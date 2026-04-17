Suspensión de la Beca Rita Cetina 2026: Cinco razones por las que podrías perder el apoyo

Autoridades federales actualizan lineamientos y establecen algunos motivos críticos que pueden dejar sin el apoyo económico a los estudiantes.

Las familias inscritas en el padrón de la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina han estado recibiendo el pago correspondiente al bimestre marzo-abril, depositado en la tarjeta del Banco del Bienestar.

El programa, orientado a mantener la permanencia escolar de niñas, niños y adolescentes, representa una de las principales apuestas del gobierno federal en materia de acceso a la educación básica para sectores de bajos ingresos.

La Secretaría de Educación Pública distribuye el apoyo a estudiantes de secundaria en escuelas públicas, así como a familias con hijos en primaria y preescolar que ya participaban en el esquema.

El monto asignado para secundaria es de mil 900 pesos bimestrales por familia; por cada estudiante adicional se suman 700 pesos. Los pagos, correspondientes al bimestre en curso, se extienden hasta este 16 de abril. Todos los depósitos se realizan de manera exclusiva a través de la tarjeta bancaria oficial proporcionada a cada beneficiario.

Las nuevas reglas de operación buscan que el beneficio llegue exclusivamente a quienes cumplen con los requisitos establecidos por la SEP y la Secretaría del Bienestar. (Agencia de Gobierno)

Para el ciclo escolar 2025-2026, la dependencia federal actualizó los lineamientos que regulan la entrega del apoyo. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez estableció cinco motivos principales por los cuales un alumno puede ser excluido de la Beca Rita Cetina de forma permanente.

Las reglas de exclusión para 2026

Entrega de documentación falsa: Si se detecta que algún comprobante de domicilio, acta de nacimiento o constancia de estudios fue alterado o es apócrifo, la baja del programa es inmediata y definitiva.

Duplicidad con otros programas federales: La beca no es compatible con las Becas Benito Juárez ni con ningún otro subsidio educativo similar otorgado por el Gobierno Federal. Si el sistema identifica que un beneficiario recibe doble apoyo, se cancela de oficio uno de los dos.

Renuncia voluntaria: Si el estudiante o el tutor solicita la salida del programa, se anulan los pagos pendientes y cualquier saldo retroactivo.

Finalización de estudios de nivel básico: Cuando el beneficiario concluye la secundaria o el nivel inscrito, y no se registra de inmediato en el siguiente grado de educación pública, el expediente se cierra por cumplimiento del objetivo.

Fallecimiento del beneficiario: Implica la cancelación automática e irreversible del apoyo, ya que la beca es intransferible y personalizada.

El programa refuerza controles y advierte sobre las principales causas de suspensión, entre ellas la duplicidad de apoyos y la falsificación de documentos.

La revisión de los lineamientos para el ciclo escolar 2025-2026 responde al objetivo de garantizar que el recurso público llegue a quienes cumplen con los requisitos y condiciones estipuladas. Las autoridades mantienen mecanismos de verificación para evitar prácticas indebidas, como la falsificación de documentos o la concentración de apoyos en un mismo núcleo familiar.