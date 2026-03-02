Shakira y Beéle estrenan “Algo Tú” ante miles de fans en el Zócalo de la Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO, 01MARZO2026.- La cantante colombiana Shakira ofreció un concierto en el Zócalo capitalino como parte de su último concierto del tour “Las Mujeres ya no lloran World Tour”. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

La cantante colombiana Shakira sorprendió a sus seguidores con el estreno en exclusiva de “Algo Tú” junto a Beéle durante su concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México. La presentación, realizada la noche del 1 de marzo de 2026, reunió a unas 400 mil personas en la emblemática plaza capitalina, según cifras oficiales del Gobierno de la Ciudad de México.

El evento, que formó parte del cierre en México de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, marcó un nuevo récord de asistencia para la artista en territorio mexicano y consolidó al Zócalo como un punto de referencia para espectáculos internacionales.

La velada tuvo uno de sus momentos más destacados cuando Shakira invitó al escenario al artista colombiano Beéle para interpretar juntos “Algo Tú”, una colaboración inédita que aún no ha sido lanzada oficialmente.

El público presente fue testigo de la primera interpretación en vivo de este tema, lo que generó expectativa sobre el próximo lanzamiento musical de la cantante. La multitud, compuesta por familias, jóvenes y seguidores de distintas generaciones, abarrotó no solo la explanada principal sino también zonas cercanas como la Alameda Central y el Monumento a la Revolución.

Shakira estrenó su nueva tema “Algo Tú”, junto con Beéle n el Zócalo de la CDMX. (@oskr_rojo)

La organización del concierto estuvo a cargo del Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada Molina, en conjunto con Grupo Modelo y su marca Corona, que celebró su centenario durante el evento. Desde los primeros minutos, Shakira logró conectar con la audiencia interpretando clásicos como “Antología”, “Dónde Estás Corazón” y “Pies Descalzos”. La cantante incluyó en su repertorio éxitos recientes como “Te Felicito”, “Chantaje”, “Monotonía” y “Acróstico”. El público respondió con entusiasmo en cada canción, especialmente durante la interpretación de “Antología”, coreada por miles de asistentes.

Durante el concierto, la artista expresó su agradecimiento con un mensaje directo a todos sus fans mexicanos: “Los quiero mucho, mucho”, gritó visiblemente conmovida. El espectáculo tal y como ha sido en sus conciertos realizados en el Estadio GNP Seguros, incorporó cambios de vestuario y una escenografía pensada para una audiencia multitudinaria, lo que elevó la experiencia de los presentes.

CIUDAD DE MÉXICO, 01MARZO2026.- Ante un zócalo repleto la cantante colombina Shakira ofreció un concierto gratuito como parte de su gira internacional "Las Mujeres ya no lloran". Autoridades capitanas estiman la presencia de cerca de 400 mil asistentes. FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO.COM

El final de la noche llegó con “BZRP Music Sessions #53”, tema que incluye la famosa frase: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” y que ha adquirido un significado especial en la actual etapa de la cantante. La masiva respuesta del público confirmó al Zócalo como un escenario clave para artistas internacionales. En años recientes, el espacio ha albergado presentaciones de figuras como Rosalía, Paul McCartney y Grupo Firme.