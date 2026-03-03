Mexicanos reaccionan a caída mundial de Facebook

REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Aunque Facebook ha perdido popularidad frente a otras redes sociales como Instagram o TikTok, aún es una plataforma utilizada por muchas personas, así que su falla alrededor de las 16:00 alarmó a muchos.

Si en esta tarde has intentado ingresar a tu cuenta y no te lo permite por algún error de direccionamiento o aparece como perfil inhabilitado, es una caída mundial, no se trata de tu módem de WiFi o tu celular.

(Captura de pantalla)

Se desconoce si el equipo de Mark Zuckerberg ya detectó o solucionó el problema; sin embargo, es posible que el servicio se reestablezca en los próximos minutos u horas.

Este es el mensaje que reciben los usuarios cuando intentan usar la página o la aplicación:

Cuenta no disponible temporalmente.

Tu cuenta no está disponible en este momento debido a un problema en el sitio que esperamos resolver en breve. Vuelve a intentarlo en unos minutos.

(Captura de pantalla)

Ante la caída, los mexicanos no dudaron en reaccionar con memes y frases graciosas como “Todos los mayores de 40 pueden entrar en pánico” o “dice mi tía que se cayó Facebook, yo ni enterado”.

Otras veces en que se ha caído Facebook

4 de octubre de 2021: Facebook, junto con Messenger, Instagram, WhatsApp y otros servicios, estuvo fuera de servicio a nivel mundial durante aproximadamente seis horas.

La causa se relacionó con una mala configuración en el sistema de enrutamiento BGP, lo que hizo que los servidores DNS fueran inaccesibles.

Los empleados no pudieron acceder a herramientas internas ni a las oficinas. Se considera una de las mayores interrupciones de la historia de la plataforma.

13 de marzo de 2019: Facebook, Instagram y WhatsApp sufrieron una caída global de varias horas. Downdetector registró 7.5 millones de reportes, la mayor cifra desde su creación.

Otras caídas recientes: Las estadísticas de Downdetector muestran reportes frecuentes de interrupciones menores a lo largo de los años, entre ellas una caída reportada el 18 de noviembre de 2025. F