Anabel Hernández: “Militares y políticos de Ecuador fueron sobornados por los cárteles mexicanos”

Anabel Hernández es una de las periodistas más reconocidas que cubre y revela las redes de narcotráfico en México. Crédito: Cuartoscuro

La periodista mexicana de investigación Anabel Hernández afirmó que militares y políticos ecuatorianos fueron sobornados por cárteles mexicanos para convertir al país en una “enorme bodega de cocaína”, en el marco de una entrevista concedida al programa De Lunes a Lunes, transmitido desde Quito.

Sus declaraciones se produjeron en un contexto regional marcado por la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y por la creciente presión de Estados Unidos sobre México para intensificar el combate a las organizaciones criminales.

Hernández sostuvo que el avance del Cártel de Sinaloa y del CJNG en América Latina no solo responde a su capacidad operativa, sino a la penetración institucional en distintos países. “Testimonios muy específicos, muy claros, de cómo militares, de cómo políticos fueron sobornados para que Ecuador se convirtiera en una enorme bodega de cocaína en un principio solo para el cártel de Sinaloa y después (…) para el cártel Jalisco Nueva Generación”, declaró durante la entrevista.

Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", el líder del CJNG.

La periodista indicó que esta dinámica no es reciente. Recordó que en su libro publicado en 2010 ya había advertido sobre la expansión de los cárteles mexicanos en rutas estratégicas de producción y salida de droga en Sudamérica, incluyendo a Ecuador. Según explicó, el crecimiento exponencial de estas organizaciones en los últimos 20 años se debe a que lograron controlar la cadena completa del negocio, desde la producción de cocaína en Perú, Bolivia y Colombia, hasta las rutas de salida por países como Ecuador, Brasil y Venezuela.

En ese contexto, describió a Ecuador como un punto geográfico clave dentro de la arquitectura del narcotráfico transnacional. “Entienden la dinámica estratégica de la ubicación de Ecuador”, afirmó al referirse al interés de los cárteles por consolidar presencia territorial en el país. La investigadora vinculó esa disputa por el control territorial con episodios de violencia registrados en los últimos años, incluidos atentados con coche bomba atribuidos a bandas locales asociadas al CJNG.

Hernández fue más allá de la negligencia estatal y habló de “una dosis de complicidad” en distintos gobiernos de la región. Señaló que, al igual que en México, los cárteles financian campañas políticas en varios países latinoamericanos, y citó el caso del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández como ejemplo de la influencia política del narcotráfico en la región.

Incendio de autos y camiones se suscitaron tras la noticia de que fue abatido Nemesio Oseguera “Alias El Mencho”, por parte de elementos del Ejército México, durante un operativo en Tapalpa, Jalisco. (Cuarto Oscuro)

Sus declaraciones se dieron también en el marco de la caída de Oseguera Cervantes, considerado uno de los capos más poderosos del hemisferio. Hernández reveló que, semanas antes del operativo, recibió información de fuentes de inteligencia mexicanas y estadounidenses sobre el despliegue discreto de fuerzas norteamericanas en territorio mexicano para labores de inteligencia . Según dijo, esta cooperación no reconocida públicamente responde a la presión ejercida por el presidente estadounidense Donald Trump para que México intensifique el combate contra los cárteles.

Al describir al CJNG, la periodista detalló que se trata de una organización con presencia en al menos 40 países y alrededor de 19.000 integrantes, además de sus redes derivadas. Subrayó que mantiene una fuerte implantación en estados como California y Texas, así como en Colombia.

No obstante, Hernández advirtió que la caída de un líder no implica el desmantelamiento automático de la estructura criminal. “Estamos ante un momento histórico de recomposición del mundo criminal”, afirmó. Explicó que, tras la declinación de los grandes capos de la vieja guardia, emergen nuevas figuras que ya no encajan en el estereotipo tradicional del narcotraficante, sino que pueden presentarse como empresarios, deportistas o figuras públicas.

Los puertos ecuatorianos son puntos estratégicos para el tráfico de drogas. (Policía Nacional)

Entre los posibles sucesores dentro del CJNG mencionó a Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, a quien atribuyó operaciones de tráfico incluso mayores que las del propio Oseguera antes de su muerte. Según sostuvo, algunos de estos lugartenientes mantienen contactos directos con instituciones de seguridad en México.

Hernández concluyó que el combate aislado en un solo país no será suficiente para frenar la expansión de estas organizaciones. A su juicio, la magnitud transnacional del fenómeno exige una estrategia regional y un enfoque distinto al aplicado hasta ahora. Mientras tanto, advirtió que los tentáculos de los cárteles continúan extendiéndose por América Latina, con Ecuador como uno de los puntos estratégicos en disputa.