Cuerpo de El Mencho habría llegado a una exclusiva funeraria de la Ciudad de México: el posible destino de los restos

El cuerpo del narcotraficante fue entregado a sus familiares este sábado

CIUDAD DE MÉXICO, 28FEBRERO2026.- Aspectos de la Funeraria J.García López en la Colonia Juárez, en donde se presume se encuentra el cuerpo de Rubén Oseguera Cervantes "El Mencho". FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

El cuerpo de Rubén Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, fue entregado este sábado a sus familiares tras la confirmación genética de su identidad, señaló la Fiscalía General de la República (FGR).

La entrega, realizada días después de un operativo militar en Tapalpa, Jalisco, ocurrió bajo estricta vigilancia en el Centro Federal Pericial Forense de la Ciudad de México y marca un momento crucial para el futuro del Cártel Jalisco Nueva Generación, la organización criminal que Oseguera Cervantes dirigió.

La entrega del cuerpo a familiares: el primer posible destino de El Mencho

CIUDAD DE MÉXICO, 28FEBRERO2026.- Aspectos de la Funeraria J.García López en la Colonia Juárez, en donde se presume se encuentra el cuerpo de Rubén Oseguera Cervantes "El Mencho". FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

La FGR confirmó que para proceder a la entrega de los restos, “se realizaron pruebas genéticas para confirmar que efectivamente existían lazos consanguíneos entre quien solicitó la entrega y el occiso”.

El ambiente de tensión en torno al Centro Federal Pericial Forense se mantuvo debido a la presencia de personal militar y agentes federales, quienes establecieron un cerco de vigilancia. Dos vehículos de servicios funerarios ingresaron al recinto este sábado al mediodía, cuando la FGR autorizó la entrega del cuerpo a familiares de Oseguera Cervantes.

La solicitud formal para la entrega de los restos fue presentada el miércoles 25 de febrero por un representante jurídico de la familia, proceso que la FGR condicionó al cumplimiento de todos los protocolos, según documentación presentada ante la institución.

CIUDAD DE MÉXICO, 28FEBRERO2026.- Aspectos de la Funeraria J.García López en la Colonia Juárez, en donde se presume se encuentra el cuerpo de Rubén Oseguera Cervantes "El Mencho". FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

La carroza funeraria que salió de la FGR con los presuntos restos de El Mencho se dirigieron aparentemente a la funeraria J. García López, ubicada en la colonia Juárez de la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

Según la página web de la funeraria, sus planes ofrecen asesoría y atención personalizada las 24 horas, traslados en carroza dentro de la Ciudad de México y Área Metropolitana, trámites gubernamentales, acta de defunción, arreglo estético, sala para homenajes, videos homenaje, inhumación en fosa propiedad del familiar responsable del servicio o cremación.

Desde el lunes 23 de febrero, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, declaró que la Fiscalía General de la República había confirmado la identidad del cuerpo mediante análisis genéticos y que existía “total certeza” de que se trataba del narcotraficante más buscado del mundo.

Las autoridades aun no han confirmado el destino final de los restos del narcotraficante.

¿Cuál sería el siguiente destino de los restos de El Mencho?

CIUDAD DE MÉXICO, 28FEBRERO2026.- Aspectos de la Funeraria J.García López en la Colonia Juárez, en donde se presume se encuentra el cuerpo de Rubén Oseguera Cervantes "El Mencho". FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Las carrozas fúnebres fueron avistadas minutos después de salir del recinto forense desplazándose por Circuito Interior, una de las arterias principales de la capital mexicana.

La circulación de ambos vehículos por esta vía alimentó la hipótesis de que los restos de Oseguera Cervantes pudieran ser trasladados al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde se contemplaba un eventual desplazamiento aéreo, aunque ninguna autoridad había oficializado esa versión al cierre de la jornada.

Otros escenarios no quedaban descartados. Persiste la opción de que los restos fueran depositados en Guadalajara o trasladados hasta Aguililla, municipio michoacano que vio nacer a El Mencho y que durante años funcionó como bastión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Por ahora, las autoridades no han confirmado ninguna ruta en especial, y los la ubicación exacta del cuerpo del criminal sigue sin confirmarse.

