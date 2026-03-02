Vivienda para el Bienestar 2026: este es el último día para registrarte y obtener una casa

Conoce quiénes pueden inscribirse, los requisitos y cómo completar el trámite antes de la fecha límite

El programa Vivienda para el Bienestar 2026 se mantiene como una de las principales alternativas para las familias mexicanas que buscan acceder a una casa propia, especialmente aquellas que no cuentan con seguridad social ni posibilidad de obtener un crédito hipotecario tradicional. Sin embargo, el tiempo para iniciar el trámite está por concluir.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), el prerregistro en línea cerrará el próximo 15 de marzo, por lo que las personas interesadas deberán completar el formulario digital antes de esa fecha para continuar en el proceso.

¿Quién puede registrarse en Vivienda para el Bienestar 2026?

El programa está dirigido principalmente a personas que no son derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ni del Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste).

El objetivo es atender a familias en situación de vulnerabilidad o rezago habitacional que enfrentan dificultades para adquirir una vivienda por sus propios medios.

Tendrán atención prioritaria los siguientes sectores:

Mujeres jefas de familia

Personas adultas mayores

Personas con discapacidad

Integrantes de pueblos indígenas

Personas sin afiliación a organismos de vivienda

¿Cuáles son los requisitos para acceder al programa?

Para continuar en el proceso después del pre-registro, los aspirantes deben cumplir con estos criterios:

Tener 18 años o más

Que el ingreso familiar no supere los dos salarios mínimos

No contar con vivienda propia

No haber recibido previamente un apoyo otorgado por Conavi

Estos lineamientos buscan asegurar que el beneficio llegue a quienes realmente necesitan apoyo para resolver su situación habitacional.

¿Cómo hacer el prerregistro antes del 15 de marzo?

El trámite se realiza exclusivamente en línea a través del portal oficial habilitado por Conavi. El proceso consiste en:

Ingresar al sitio web oficial de la comisión.

Llenar el formulario con datos personales y socioeconómicos.

Enviar la solicitud y guardar el folio de registro.

Una vez completado el prerregistro, los solicitantes deberán mantenerse atentos a los comunicados oficiales, ya que posteriormente serán convocados a una fase presencial donde se validará la información proporcionada.

¿Qué tipo de apoyo ofrece Vivienda para el Bienestar?

El programa contempla distintas modalidades que pueden incluir:

Subsidios para la adquisición de vivienda nueva.

Apoyos para mejoramiento o ampliación de vivienda existente.

Reubicación en zonas de alto riesgo.

El esquema está diseñado para facilitar el acceso a una vivienda digna bajo condiciones accesibles, especialmente para sectores con ingresos limitados.

Con la fecha límite del 15 de marzo cada vez más cercana, quienes estén interesados en participar en Vivienda para el Bienestar 2026 deben realizar el trámite cuanto antes. Para muchas familias mexicanas, este programa puede representar la oportunidad de dar el paso definitivo hacia la propiedad de su hogar.