México

Vivienda para el Bienestar 2026: este es el último día para registrarte y obtener una casa

Conoce quiénes pueden inscribirse, los requisitos y cómo completar el trámite antes de la fecha límite

Guardar
Conoce quiénes pueden inscribirse, los
Conoce quiénes pueden inscribirse, los requisitos y cómo completar el trámite antes de la fecha límite

El programa Vivienda para el Bienestar 2026 se mantiene como una de las principales alternativas para las familias mexicanas que buscan acceder a una casa propia, especialmente aquellas que no cuentan con seguridad social ni posibilidad de obtener un crédito hipotecario tradicional. Sin embargo, el tiempo para iniciar el trámite está por concluir.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), el prerregistro en línea cerrará el próximo 15 de marzo, por lo que las personas interesadas deberán completar el formulario digital antes de esa fecha para continuar en el proceso.

¿Quién puede registrarse en Vivienda para el Bienestar 2026?

El programa está dirigido principalmente a personas que no son derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ni del Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste).

El objetivo es atender a familias en situación de vulnerabilidad o rezago habitacional que enfrentan dificultades para adquirir una vivienda por sus propios medios.

Tendrán atención prioritaria los siguientes sectores:

  • Mujeres jefas de familia
  • Personas adultas mayores
  • Personas con discapacidad
  • Integrantes de pueblos indígenas
  • Personas sin afiliación a organismos de vivienda
El programa Vivienda para el
El programa Vivienda para el Bienestar 2026 ofrece apoyos a personas sin seguridad social para acceder a una casa propia, con prioridad a mujeres jefas de familia y sectores vulnerables

¿Cuáles son los requisitos para acceder al programa?

Para continuar en el proceso después del pre-registro, los aspirantes deben cumplir con estos criterios:

  • Tener 18 años o más
  • Que el ingreso familiar no supere los dos salarios mínimos
  • No contar con vivienda propia
  • No haber recibido previamente un apoyo otorgado por Conavi

Estos lineamientos buscan asegurar que el beneficio llegue a quienes realmente necesitan apoyo para resolver su situación habitacional.

¿Cómo hacer el prerregistro antes del 15 de marzo?

El trámite se realiza exclusivamente en línea a través del portal oficial habilitado por Conavi. El proceso consiste en:

  • Ingresar al sitio web oficial de la comisión.
  • Llenar el formulario con datos personales y socioeconómicos.
  • Enviar la solicitud y guardar el folio de registro.

Una vez completado el prerregistro, los solicitantes deberán mantenerse atentos a los comunicados oficiales, ya que posteriormente serán convocados a una fase presencial donde se validará la información proporcionada.

¿Qué tipo de apoyo ofrece Vivienda para el Bienestar?

El programa contempla distintas modalidades que pueden incluir:

  • Subsidios para la adquisición de vivienda nueva.
  • Apoyos para mejoramiento o ampliación de vivienda existente.
  • Reubicación en zonas de alto riesgo.

El esquema está diseñado para facilitar el acceso a una vivienda digna bajo condiciones accesibles, especialmente para sectores con ingresos limitados.

Con la fecha límite del 15 de marzo cada vez más cercana, quienes estén interesados en participar en Vivienda para el Bienestar 2026 deben realizar el trámite cuanto antes. Para muchas familias mexicanas, este programa puede representar la oportunidad de dar el paso definitivo hacia la propiedad de su hogar.

Temas Relacionados

Vivienda para el Bienestar 2026CONAVIvivienda dignaprogramas socialesmexico-noticias

Más Noticias

Resultados Sorteo Chispazo Clásico y de las Tres: ganadores y números premiados del 1 de marzo de 2026

Consulte aquí las cifras obtenidas en las jugadas más recientes, difundidas de manera oficial por la Lotería Nacional

Resultados Sorteo Chispazo Clásico y

Resultados del sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4181: ganadores del domingo 1 de marzo de 2026

Descubre aquí todas las cifras de la jugada más reciente, difundidas de manera oficial por Pronósticos para la Asistencia Pública

Resultados del sorteo Melate, Revancha

Temblor hoy 2 de marzo en México: se registró un sismo de magnitud 4.2 en Veracruz

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy 2 de marzo

Estaciones del Metrobús fuera de servicio en esta última hora de este 2 de marzo

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Estaciones del Metrobús fuera de

El puerto de Veracruz: la probabilidad de lluvia de este 2 de marzo

La ciudad costera se caracteriza por su humedad superior al 70% dependiendo de la época del año y los fenómenos meteorológicos del golfo de México

El puerto de Veracruz: la
MÁS NOTICIAS

NARCO

CJNG y el mercurio: la

CJNG y el mercurio: la red de minería ilegal que envenena la Amazonía desde Querétaro

Detenciones, narconómina y la causa de muerte de “El Mencho”: el balance a una semana de la caída del líder del CJNG

“El Mochaorejas” e hijo de Pablo Escobar seguirán pasos de Sandra Ávila Beltrán: alistan demandas por uso de imagen

Coronas en forma de gallo y resguardo militar: qué se sabe del funeral de “El Mencho”, exlíder del CJNG

Ataque contra agentes de seguridad deja 14 detenidos en San Ignacio, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

El cine de Aki Kaurismäki

El cine de Aki Kaurismäki llega a la Cineteca Nacional: programación, fechas y películas

El emotivo adiós de Shakira en CDMX: un aullido histórico en el Zócalo capitalino

Shakira en el Zócalo de la CDMX 2026: la colombiana ofreció un recorrido por su carrera musical

Fotos de Shakira en el Zócalo: así se vivió el concierto de la colombiana en CDMX

Shakira en el Zócalo 2026: setlist completo del histórico concierto en CDMX

DEPORTES

A un mes de la

A un mes de la reapertura del Estadio Azteca para el Mundial 2026: qué falta para que terminen las obras

David Faitelson pide prestar más atención a lo que suceda en México que en otras partes del mundo previo al Mundial 2026

Cuáles son los rivales más peligrosos para México en el Clásico Mundial de Beisbol

Terence Crawford confiesa por qué Canelo Álvarez no quiere pelear contra David Benavidez: “Es un gran peleador”

México vs Santa Lucía: cuándo y dónde ver el juego de las eliminatorias rumbo al Mundial Femenil 2027