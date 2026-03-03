Tren Suburbano - AIFA: cómo va la obra que prometieron entregar antes de las vacaciones de Semana Santa

Las modernas instalaciones de una estación del Tren Lechería-AIFA, que conectará con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, se aprecian con un tren en vías y señalización visible. (Presidencia de la República)

Una de las obras heredadas del sexenio de Andrés Manuel López Obrador es el Tren Suburbano al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el tramo Lechería - AIFA pretende conectar con el servicio a Buenavista y así mejorar las opciones de transporte público a la terminal aérea.

A casi cinco años desde que empezó la construcción de la obra, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, aseguró que el proyecto será terminado antes de la Copa Mundial 2026 y podrá operar antes de las vacaciones de semana santa.

Las autoridades federales aceleraron los trabajos en la última fase de la obra del Tren Lechería - AIFA, y ya dieron una fecha estimada para su inauguración, por lo que se ha generado expectativa sobre el avance del proyecto.

¿Cómo va la obra del Tren Suburbano - AIFA?

La obra del Tren Suburbano - AIFA presenta un avance del 92%, según informó la SICT (X/ @delfinagomeza)

El último informe del gobierno federal confirma que la obra civil de vías registra un 92% de avance y que ya comenzó la fase de pruebas para conectar Buenavista, en la Ciudad de México, con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en el Estado de México.

La construcción del Tren Suburbano entre Buenavista y el AIFA presenta un avance físico significativo. Según la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la obra civil está prácticamente concluida. El gobierno federal, por conducto de la presidenta Claudia Sheinbaum, proyecta que el trayecto esté listo y en funcionamiento durante el primer trimestre de 2026, permitiendo que los pasajeros puedan utilizarlo antes o durante la Semana Santa de ese año.

El reciente 19 de febrero en conferencia matutina las autoridades explicaron que la obra del Tren Lechería - AIFA avanza conforme lo programado y que están por iniciar las pruebas dinámicas, de control y seguridad en trenes.

Sheinbaum supervisó avances del Tren Suburbano - AIFA (X/ @delfinagomeza)

Además, se están ampliando las vías en Buenavista, y se trabaja en el CETRAM y el acceso a las estaciones. Sheinbaum detalló que “el tren AIFA-Ciudad de México inicia operaciones antes de Semana Santa”. Además, subrayó el compromiso de la SICT y de los ingenieros militares para finalizar a tiempo. La presidenta también adelantó que el Tren México-Querétaro y la conexión AIFA-Pachuca iniciarán operaciones hasta 2027.

Avance técnico del Tren Suburbano AIFA

El titular de la SICT, Jesús Esteva Medina, informó que ya arrancó la fase de pruebas dinámicas, así como los controles de seguridad para evaluar el funcionamiento del sistema ferroviario. El primer recorrido de prueba cubrió la ruta entre Lechería y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. En los siguientes meses, las pruebas técnicas continuarán hasta dejar todo listo antes de marzo o abril de 2026.

La participación de ingenieros militares resulta fundamental en la etapa final de la obra. De acuerdo con la SICT, los trabajos de ampliación de vías en Buenavista y el desarrollo del Centro de Transferencia Modal (CETRAM) avanzan conforme al cronograma y la coordinación entre dependencias es clave para resolver los últimos retos pendientes.

Sheinbaum supervisó el avance de la obra del Tren Suburbano Lechería - AIFA (X/ @andreslajous)

Andrés Lajous Loaeza, director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), destacó que los trenes para el tramo Buenavista-AIFA tendrán diseños similares a los de El Insurgente. Cuentan con pasillos más amplios, lo que facilita el traslado de paquetes y equipaje, una adaptación pensada en los patrones de viaje de la zona metropolitana.

De acuerdo con ATTRAPI, el diseño del servicio ferroviario responde al flujo frecuente de bultos y paquetes, especialmente en fines de semana. Además, la obra incluye la construcción de una planta de prefabricados para los viaductos y la sustitución de patios y rutas de carga por vías y estaciones de pasajeros en puntos clave.