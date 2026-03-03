Anabel Hernández denuncia suplantación de identidad con IA para difundir información falsa

Anabel Hernández denuncia la creación de videos apócrifos que imitan su imagen y voz, advirtiendo riesgos para su integridad y la de la audiencia. (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

El uso de inteligencia artificial para fabricar imitaciones digitales de personajes destacados de la vida pública ha incrementado la preocupación por la circulación de información falsa en redes.

La periodista Anabel Hernández denunció, en un video publicado en su cuenta oficial de X este 3 de marzo, que su imagen y voz han sido falsificadas con inteligencia artificial para crear y diseminar mensajes apócrifos.

Hernández advierte que esta suplantación de identidad implica asignarle comentarios y contenidos que nunca ha emitido, lo cual representa un riesgo tanto para su seguridad personal como para la de la audiencia. Su llamado busca advertir sobre los peligros de este tipo de suplantaciones, que amenazan su integridad y pueden perjudicar seriamente a quienes consumen esos contenidos manipulados.

“Desde aquí quiero denunciar que esta acción no solo atenta contra las leyes de marca registrada, sino que además comete el delito de suplantación”, afirmó Hernández en el video.

La comunicadora añadió: “Esta maniobra de atribuirme información distorsionada que no proviene de mi riguroso método de investigación representa un ataque premeditado contra mi persona y pone en riesgo mi vida y la de mi familia”.

Anabel Hernández defiende su trabajo periodístico de los videos hechos con IA

La periodista ha dedicado más de 30 años de su vida al estudio de la delincuencia organizada, destacando sus investigaciones contra García Luna y AMLO. Crédito: X/@anabelhoficial

Según la periodista, los canales que difunden estos materiales fraudulentos suponen un peligro adicional para quien accede o se suscribe a ellos. Hernández advirtió: “Este tipo de canales fraudulentos puede robar información sensible de aquellos que acceden a ellos o se suscriben”. Por ello, lanzó un llamado para que la sociedad denuncie estos contenidos: “No permitas que te usen para desinformar. Denuncia esos falsos contenidos”.

En el video, Hernández defendió más de tres décadas de ejercicio periodístico. Ella expuso en el video la sensibilidad de sus investigaciones sobre redes de narcotráfico y complicidad estatal en México y América Latina, que realiza desde hace más de veinte años.

Entre sus trabajos más notables se encuentran las pesquisas sobre los vínculos del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna con organizaciones criminales y la documentación de presuntos apoyos del narcotráfico en las campañas electorales de Andrés Manuel López Obrador.

A lo largo de diferentes sexenios, la periodista ha “sufrido diversos ataques, atentados de muerte y persecución, incluso por miembros del Estado mexicano”. Este contexto agrava el impacto de la suplantación digital actual, que emplea inteligencia artificial para fabricar mensajes que nunca ha emitido.

En respuesta a esta situación, la periodista informó a las plataformas correspondientes sobre la ilegalidad de los contenidos apócrifos.

Anabel Hernández afirma que autoridades ecuatorianas fueron sobornadas por cárteles mexicanos

La periodista Anabel Hernández revela la complicidad de militares y políticos ecuatorianos en la expansión de los cárteles mexicanos en Ecuador. EFE/Mario Guzmán

La expansión de los cárteles mexicanos en Ecuador ha contado con la complicidad directa de militares y políticos, según la periodista Anabel Hernández, lo que permitió que el país se convirtiera en un centro logístico clave para el narcotráfico internacional y propició una red de violencia y corrupción con impacto en toda la región. Las declaraciones de Hernández fueron realizadas en una entrevista para el programa De Lunes a Lunes, transmitido desde Quito,

Durante el diálogo, Hernández explicó que la penetración de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Ecuador se fundamentó en “testimonios muy específicos, muy claros, de cómo militares, de cómo políticos fueron sobornados para que Ecuador se convirtiera en una enorme bodega de cocaína en un principio solo para el cártel de Sinaloa y después para el cártel Jalisco Nueva Generación”.