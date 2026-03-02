Aquivaldo Mosquera llega a la FGR para comparecer ante las autoridades por presunto fraude

Aunque los detalles del expediente se mantienen bajo reserva, su asistencia oficial confirma que aparece mencionado en los registros del caso. (La Opinión, Cúcuta)

La comparecencia del exfutbolista , Aquivaldo Mosquera, en la Fiscalía General de la República (FGR) generó inmediata expectación.

El histórico capitán del Club América se presentó este lunes en las oficinas federales para responder a una citación judicial formal, viajando expresamente desde Colombia para acatar el llamado.

Mosquera, ícono de las Águilas, ingresó a la sede de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Federales para declarar en una indagatoria activa.

Aunque los detalles del expediente se mantienen bajo reserva, su asistencia oficial confirma que aparece mencionado en los registros del caso.

Por qué tiene que declarar

El defensor colombiano, retirado pero aún vinculado al fútbol mexicano, coopera activamente con las autoridades mientras resuelve pendientes legales en territorio nacional.

Su llegada no pasó inadvertida, avivando el interés de medios y aficionados por el desarrollo de este proceso al tratarse de un ex jugador de uno de los equipos más importantes de la Liga Mx.

El excapitán de las Águilas del América, Aquivaldo Mosquera, aparece mencionado en una investigación por fraude que motivó su citación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

La autoridad busca que el colombiano aclare formalmente los hechos que se le imputan o proporcione la información requerida en el expediente.

Sin embargo, las autoridades no quisieron revelar más detalles sobre el tipo de fraude ni el grado de participación que se investiga, pero el llamado a declarar confirma que su nombre está directamente involucrado en la indagatoria.

Mosquera, quien llegó desde Colombia para cumplir con el requerimiento, también continúa resolviendo asuntos personales vinculados a su expareja Karla Pineda, con quien mantuvo una relación durante su etapa como jugador del América en Coapa.

Quién es Aquivaldo Mosquera

Las Águilas concretaron una de las mayores remontadas en la historia de finales de Liga MX. (Jovani Pérez)

Aquivaldo Mosquera destacó como uno de los pilares defensivos del Club América durante la década pasada.

El zaguero colombiano se consolidó como líder indiscutible en el esquema azulcrema, aportando solidez y carácter en momentos clave.

Uno de sus momentos más recordados llegó en el título del Clausura 2013, donde marcó un gol decisivo en la final de Liga ante Cruz Azul.

Ese tanto en el partido de vuelta fue fundamental para la histórica remontada que le dio el campeonato a las Águilas.

Antes de su paso por América, Mosquera ya había saboreado la gloria al coronarse campeón con los Tuzos del Pachuca en 2007. Su trayectoria en México culminó en 2017 con Jaguares de Chiapas, dejando un legado de profesionalismo y entrega en la Liga MX.