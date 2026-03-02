México

Frío CDMX: activan doble alerta en la CDMX por temperaturas bajas para el martes 3 de marzo

Protección Civil de la Ciudad de México señaló que seis alcaldías de la capital del país prevén ambiente frío para las primeras horas de esta fecha

Activan alerta amarilla en la
Activan alerta amarilla en la CDMX por bajas temperaturas para el amanecer de este martes 10 de febrero. Crédito: Cuartoscuro.

Las bajas temperaturas para el amanecer en la Ciudad de México continuarán. Este martes 3 de marzo se espera ambiente frío para las primeras horas, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido este lunes 2 de marzo en sus redes sociales oficiales.

Se trata de seis alcaldías de la Ciudad de México, que registrarán bajas temperaturas para este próximo martes 3 de marzo.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a otras demarcaciones o vivir en ellas.

La mañana de este miércoles se registraron temperaturas bajas en la capital del país Crédito: Facebook/ Juan Diego Jímenez Fdz

Doble alerta en la CDMX por bajas temperaturas para este martes 2 de marzo

La doble alerta por bajas temperaturas en la Ciudad de México fue activada para este martes 2 de marzo.

La emisión de las alertas amarilla y naranja será en seis alcaldías de la capital del país para las primeras horas.

En el caso de la alerta amarilla será en las alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco, que registrarán bajas temperaturas para la fecha indicada.

Se prevén temperaturas de 4 a 6 grados Celsius. Las recomendaciones emitidas para estas demarcaciones en alerta amarilla son:

  • Abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca.
  • Evita cambios bruscos de temperatura.
  • Resguarda mascotas del frío; no las dejes a la intemperie.
  • Ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.
Activan alerta amarilla en la
Activan alerta amarilla en la CDMX en estas alcaldías para el martes 3 de marzo. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Par el caso de la alerta naranja solamente será una alcaldía de la Ciudad de México, que será Tlalpan, indicó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital del país.

Las temperaturas estimadas serán de 1 a 3 grados Celsius. Las recomendaciones emitidas para estas demarcaciones en alerta naranja son:

  • Protege niños, niñas, personas de la tercera edad y embarazadas.
  • Si usas calentadores y/o chimeneas mantén una ventilación adecuada.
  • Usa crema para hidratar y proteger tu piel del frío.
  • Mantener esquema de vacunación actualizado (COVID, Influenza y neumococo)
Tlalpan será la alcaldías de
Tlalpan será la alcaldías de la CDMX que tendrá alerta naranja. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

¿A qué hora comenzarán las bajas temperaturas en las 6 alcaldías para la mañana de este martes 3 de marzo?

Protección Civil de la Ciudad de México anunció que será de las 02:00 a 08:00 horas cuando se registren las temperaturas bajas en las 6 alcaldías mencionadas anteriormente para el amanecer de este martes 3 de marzo, por lo que es importante tomar las precauciones indicadas por parte de las autoridades capitalinas.

Por otra parte, se pusieron a disposición los teléfonos de emergencia oficiales de la Secretaría de Gestión Integral en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.

Seis alcaldías de la CDMX
Seis alcaldías de la CDMX estarán en alerta por bajas temperaturas este martes 3 de marzo. Crédito: Cuartoscuro.

