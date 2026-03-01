La experiencia de Esaú, el fan que ya vio a Shakira 34 veces y que ya está formado en el Zócalo para mañana

Esaú López, el fan que Shakira saludó desde la tarima del GNP Seguros en Ciudad de México, estará presente en el Zócalo. - crédito @shakira/Instagram

Shakira se presentará por segunda vez en el Zócalo de la Ciudad de México el día de mañana 1 de marzo del 2026. Por supuesto, ya hay fanáticos formados para tener el mejor lugar y admirar de cerca a la colombiana, quien terminará su gira por la CDMX a lo grande.

Después de trece conciertos en el Estadio GNP Seguros y una historia que llegó al punto más alto con sus fanáticos mexicanos, la barranquillera promete dejarlo todo en el escenario de la Plaza de la Constitución.

Esaú, el fan más fan de Shakira, nos cuenta su historia

Esaú López, el fan que Shakira saludó desde la tarima del GNP Seguros en Ciudad de México reveló cómo nació su amor por 'la Loba' - crédito Cortesía Esaú López

Quien ya está en la fila para el concierto es Esaú, un joven que ha visto el show de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour 27 veces (mañana serán 28), y que ha estado hasta en 34 conciertos de Shakira.

En entrevista con Infobae México, Esaú nos contó su historia siguiente a la intérprete de Pies descalzos:

“Ha sido un regreso histórico de Shakira. Me hice la promesa porque en 2007 fue mi primer concierto cuando tenía dieciséis años, en Querétaro, 16 de mayo de 2007. Luego en el tour Sale el Sol la fui a ver a Guadalajara en el 2011. Posterior a esa fecha, ella sacó una nueva fecha para mi ciudad en León, Guanajuato, y pues dije: “Tengo que ir porque es en mi casa. Luego en 2018, en el tour El Dorado, sacó cuatro fechas: Guadalajara, Monterrey y dos en Ciudad de México. A las cuatro acudí. Y yo en esta gira, ya siete años después, 2025, Las mujeres ya no lloran, yo me hice la promesa como que: “Ah, voy a ir a las fechas que saque saque Shakira”.

De igual forma, nos contó que ayer se reunió con la barranquillera, después del concierto final en el Estadio GNP Seguros:

“El día de ayer, saliendo del concierto del GNP, acudí al hotel donde se hospeda Shaki a saludarla y de ahí ya me vine a formar. De hecho, bueno, los primeros cinco de la fila estamos como en un equipo. Yo me decidí quedar, con el número cinco y llegamos primero a una zona en donde pusimos nuestras tiendas de campaña. Los del área de seguridad nos indicaron que nos moviéramos a otra zona. Ahí nos movimos y comenzamos a hacer nuestra lista, todos así de forma civilizada y estando en el acuerdo y en el entendido, poniendo reglas, como no apartar lugares de más, estar aquí, hacer pases de lista, etcétera.”.

Esaú nos contó que estar formado en el Zócalo para el concierto tiene desventajas, como todo, pero que todo valdrá la pena:

“Uno pasa aquí situaciones como del clima, como sol, frío, sed, el batallar por ir a un baño público, la batería del celular, el cansancio. Sin embargo realmente se va volando el tiempo. Lo disfrutamos aquí en la fila, estamos conviviendo, conociendo gente de toda la república, incluso de otros países. Es una experiencia muy bonita y al final de cuentas, pues ya al ver el show y todas las sorpresas que pueda traer, pues merece toda la pena”.

Las expectativas de Esaú: invitados, nuevas canciones y sorpresas

La colombiana cantará varios de sus temas clásicos durante su show en el Zócalo de CDMX (@bvconcerts)

“Mis expectativas del concierto del día de mañana es que va a ser inolvidable y va a marcar un récord histórico. La única vez que se ha presentado Shakira aquí en el Zócalo fue en el 2007, hace ya diecinueve años, y pues en su momento rompió récord con más de doscientos mil asistentes. Y en estos momentos yo siento que vamos a romper el récord de asistencia. El día de ayer ya dio sorpresas en el GNP, eh, cantando por primera vez en vivo Dónde estás, corazón en esta gira. Trajo de invitado para Hips Don’t Lie al cantante colombiano Belée. Yo siento que para esta fecha del Zócalo va a tirar la casa por la ventana. Muy seguramente traiga invitados que ya ha traído antes, eh, y además, pues probablemente nos dé algún adelanto, porque estrena este 4 de marzo una canción con Belée. Entonces, no sé, siento que nos va a dar una probadita, un preview, algo más y probablemente nos brinde otras canciones. Este, tal vez pueda hacer La pared con la Orquesta Sinfónica o volver a incluir Ciega, sordomuda con mariachi, El jefe, Sombras nada más, algún otro cover. Siento que indiscutiblemente va a haber sorpresas".

