Ángela Aguilar y Nodal muestran su apoyo a Kunno mientras presumen romántica cena

La hija de Pepe Aguilar volvió a las redes y compartió imágenes de su vida junto a Christian Nodal

La hija de Pepe Aguilar
La hija de Pepe Aguilar volvió a las redes y compartió imágenes de su vida junto a Christian Nodal.

Ángela Aguilar volvió a provocar revuelo en redes, tras compartir en su canal de WhatsApp una fotografía que muestra una cita romántica con Christian Nodal mientras ambos miraban el reality show La Casa de los Famosos. La imagen, difundida el martes 3 de marzo, exhibe una mesa servida con varios platos y algunas velas encendidas, mientras en el fondo se observa la pantalla de televisión en la que aparece el programa La Casa de los Famosos. La artista añadió el siguiente texto: “Una vida equilibrada”.

La publicación se produce en medio de rumores en redes sociales sobre un supuesto alejamiento de Ángela Aguilar de los escenarios musicales. En las últimas horas, la intérprete había sido tema de conversación tras compartir una imagen en un gimnasio, lo que generó especulaciones entre sus seguidores sobre una posible pausa o cambio en su carrera. “No me voy a retirar. Entreno porque me preparo, trabajo porque tengo metas claras y canto porque es mi pasión”, afirmó la cantante en su canal de difusión, desmintiendo cualquier rumor sobre el fin de su trayectoria artística.

La foto de Ángela Aguilar
La foto de Ángela Aguilar y Christian Nodal juntos viendo "La Casa de los Famosos" causa revuelo en redes.

De igual manera la hija de Pepe Aguilar, se refirió de manera directa a la presión y el escrutinio que enfrentan las figuras públicas como ella. “He entendido algo en este año y algunos meses: cuando el espectáculo es el negocio, la verdad estorba. El ruido se monetiza. La distorsión entretiene y la calma incomoda… mucho”, expresó en uno de sus mensajes.

En sus declaraciones, Ángela Aguilar subrayó el motivo por el que opta por no responder a cada comentario o crítica que circula en internet. “He elegido no responder muchas veces. No por falta de argumentos, sino porque no todo merece convertirse en discusión pública. Los amo”, compartió.

La cantante utilizó su canal
La cantante utilizó su canal de WhatsApp para aclarar que su carrera artística sigue activa y que su presencia en el gimnasio responde a su disciplina personal.

La conversación sobre la intérprete trascendió a su cuenta de Instagram, donde subió la misma foto y agregó un enlace directo a su canal de WhatsApp. La publicación incluyó como fondo musical el tema “Euphoria” de Kendrick Lamar, una canción marcada por su contexto de rivalidad artística con Drake en 2024. Un tema que rápidamente provocó polémica, pues se trata de una tiradera y ya ha sido utilizada en sus publicaciones anteriores.

Otra cosa que llamó la atención de los usuarios fue que más tarde, Ángela Aguilar volvió a utilizar WhatsApp para enviar otro mensaje cerrando la conversación del día con la frase “Buenas noches jiji”, acompañando la fotografía de la cena y el programa de televisión.

