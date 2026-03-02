México

Agua de jícama: cómo preparar la bebida para obtener un efecto depurativo contra los cálculos renales

Este tubérculo, conocido por su sabor suave y fresco, ofrece propiedades que favorecen la desintoxicación del organismo

Agua de jícama, una bebida
Agua de jícama, una bebida refrescante y ligera, ideal para hidratarse de forma natural en días calurosos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de agua de jícama se ha popularizado como un complemento natural para promover la hidratación y apoyar la función renal, especialmente entre quienes buscan alternativas para aliviar molestias ocasionadas por los cálculos renales.

Este tubérculo, conocido por su sabor suave y fresco, ofrece propiedades que favorecen la desintoxicación del organismo.

Por qué la jícama es aliada de la salud renal

La jícama destaca por su alto contenido de agua, fibra y potasio, tres elementos fundamentales para el cuidado de los riñones. Según la Academia de Nutrición y Dietética, el potasio presente en este alimento ayuda a regular el equilibrio de electrolitos en el cuerpo, lo que contribuye a mantener la función renal en parámetros normales.

El principal beneficio de ingerir agua de jícama radica en su capacidad para mejorar la hidratación. Una ingesta adecuada de líquidos es clave para prevenir la formación de nuevos cálculos renales y facilitar la expulsión de toxinas acumuladas en el organismo.

Por qué la jícama es
Por qué la jícama es aliada de la salud renal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la fibra contenida en la jícama mejora el tránsito intestinal, lo que puede favorecer la eliminación indirecta de sustancias que sobrecargan los riñones.

El bajo aporte calórico y la presencia de vitamina C refuerzan el sistema inmunológico y ayudan a combatir procesos inflamatorios, lo que la convierte en una opción recomendable para complementar la dieta diaria.

Cómo preparar agua de jícama en casa

La preparación de agua de jícama es sencilla y accesible para cualquier persona interesada en mejorar su bienestar renal. Los ingredientes básicos son:

  • 1 jícama fresca, pelada y cortada en cubos pequeños
  • 1 litro de agua potable
  • Jugo de un limón (opcional)
  • Endulzante natural, como miel o stevia (opcional)

Instrucciones:

  1. Coloca la jícama y el litro de agua en la licuadora y procesa hasta obtener una mezcla homogénea.
  2. Si prefieres una textura más suave, cuela la preparación para eliminar la pulpa.
  3. Añade jugo de limón y endulzante natural al gusto, si lo consideras necesario.
  4. Sirve fría y bebe de inmediato para aprovechar al máximo sus nutrientes.

Se recomienda consumir un vaso al día dentro de una dieta balanceada. Antes de incorporar este tipo de remedios naturales, resulta aconsejable consultar con un médico o especialista en nutrición.

Cómo preparar agua de jícama
Cómo preparar agua de jícama en casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Opciones para potenciar el efecto depurativo

Para maximizar los beneficios del agua de jícama y diversificar su consumo, pueden añadirse otros ingredientes naturales:

  • Infusión de jícama con hierbas: Incorporar hojas de menta o hierbabuena aporta un efecto refrescante y mejora la digestión.
  • Con infusión de jengibre: Agregar jengibre fresco potencia las propiedades antioxidantes y desinflamatorias de la bebida.
  • Jícama con pepino y chía: Mezclar agua de jícama con rodajas de pepino y una cucharada de semillas de chía incrementa el aporte de fibra y ayuda a mantener la hidratación.

Estas alternativas amplían el perfil nutricional de la bebida, además de ofrecer nuevos sabores y beneficios asociados.

Precauciones y consulta médica

Si bien el agua de jícama puede ofrecer alivio y apoyar la limpieza renal, no sustituye tratamientos médicos formales para los cálculos renales. Los especialistas subrayan que cada organismo responde de forma distinta y que las necesidades varían de persona a persona.

El consumo de agua de jícama debe considerarse como un complemento dentro de un estilo de vida saludable, que también incluya una dieta equilibrada y actividad física regular. Ante síntomas persistentes de dolor, inflamación o presencia de cálculos renales, la consulta con un profesional de la salud es imprescindible.

Agua de jícama, una bebida
Agua de jícama, una bebida refrescante y ligera, ideal para hidratarse de forma natural en días calurosos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección de alternativas naturales como la jícama refleja una tendencia creciente hacia el cuidado integral y preventivo de la salud. Sin embargo, la moderación y la supervisión especializada son esenciales para obtener resultados seguros y efectivos.

