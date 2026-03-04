Ataque armado en oficina de Coatzacoalcos, Veracruz, deja cuatro muertos y dos heridos

Policía y Guardia Nacional en operativos y escenas del crimen en México / Imagen ilustrativa. (Cuartoscuro)

La tarde de este martes 3 de marzo se registró un ataque armado en contra de una oficina ubicada en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, el cual dejó como saldo cuatro personas muertas y dos lesionadas.

De acuerdo con reportes de medios locales, la agresión ocurrió alrededor de las 13:30 horas en una oficina ubicada sobre la calle Lázaro Cárdenas de la colonia María de la Piedad.

Los datos refieren que un grupo de sujetos irrumpieron en el inmueble y dispararon contra las personas que se encontraban en el sitio. En un primer momento se reportaron seis personas gravemente heridas.

Tras los hechos, se reportó al 911 la emergencia y se solicitó apoyo de elementos de seguridad para atender a los lesionados.

Al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal, de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de las Fuerzas Armadas, quienes acordonaron el área y activaron un dispositivo de seguridad.

Cuatro personas murieron en el sitio

Imagen ilustrativa/ Investigadores policiales trabajan en la escena del crimen donde el fotoperiodista Ismael Villagómez Tapia, del periódico local El Heraldo de Juárez, fue asesinado a tiros según medios locales, en Ciudad Juárez, México 16 de noviembre de 2023. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que, a través de la Fiscalía Regional Coatzacoalcos, se inició una carpeta de investigación por el ataque armado cometido en la ciudad.

Además, detalló que el saldo preliminar de la agresión armada fue de cuatro personas fallecidas, por lo que tras el reporte se desplegó un equipo de fiscales, peritos y policías municipales para realizar las diligencias correspondientes.

“Desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, se activaron los protocolos para establecer las causas y dar con el paradero de los responsables de este lamentable suceso”, aseguró la Fiscalía del Estado en un comunicado.

Finalmente, afirmó que no habrá impunidad en este caso de violencia. Hasta el momento no se reportan personas detenidas por este ataque armado.

Localizan fosa clandestina en Jáltipan: van 4 cuerpos identificados

FOTOS JULIETA M. NEVAREZ/CUARTOSCURO.COM

A principios del mes de febrero se localizó una fosa clandestina en el municipio de Jáltipan, al sur de Veracruz, el cual se reportó tendría en promedio 12 cuerpos, pero las autoridades han asegurado que se trata de cuatro a cinco.

Luego de las primeras diligencias en la zona, autoridades confirmaron la identificación de cuatro cuerpos tras su hallazgo en la fosa clandestina, ubicada en un predio de El Cocuital.

La confirmación de estas identificaciones fue realizada por Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, titular de la Fiscalía General del Estado, quien señaló que la investigación se encuentra en curso y no se ha hecho pública la cifra total de cuerpos localizados.

Esto se da en un contexto en el que las autoridades han evitado hablar del número exacto de cuerpos localizados en el sitio; sin embargo, han afirmado que informarán de manera puntual los avances.