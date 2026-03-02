Reforma laboral: Gobierno aclara qué no cambia y confirma dos días de descanso por jornada de 8 horas

En la conferencia matutina, Marath Bolaños confirma dos días de descanso por jornada de 8 horas. (Infobae-Itzallana)

Este lunes, durante la conferencia matutina, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, presentó detalles sobre la aprobación y próxima publicación de la reforma laboral que reduce la semana laboral a 40 horas. Ante las dudas ciudadanas sobre el número de días de descanso, Bolaños confirmó que la nueva ley garantiza dos días de descanso por cada semana trabajada. El decreto se publicará este martes en el Diario Oficial de la Federación.

¿En que consiste esta reforma?

La reforma establece la jornada semanal de 40 horas a nivel constitucional para garantizar el derecho al descanso de las personas trabajadoras. El texto aprobado prohíbe la reducción de sueldos, salarios o prestaciones y, por primera vez, prevé la prohibición de horas extras para menores de edad, en sintonía con los convenios internacionales que México ya ha suscrito.

La reducción de la jornada será gradual

También se resaltó que este proceso se realizará de manera gradual como parte de una política laboral de Estado. Por lo tanto, a partir de 2027 se reducirá a 46 horas, en 2028 a 44, en 2029 a 42 y en 2030 se llegará a las 40 horas semanales. El esquema mantiene la jornada diaria de 8 horas, asegurando dos días de descanso para quienes laboran bajo este régimen, y promueve un reparto más equitativo del tiempo de trabajo.

¿Se considera dos días de descanso?

“Si trabajas ocho horas al día, descansarás dos días”, explicó el funcionario al detallar el alcance de la modificación. Por primera vez, la Constitución mexicana establecerá de manera explícita un límite máximo de 40 horas semanales sin reducción salarial.

La medida, subrayó, responde a recomendaciones internacionales y a un amplio proceso de diálogo social en el que participaron más de 2 mil especialistas en más de 40 mesas de trabajo. El objetivo es modernizar el marco laboral y equilibrar productividad con bienestar.

La nueva legislación contempla la regulación de los descansos obligatorios, alineándose con la práctica internacional que fija un mínimo de 24 horas continuas de reposo. Las autoridades federales señalaron que el objetivo es extender los beneficios de la reducción de jornada a todos los trabajadores, garantizando que no haya disminución de sueldo y que el proceso se realice de manera gradual como parte de una política laboral de Estado.

¿Qué no cambia?

La jornada diaria máxima sigue siendo de 8 horas.

El pago de horas extra, la prima dominical y las prestaciones por trabajo en días festivos se mantienen sin cambios.

No habrá reducción de salario ni de prestaciones por la reducción de la jornada semanal.

Supervisión e implementación

La Secretaría del Trabajo implementará un registro electrónico para asegurar el cumplimiento de la nueva jornada legal en los centros de trabajo. El proceso de consulta y consenso incluyó a representantes empresariales, sindicales, especialistas y trabajadores, con más de 40 mesas de trabajo y la participación de dos mil expertos.