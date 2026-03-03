México

‘Excelsa’ y ‘Maradonio’ se reencuentran a 14 años de La Familia P. Luche

La inesperada aparición de Bárbara Torres junto a un Maradonio muy convincente hizo estallar los comentarios, mientras aumenta la expectativa por el paradero de Brayan Gibrán Mateo

Guardar
La identidad del nuevo ‘Maradonio’,
La identidad del nuevo ‘Maradonio’, viralizado en redes sociales, no corresponde al actor original Brayan Gibrán Mateo (IG)

Un reencuentro inesperado entre ‘Excelsa’ y ‘Maradonio’, icónicos personajes de ‘La Familia P. Luche’, sorprendió a miles de seguidores tras 14 años de su última aparición en pantalla.

La actriz Bárbara Torres compartió imágenes y un video en su cuenta de Instagram, donde recreó el emotivo momento en el que la sirvienta de la serie se reencuentra con su hijo, a quien buscaba desde hace años.

En la grabación se destaca el instante en el que Torres, frente a un joven con gran parecido físico a ‘Maradonio’, expresa: “Ay, mi hijo, qué triste... ¿será o no será? Se me hace que sí es”, antes de fundirse en un abrazo.

Sin embargo, el responsable de la iniciativa, el creador de contenido Jorge Armando, aclaró que no se trataba del ‘Maradonio’ original, sino de una versión viralizada en redes, aunque el joven ha ganado notoriedad debido a su parecido con Brayan Gibrán Mateo, el actor que interpretó originalmente al personaje.

El reencuentro entre ‘Excelsa’ y
El reencuentro entre ‘Excelsa’ y ‘Maradonio’ de ‘La Familia P. Luche’ conmueve a fanáticos tras 14 años sin verse en pantalla (IG)

La intérprete argentina y Armando informaron que continuarán buscando a Mateo, reconocido por su papel y su popular poema del Día de las Madres, además de su espontaneidad en la serie.

El verdadero Brayan Gibrán Mateo se incorporó al elenco con solo 5 años y, tras el final de ‘La Familia P. Luche’, decidió apartarse del medio televisivo.

Maradonio, un recuerdo de la comedia de Eugenio Derbez

Brayan Gibrán Mateo es un actor mexicano conocido principalmente por interpretar a Maradonio en la serie de comedia “La Familia P. Luche”. Su personaje, Maradonio Charles Quintino P. Luche, fue el hijo de Excelsa y Ludovico, y apareció en la última temporada de la serie, conquistando al público con su simpatía y carisma desde los cinco años.

Mateo fue seleccionado de manera inesperada cuando la directora de casting lo vio en la recepción de Televisa, acompañando a su padre. Su talento para la declamación y su desparpajo frente a las cámaras lo llevaron a incorporarse al elenco de la exitosa producción creada por Eugenio Derbez.

El momento fue un guiño para los fans de La familia P. Luche

A pesar de su corta edad, logró destacarse por su espontaneidad y sus intervenciones humorísticas, como en la célebre escena en la que recita el poema “A la madre”.

Tras el final de “La Familia P. Luche” en 2012, Brayan Gibrán Mateo se alejó del mundo del espectáculo y optó por mantener un perfil bajo. Abrió un canal de YouTube en el que compartió algunos videos, pero dejó de publicar en 2016.

Recientemente, ha reaparecido en redes sociales, especialmente en TikTok, donde asegura ser el actor que dio vida a Maradonio, mostrando una imagen muy distinta, con tatuajes y un estilo de vida ajeno a los reflectores.

Brayan Gibrán Mateo no continuó con una carrera actoral en televisión y prefiere llevar una vida privada, aunque su paso por la serie sigue siendo recordado por los seguidores del programa.

Brayan Gibrán Mateo ingresó al
Brayan Gibrán Mateo ingresó al elenco de la exitosa serie mexicana cuando tenía apenas cinco años de edad [Facebook/Brayan Gibran Mateo Oficial]

Su historia ilustra el impacto de los personajes infantiles en la cultura televisiva mexicana y la decisión de algunos de sus intérpretes de priorizar su bienestar personal lejos de la fama.

Temas Relacionados

Bárbara TorresMaradonioExcelsaLa familia P. Luchemexico-entretenimiento

Más Noticias

Detienen a cinco presuntos miembros del CJNG en Uruapan, Michoacán

Fueron asegurados cuatro hombres y una mujer tras dos operaciones

Detienen a cinco presuntos miembros

Reforma electoral de Claudia Sheinbaum: Morena afina proyecto en Palacio Nacional

Los coordinadores del partido en las dos cámaras se encuentran en el edificio oficial

Reforma electoral de Claudia Sheinbaum:

Noche de Primavera 2026 en CDMX: fecha del baile sonidero, rave en Los Dinamos y más actividades

Habrá siete sedes con actividades musicales de distintos géneros

Noche de Primavera 2026 en

Brugada agradece a capitalinos por convertir el Zócalo CDMX en una ‘fiesta colectiva’ durante concierto de Shakira

“Gracias al pueblo de la Ciudad de México y a sus visitantes, por apropiarse del espacio público”, dijo en conferencia de prensa la Jefa de Gobierno de la capital del país

Brugada agradece a capitalinos por

Cómo hacer un limpiador casero con cáscara de limón, vinagre y romero, libre de químicos y biodegradable

Descubre una forma sencilla y natural de higienizar superficies y reducir el uso de productos comerciales en la rutina diaria

Cómo hacer un limpiador casero
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a cinco presuntos miembros

Detienen a cinco presuntos miembros del CJNG en Uruapan, Michoacán

Funeral de El Mencho en Zapopan: un joven extranjero fue agredido al interior del panteón Recinto de la Paz

García Harfuch habló con Grecia Quiroz tras captura de “El Congo”: celulares incautados ayudarían al caso Carlos Manzo

Procesan a 13 hombres que quemaron vehículos en Jalisco tras la muerte de El Mencho

Féretro de color dorado, música de banda y más de 500 coronas: así fue el funeral de “El Mencho”

ENTRETENIMIENTO

Robbie Williams anuncia segundo show

Robbie Williams anuncia segundo show en el Palacio de los Deportes: fecha y precios para ‘BritPop World Tour’

Eduardo Hernández de Los Tigres del Norte presume tratamiento de belleza

De rapear a trapear: Santa Fe Klan ayuda a empleada de limpieza en la UFC y su gesto se viraliza

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 2 de marzo

Lucero confiesa que iba a morir “al aire y embarazada” hace 22 años tras casi asfixiarse con confeti

DEPORTES

André Jardine revela cuál es

André Jardine revela cuál es su mayor sueño como entrenador: ¿Se va del club América?

Así luce el perímetro del Estadio Azteca a un mes de su reapertura: Sobse supervisó obras de movilidad

Rommel Pacheco explica qué falta para que México recupere la sede del Mundial de Clavados 202 ante World Aquatics

Quiénes son los árbitros mexicanos atrapados en Qatar por la suspensión de vuelos en Medio Oriente

Aquivaldo Mosquera llega a la FGR para comparecer ante las autoridades por presunto fraude