interior del CJNG en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Susana Zabaleta se lanza contra

Susana Zabaleta se lanza contra Sergio Mayer por dejar el Congreso para entrar a La Casa de los Famosos

Shakira manda mensaje de despedida tras récord histórico en el Zócalo: “Un sueño hecho realidad”

Montserrat Oliver pide que paren las especulaciones sobre el estado de salud de Yolanda Andrade

Xavi anuncia gira por México: ciudades y preventa para el exponente de regional mexicano urbano con ‘X-Tour’

BTS: a qué hora sale el tráiler del documental ARIRANG en México

DEPORTES

Este es el equipo al

Este es el equipo al que llega la máxima goleadora del Club América Femenil

De Alejandro Fernández a Timbiriche: este es el festival "México Vibra" que realizarán previo al Mundial 2026 en el Auditorio Nacional

José Saturnino Cardozo es condecorado por el Gobierno del Estado de México por su trayectoria deportiva

Murió Rafael del Castillo, ex presidente de la FMF y organizador del Mundial México 86

Este es el actor mexicano que está a prueba con un equipo de la MLS en Estados Unidos