Para Esaú, el concierto de El Zócalo es más que especial:

“Para mí es sumamente especial porque en el 2007 yo no asistí al concierto del Zócalo. Entonces fue algo como que me quedé debiendo a mí mismo y que pensé que no iba a volver a suceder. Después de treinta y dos fechas que ha brindado en nuestro país, trece estadios GNP. Entonces, Shakira nos está devolviendo un poco de ese amor que también nosotros le damos y prácticamente somos el país que más presentaciones tiene. Entonces, sin duda, yo voy a recordar el día de mañana como el evento mayor al que he asistido en un concierto de Shakira”.

Esaú y Shakira se conocieron hace unos meses: así fue el encuentro

No es la primera vez que Shakira saludo a Esaú López en uno de conciertos, ya que, durante la primera etapa de 'Las mujeres ya no lloran' su fan mexicano tuvo contacto con ella cuando le firmó el brazo - crédito @shakira y @esau_lopez_17/Instagram

“El 21 de marzo del año 2025 conocí a Shakira, pasé un meet and greet. Eh, yo tomé la estrategia de hacerme un acordeón en la palma de la mano, porque ya había escuchado que cuando estás frente a Shakira te quedas congelado, te bloqueas mentalmente. Y entonces yo recurrí a ese acordeón en la palma de mi mano”

“Cuando pasé con ella, ella me abrazó, me dijo: «¿Cómo te llamas?». Y en ese momento yo le dije que me había escrito en la palma de la mano cuatro cositas que quería yo decirle y le dije, pues con, con algo de ternura, le dije: «Tengo miedo de no alcanzártelas a decir, porque sé que el, que el tiempo es reducido». Y eso le dio ternura a ella y me tranquilizó, me tocó el hombro y me dijo: «Tú tranquilo, yo te voy a escuchar». En ese momento sentí muchísima tranquilidad y pues procedí a decirle los cuatro puntos que iba a abarcar en esa convivencia con ella. Fue muy linda. De hecho, mi tiempo de meet and greet, este, fue más largo a comparación del resto. Ella se sorprendió mucho cuando le dije que venía a sus 11 fechas, que hasta ese momento eran las, las que tenía aquí en el país. Y pues se sorprendió cuando le dije que había ganado nueve veces el concurso de Camina con la Loba. Le dije que siempre me tocaba hasta atrás por mi estatura, pero en ese momento ella dijo: «No, ¿cómo crees? Tú tienes que estar conmigo hasta adelante». Y al próximo concierto ella me invitó a caminar a su lado. Entonces, ese día le pedí que me firmara el brazo para tatuármelo. Ella lo hizo. Me lo quería hacer así, pues como pequeño, delicado, y yo le dije: «No, házmelo lo más grande posible». Y ella me dijo así como: «¿Cómo crees? ¿De verdad?». Y yo: «Sí, por favor». Entonces, me firmó el brazo con su autógrafo. Dos días después, pues yo llegué a la caminata a su lado, le mostré el tatuaje y inmediatamente se sorprendió, lo mostró a las cámaras y me dijo: «Esaú». Y se acordó de mi nombre. Eso me sorprendió bastante, porque ya habían pasado dos días y ella convive con muchísima gente y eso me generó bastante sorpresa".

“Sin embargo, esa no fue la sorpresa mayor, porque seis meses después, yo estaba en un concierto con mi manta color rojo con letras blancas que decía: “MI Shaki concierto número veintitrés”, y ella al verla detuvo su concierto prácticamente. Ella es muy meticulosa, muy cuadrada, tiene todos sus tiempos establecidos, muy coreografiados y regularmente no se sale del molde, digámoslo así. Sin embargo leyó mi manta y posteriormente me nombró en el estadio GNP frente a más de sesenta y cinco mil personas y me llamó por mi nombre. Entonces, pues ha sido eso mágico. El día de ayer, aparte, pues en el hotel tuve la oportunidad de que en cuanto me vio se acercó conmigo, me tomó de las manos y me dijo: “Te vi en el concierto”. Entonces, pues para mí es alimento espiritual. Ahorita en estas últimas cuatro fechas, bueno en estas últimas tres fechas, he estado hasta el frente, primera fila y me ha visto, me ha visto porque llevo mi manta y me ubica. Entonces eso me llena demasiado”.