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Black Tiger demuestra ser el mejor monarca nacional y gana boleto al Campeonato Universal 2026 del CMLL

El gladiador antes conocido como Magnus se impuso en la lucha estelar y aseguró su lugar en el 70 aniversario de la Arena México

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(CMLL / Marco Antonio Valles Barrera)
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La lucha estelar del Viernes Espectacular del CMLL (17 de abril) en la Arena México tuvo como protagonista a Black Tiger, quien logró imponerse en una eliminatoria entre campeones nacionales para quedarse con el último boleto rumbo al Campeonato Universal 2026. La función reunió a lo mejor del talento del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), elevando la expectativa desde el inicio.

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El combate principal enfrentó a Esfinge, Akuma, Black Tiger, Guerrero Maya Jr., Felino Jr., El Cobarde, Hijo de Stuka Jr., Calavera Jr. I y Capitán Suicida, todos monarcas en sus respectivas categorías. La intensidad fue constante, con cada luchador buscando marcar diferencia en una batalla donde el premio era uno de los más codiciados del calendario luchístico.

(CMLL / Marco Antonio Valles Barrera)
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En el momento clave, Black Tiger logró inclinar la balanza a su favor. Tras resistir castigo y encontrar el espacio necesario, aplicó su movimiento final, el ‘Tiger Bomb’, sobre Esfinge, decretando así el final del combate. Con este resultado, aseguró su lugar en la lucha triple que se llevará a cabo en el marco del 70 aniversario de la Arena México, programado para el 24 de abril.

(CMLL / Marco Antonio Valles Barrera)
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Al término de la contienda, el vencedor lanzó un mensaje directo a sus futuros rivales, dejando clara su postura rumbo al campeonato.

(CMLL / Marco Antonio Valles Barrera)
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“Se los dije que venía a demostrar de qué estaba hecho. Han quedado atrás muchas cosas, pero la calidad de ser el mejor campeón nacional sigue presente. Ahí está Máscara Dorada. Me quiero sacar la espinita de Japón, de Osaka, que nos dejaste en el camino en la copa de parejas junto Averno. Tú y Místico nos dejaron en el camino. Así que tú ya tienes un boleto para Black Tiger. Hechicero, dices ser el mejor luchador del mundo. Demuéstrame que sabes hacer magia en el ring y trata de vencer a Black Tiger”, expresó.
El cuadro del 70 Aniversario de la Arena México ya está completo. Black Tiger fue el último en reservar su lugar y lo hizo de la mejor manera posible: derrotando a Esfinge con su devastador Tiger Bomb para coronarse como el gran protagonista de una noche histórica entre los Campeones Nacionales.​​​​​​​​​​​​​​​​

En la lucha semifinal, Los Guerreros Laguneros —integrados por Último Guerrero, Stuka Jr. y Gran Guerrero— lograron una remontada ante Averno, Euforia y Mephisto, quienes habían dominado en el arranque, pero no pudieron sostener la ventaja.

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En otros resultados, El Galeón Fantasma superó a Los Viajeros del Espacio, mientras que Garra Negra se llevó el triunfo en un mano a mano ante Keyra.

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La función comenzó con victoria para los técnicos Magia Blanca, Tornado y Rey Pegasus, quienes derrotaron a Vegas Depredador, Tenochca y Kimba.

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De esta manera, la Arena México vivió una noche clave rumbo al Campeonato Universal 2026, con Black Tiger como protagonista absoluto de la lucha estelar.

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