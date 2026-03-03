‘Excelsa’ y ‘Maradonio’ se reencuentran a 14 años de La Familia P. Luche

La identidad del nuevo ‘Maradonio’, viralizado en redes sociales, no corresponde al actor original Brayan Gibrán Mateo (IG)

Un reencuentro inesperado entre ‘Excelsa’ y ‘Maradonio’, icónicos personajes de ‘La Familia P. Luche’, sorprendió a miles de seguidores tras 14 años de su última aparición en pantalla.

La actriz Bárbara Torres compartió imágenes y un video en su cuenta de Instagram, donde recreó el emotivo momento en el que la sirvienta de la serie se reencuentra con su hijo, a quien buscaba desde hace años.

En la grabación se destaca el instante en el que Torres, frente a un joven con gran parecido físico a ‘Maradonio’, expresa: “Ay, mi hijo, qué triste... ¿será o no será? Se me hace que sí es”, antes de fundirse en un abrazo.

Sin embargo, el responsable de la iniciativa, el creador de contenido Jorge Armando, aclaró que no se trataba del ‘Maradonio’ original, sino de una versión viralizada en redes, aunque el joven ha ganado notoriedad debido a su parecido con Brayan Gibrán Mateo, el actor que interpretó originalmente al personaje.

El reencuentro entre ‘Excelsa’ y ‘Maradonio’ de ‘La Familia P. Luche’ conmueve a fanáticos tras 14 años sin verse en pantalla (IG)

La intérprete argentina y Armando informaron que continuarán buscando a Mateo, reconocido por su papel y su popular poema del Día de las Madres, además de su espontaneidad en la serie.

El verdadero Brayan Gibrán Mateo se incorporó al elenco con solo 5 años y, tras el final de ‘La Familia P. Luche’, decidió apartarse del medio televisivo.

Maradonio, un recuerdo de la comedia de Eugenio Derbez

Brayan Gibrán Mateo es un actor mexicano conocido principalmente por interpretar a Maradonio en la serie de comedia “La Familia P. Luche”. Su personaje, Maradonio Charles Quintino P. Luche, fue el hijo de Excelsa y Ludovico, y apareció en la última temporada de la serie, conquistando al público con su simpatía y carisma desde los cinco años.

Mateo fue seleccionado de manera inesperada cuando la directora de casting lo vio en la recepción de Televisa, acompañando a su padre. Su talento para la declamación y su desparpajo frente a las cámaras lo llevaron a incorporarse al elenco de la exitosa producción creada por Eugenio Derbez.

El momento fue un guiño para los fans de La familia P. Luche

A pesar de su corta edad, logró destacarse por su espontaneidad y sus intervenciones humorísticas, como en la célebre escena en la que recita el poema “A la madre”.

Tras el final de “La Familia P. Luche” en 2012, Brayan Gibrán Mateo se alejó del mundo del espectáculo y optó por mantener un perfil bajo. Abrió un canal de YouTube en el que compartió algunos videos, pero dejó de publicar en 2016.

Recientemente, ha reaparecido en redes sociales, especialmente en TikTok, donde asegura ser el actor que dio vida a Maradonio, mostrando una imagen muy distinta, con tatuajes y un estilo de vida ajeno a los reflectores.

Brayan Gibrán Mateo no continuó con una carrera actoral en televisión y prefiere llevar una vida privada, aunque su paso por la serie sigue siendo recordado por los seguidores del programa.

Brayan Gibrán Mateo ingresó al elenco de la exitosa serie mexicana cuando tenía apenas cinco años de edad [Facebook/Brayan Gibran Mateo Oficial]

Su historia ilustra el impacto de los personajes infantiles en la cultura televisiva mexicana y la decisión de algunos de sus intérpretes de priorizar su bienestar personal lejos de la fama.