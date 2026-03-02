Frío CDMX: activan doble alerta en la CDMX por temperaturas bajas para el martes 3 de marzo

Las bajas temperaturas para el amanecer en la Ciudad de México continuarán. Este martes 3 de marzo se espera ambiente frío para las primeras horas, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.
Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido este lunes 2 de marzo en sus redes sociales oficiales.
Se trata de seis alcaldías de la Ciudad de México, que registrarán bajas temperaturas para este próximo martes 3 de marzo.
Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a otras demarcaciones o vivir en ellas.
La mañana de este miércoles se registraron temperaturas bajas en la capital del país Crédito: Facebook/ Juan Diego Jímenez Fdz
Doble alerta en la CDMX por bajas temperaturas para este martes 2 de marzo
La doble alerta por bajas temperaturas en la Ciudad de México fue activada para este martes 2 de marzo.
La emisión de las alertas amarilla y naranja será en seis alcaldías de la capital del país para las primeras horas.
En el caso de la alerta amarilla será en las alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco, que registrarán bajas temperaturas para la fecha indicada.
Se prevén temperaturas de 4 a 6 grados Celsius. Las recomendaciones emitidas para estas demarcaciones en alerta amarilla son:
- Abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca.
- Evita cambios bruscos de temperatura.
- Resguarda mascotas del frío; no las dejes a la intemperie.
- Ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.
Par el caso de la alerta naranja solamente será una alcaldía de la Ciudad de México, que será Tlalpan, indicó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital del país.
Las temperaturas estimadas serán de 1 a 3 grados Celsius. Las recomendaciones emitidas para estas demarcaciones en alerta naranja son:
- Protege niños, niñas, personas de la tercera edad y embarazadas.
- Si usas calentadores y/o chimeneas mantén una ventilación adecuada.
- Usa crema para hidratar y proteger tu piel del frío.
- Mantener esquema de vacunación actualizado (COVID, Influenza y neumococo)
¿A qué hora comenzarán las bajas temperaturas en las 6 alcaldías para la mañana de este martes 3 de marzo?
Protección Civil de la Ciudad de México anunció que será de las 02:00 a 08:00 horas cuando se registren las temperaturas bajas en las 6 alcaldías mencionadas anteriormente para el amanecer de este martes 3 de marzo, por lo que es importante tomar las precauciones indicadas por parte de las autoridades capitalinas.
Por otra parte, se pusieron a disposición los teléfonos de emergencia oficiales de la Secretaría de Gestión Integral en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.