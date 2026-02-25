En territorio de El Chapo Isidro: Marina destruyó laboratorio de más de 2 toneladas de metanfetamina en Durango

La Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR) desmantelaron un laboratorio clandestino y aseguraron más de 2 mil 400 kilogramos de esta droga en el poblado de Chacala, Durango Foto: Semar

Un operativo coordinado entre elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR) permitió la localización, desmantelamiento y destrucción de un laboratorio clandestino dedicado a la elaboración de metanfetaminas, así como el aseguramiento de más de 2 mil 400 kilogramos de esta droga en el poblado de Chacala, Durango.

Durante las acciones de vigilancia aérea implementadas recientemente, personal de la Armada de México detectó instalaciones irregulares en inmediaciones de Chacala. Tras realizar una inspección en el sitio, las fuerzas federales identificaron un complejo equipado para la fabricación a gran escala de sustancias ilícitas. El despliegue concluyó con la neutralización total de la infraestructura, impidiendo su reutilización.

En el lugar, las autoridades aseguraron aproximadamente 2 mil 400 kilogramos de metanfetamina terminada, junto con una importante cantidad de precursores químicos indispensables para el proceso de síntesis. Entre los insumos decomisados destacan 24 mil 960 litros de alcohol etílico, 26 mil 160 litros de P2P, 26 mil 160 kilogramos de sosa cáustica, 900 kilogramos de cianuro y 10 kilogramos de aluminio. Estos materiales, junto con el producto terminado, fueron destruidos conforme a los protocolos establecidos para este tipo de operaciones.

Cabe señalar que la zona es controlada por Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo” Isidro. Para el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el mexicano más buscado es Fausto Isidro Meza Flores, por quien el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca directamente al arresto o la condena del narcotraficante. Fausto Isidro Mesa Flores nació el 9 de junio de 1982 en Guasave, Sinaloa. Comenzó como integrante del Cártel de los Beltrán Leyva, también bajo la mira de la DEA, donde llegó a desempeñarse como lugarteniente para después formar su propia facción conocida cómo el Cártel de Guasave.

El laboratorio contaba con maquinaria y herramientas específicas para la producción de drogas sintéticas, tales como reactores, condensadores, centrifugadoras, mezcladoras, tanques de gas y diversos recipientes de almacenamiento. Todo el equipo fue inhabilitado para evitar su uso posterior en actividades delictivas.

Este resultado forma parte de una serie de acciones emprendidas por la Secretaría de Marina durante 2026, cuyo objetivo es debilitar las cadenas logísticas y operativas de organizaciones dedicadas a la producción y distribución de drogas sintéticas en el país. Según datos oficiales, en lo que va del año se han asegurado 4 mil 15 toneladas de metanfetaminas y más de 111 toneladas de sustancias químicas a través de diversas operaciones navales orientadas al desmantelamiento de laboratorios clandestinos.

El aseguramiento de esta estructura representa un impacto económico considerable para los grupos delictivos, ya que el valor estimado de lo incautado supera los 4 mil 651 millones de pesos. La destrucción de estas instalaciones contribuye a restringir el flujo de drogas sintéticas hacia diferentes regiones del país y refuerza las condiciones de seguridad en las comunidades afectadas por este tipo de delitos.

La Secretaría de Marina – Armada de México reiteró su disposición para mantener la colaboración con autoridades de los tres niveles de gobierno, enfocando esfuerzos en la protección de la población y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Los resultados obtenidos en el poblado de Chacala forman parte de una estrategia nacional de combate a la delincuencia organizada, la cual incluye operativos de inteligencia, patrullajes aéreos y terrestres, así como la destrucción sistemática de laboratorios y centros de acopio de sustancias ilegales.

El operativo realizado en Durango refuerza la política de inhibición del delito promovida por las autoridades federales y subraya la importancia de la cooperación interinstitucional para enfrentar los desafíos que representa la producción y tráfico de drogas sintéticas en México. Las acciones continuarán en todo el territorio nacional, con el propósito de garantizar la seguridad, la paz y el bienestar de las familias.

