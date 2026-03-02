México

Detienen a Karina Barrón, secretaria de Desarrollo Humano de Monterrey, por presunta extorsión

Las autoridades ejecutaron la aprehensión de la funcionaria en San Nicolás de los Garza, donde fue trasladada a la sede ministerial correspondiente

Karina Marlen Barrón Perales, secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva de Monterrey, fue detenida este domingo por autoridades federales en Nuevo León.

La secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva del municipio de Monterrey, Karina Marlen Barrón Perales, fue detenida la tarde de este domingo por autoridades federales en Nuevo León.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la aprehensión ocurrió a las 15:45 horas en la colonia Nuevo Mezquital, en el municipio de San Nicolás de los Garza.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizaron el arresto y posteriormente la pusieron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), en su sede ubicada en Escobedo, donde permanece mientras se define su situación jurídica.

FGR detiene a funcionaria de Monterrey por presuntos delitos

Fuentes oficiales señalaron que a la funcionaria municipal se le imputan presuntos delitos como extorsión, cohecho y falsedad de declaraciones ante autoridades competentes. Hasta el momento, la FGR no ha emitido un comunicado detallado sobre las causas específicas de la detención ni el avance formal del proceso penal.

La FGR continuará con las diligencias correspondientes para determinar los cargos y próximos pasos legales de Barrón Perales.

La captura generó sorpresa en el ámbito político local, ya que no se había informado públicamente sobre alguna investigación en su contra. Se prevé que en las próximas horas la autoridad federal precise los cargos y dé a conocer los pasos a seguir.

Denuncia del senador Waldo Fernández estaría relacionada

Versiones extraoficiales indican que la detención estaría vinculada con una denuncia presentada por el senador por Nuevo León, Waldo Fernández, derivada de un proceso electoral anterior.

El legislador confirmó que interpuso una denuncia por un presunto montaje y fabricación de hechos ante autoridades ministeriales estatales.

El senador Waldo Fernández presentó una denuncia que estaría vinculada a la detención de Karina Barrón. (foto: Facebook/Waldo Fernández González)

Señaló que, por ahora, no puede ofrecer detalles adicionales, pero adelantó que solicitará que la audiencia de imputación sea pública para que la ciudadanía conozca las pruebas y argumentos de la investigación.

Trayectoria política de Karina Barrón

Karina Barrón es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad de Monterrey.

A lo largo de su carrera ha ocupado diversos cargos en el ámbito municipal, estatal y federal.

Fue diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) entre 2021 y 2024, representando al Distrito 10 de Nuevo León.

También se desempeñó como diputada local en el Congreso del estado de 2015 a 2018, periodo en el que presidió la Mesa Directiva.

En el ámbito municipal, encabezó el Instituto de la Mujer Regia y posteriormente fungió como secretaria de Servicios Públicos en Monterrey.

Karina Barrón cuenta con trayectoria política como diputada federal y local por el PRI, así como cargos municipales en Monterrey.

En el proceso electoral más reciente participó como candidata al Senado por la coalición PRI-PAN antes de integrarse al actual gobierno municipal.

Gobierno municipal sin postura oficial

Hasta el momento, ni el Gobierno de Monterrey ni la defensa legal de la funcionaria han emitido un posicionamiento público respecto a la detención. Apenas un día antes de su arresto, Barrón participó en un evento oficial con autoridades municipales.

La FGR continuará con las diligencias correspondientes para determinar su situación legal en las próximas horas.

Acusaciones que enfrenta Karina Barrón

  • Presunta extorsión, relacionada con posibles actos para obtener beneficios indebidos.
  • Probable cohecho, por presuntamente recibir o solicitar beneficios a cambio de favores.
  • Supuesta falsedad de declaraciones ante autoridades competentes.
  • Señalamientos de posible fabricación o alteración de hechos dentro de un proceso legal previo.
  • Presunta irregularidad en denuncia electoral, vinculada a un procedimiento contra un adversario político.

La situación jurídica de la funcionaria dependerá de la audiencia inicial y de la determinación que emita la autoridad judicial federal.

