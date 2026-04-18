Adolescente se quita la vida tras sufrir bullying escolar en Hidalgo

Casos de bullying habrían provocado que el joven decidiera quitarse la vida. - crédito VisualesIA

Un adolescente de quince años identificado como Ángel “N” murió por suicidio el jueves 16 de abril en la secundaria Elisa Acuña Rosetti de Tizayuca, Hidalgo. La noticia alcanza repercusión pública al día siguiente, luego de que la familia del estudiante denuncia que el joven era víctima de bullying dentro del plantel.

En paralelo a la difusión del suceso, la zona escolar enfrenta un hecho inusual: una manta con amenazas explícitas contra docentes de la secundaria apareció la mañana del viernes 17 de abril, acusándolos de haber omitido denuncias por acoso escolar. Para la comunidad educativa de Tizayuca, este tipo de manifestaciones públicas es inédito en los alrededores del centro, por lo que la aparición de la manta genera preocupación y temor entre madres y padres de familia.

La tensión derivada de la manta lleva a los padres y madres a solicitar la suspensión de clases, argumentando miedo a posibles nuevos actos de violencia dentro del plantel. Como respuesta a la exigencia, la presencia policial incrementa: oficiales y el Ministerio Público acudieron a la secundaria para levantar pruebas y ofrecer protección a la comunidad educativa, mientras inicia una investigación formal sobre los hechos. El ambiente de incertidumbre moviliza tanto a integrantes del personal escolar como a los familiares de los alumnos, quienes demandan acciones concretas para garantizar la seguridad de los menores.

El titular de la Secretaría de Educación de Hidalgo, Natividad Castrejón, confirmó a los medios de comunicación el fallecimiento del estudiante y se refirió a las indagatorias en curso. Castrejón aclaró que, hasta ese momento, las investigaciones no han hallado pruebas directas que relacionen el suicidio de Ángel “N” con casos previos de acoso escolar reportados en la secundaria. Sostuvo también lo siguiente: “No se cuenta con reportes previos que alertaran a los docentes sobre alguna situación de riesgo que involucrara al estudiante dentro del plantel.” Esta declaración busca establecer que, a nivel administrativo, no existió una notificación formal previa a la tragedia. No obstante, las manifestaciones de la familia del estudiante y de algunos integrantes de la comunidad escolar apuntan hacia la existencia de bullying como antecedente relevante en el entorno de la víctima.

La investigación oficial y la respuesta institucional

La Policía Investigadora mantiene abiertas distintas líneas para esclarecer el contexto en el que Ángel “N” tomó la decisión de quitarse la vida. Las autoridades exploran tanto factores escolares como extramuros, intentando determinar si existieron elementos externos que influyeran en el suceso. De acuerdo con Castrejón, parte del análisis considera que los episodios de violencia en escuelas pueden verse potenciados por dinámicas familiares o sociales fuera del control directo del entorno educativo. El funcionario indicó que este tipo de situaciones pueden tener raíces en conflictos domésticos o en el ambiente social inmediato de los estudiantes, lo que dificulta su detección por parte del personal docente.

Autoridades llevan a cabo una investigación. (Foto cortesía PNC)

Mientras avanza la investigación judicial, las autoridades educativas de Hidalgo comunicaron que trabajan en la implementación de nuevas estrategias enfocadas en fortalecer la convivencia y en prevenir el acoso dentro de las escuelas estatales. Dichas acciones incluyen talleres para docentes, orientación psicológica y campañas dirigidas al estudiantado y sus familias, con la finalidad de detectar a tiempo situaciones de vulnerabilidad.

El caso de Ángel “N” pone en el centro del debate la necesidad de protocolos de actuación más eficaces y transparentes frente a las denuncias de bullying. En Tizayuca, Hidalgo, la combinación de una tragedia personal, la aparición de amenazas directas y la exigencia social de respuestas contundentes generan una atmósfera de vigilancia y demanda de justicia en el sistema escolar.