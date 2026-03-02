Frío CDMX: activan doble alerta en la CDMX por temperaturas bajas para el martes 3 de marzo

Activan alerta amarilla en la CDMX por bajas temperaturas para el amanecer de este martes 10 de febrero. Crédito: Cuartoscuro.

Las bajas temperaturas para el amanecer en la Ciudad de México continuarán. Este martes 3 de marzo se espera ambiente frío para las primeras horas, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido este lunes 2 de marzo en sus redes sociales oficiales.

Se trata de seis alcaldías de la Ciudad de México, que registrarán bajas temperaturas para este próximo martes 3 de marzo.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a otras demarcaciones o vivir en ellas.

La mañana de este miércoles se registraron temperaturas bajas en la capital del país Crédito: Facebook/ Juan Diego Jímenez Fdz

Doble alerta en la CDMX por bajas temperaturas para este martes 2 de marzo

La doble alerta por bajas temperaturas en la Ciudad de México fue activada para este martes 2 de marzo.

La emisión de las alertas amarilla y naranja será en seis alcaldías de la capital del país para las primeras horas.

En el caso de la alerta amarilla será en las alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco, que registrarán bajas temperaturas para la fecha indicada.

Se prevén temperaturas de 4 a 6 grados Celsius. Las recomendaciones emitidas para estas demarcaciones en alerta amarilla son:

Abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca.

Evita cambios bruscos de temperatura.

Resguarda mascotas del frío; no las dejes a la intemperie.

Ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

Activan alerta amarilla en la CDMX en estas alcaldías para el martes 3 de marzo. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Par el caso de la alerta naranja solamente será una alcaldía de la Ciudad de México, que será Tlalpan, indicó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital del país.

Las temperaturas estimadas serán de 1 a 3 grados Celsius. Las recomendaciones emitidas para estas demarcaciones en alerta naranja son:

Protege niños, niñas, personas de la tercera edad y embarazadas.

Si usas calentadores y/o chimeneas mantén una ventilación adecuada.

Usa crema para hidratar y proteger tu piel del frío.

Mantener esquema de vacunación actualizado (COVID, Influenza y neumococo)

Tlalpan será la alcaldías de la CDMX que tendrá alerta naranja. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

¿A qué hora comenzarán las bajas temperaturas en las 6 alcaldías para la mañana de este martes 3 de marzo?

Protección Civil de la Ciudad de México anunció que será de las 02:00 a 08:00 horas cuando se registren las temperaturas bajas en las 6 alcaldías mencionadas anteriormente para el amanecer de este martes 3 de marzo, por lo que es importante tomar las precauciones indicadas por parte de las autoridades capitalinas.

Por otra parte, se pusieron a disposición los teléfonos de emergencia oficiales de la Secretaría de Gestión Integral en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.

Seis alcaldías de la CDMX estarán en alerta por bajas temperaturas este martes 3 de marzo. Crédito: Cuartoscuro.