Hija de Geraldine Bazán y Gabriel Soto es hospitalizada de emergencia

La actriz Geraldine Bazán fue vista hablando por teléfono, visiblemente preocupada, mientras un recuadro muestra a su hija mayor en una cama de hospital tras sufrir un accidente no grave. (Geraldine Bazán / Instagram)

La hija mayor de Geraldine Bazán y Gabriel Soto fue hospitalizada la noche del sábado tras sufrir un accidente del que hasta el momento se desconocen detalles.

La noticia fue confirmada por la actriz la madrugada de este domingo en Instagram, donde compartió dos historias desde el área de urgencias de un hospital en Ciudad de México.

Geraldine Bazán: “10 puntadas y el susto”

“Noche de urgencias”, escribió Bazán en la primera imagen. Su hija aparece recostada en una camilla, con una herida expuesta a la altura de la ceja. La joven, aparentemente, tuvo lesiones en uno de sus brazos, debido a que lo sostiene con un gesto de dolor

Posteriormente, la actriz difundió una fotografía que tomó mientras un médico suturaba a su hija: “Unas 10 puntadas y el susto. Gracias a todos”, indicó.

Seguidores de Geraldine Bazán compartieron mensajes de aliento para ella y su hija.

Luego de sus interacciones, la actriz ha sido hermética. Sin embargo, como lo estableció en su última historia, el incidente de su hija afortunadamente no fue de gravedad.

Por su parte, Gabriel Soto no ha hecho declaraciones públicas sobre el tema. Aunque se mantiene activo en redes sociales, sus publicaciones se enfocan en sus proyectos en televisión.

¿Cuántas hijas tuvieron Gabriel Soto y Geraldine Bazán y por qué se separaron?

Geraldine Bazán y Gabriel Soto tuvieron dos hijas durante su relación: Elissa Marie (nacida en 2009) y Alexa Miranda (nacida en 2014). La separación, confirmada en 2018 tras casi una década de unión y dos años de matrimonio, se debió principalmente a múltiples infidelidades por parte de Gabriel Soto, según denunció públicamente Geraldine Bazán en febrero de 2019.

Bazán señaló directamente a la actriz Irina Baeva como la causante de la ruptura, indicando que hubo burlas y acoso por parte de ella mientras seguía casada.

Geraldine Bazán y Gabriel Soto en Televisa (Instagram: @geraldinebazan)

La actriz mencionó que confrontó a Soto sobre la relación, pero él lo negó inicialmente, asegurando que solo era un “consuelo”.

Por su parte, Gabriel Soto alegó que las constantes discusiones, los rumores y la desconfianza —tras fotos comprometedoras con Marjorie de Sousa— fracturaron la relación, aunque intentaron superarlo sin éxito.

Tras el divorcio, ambos han mantenido contacto por la crianza de sus hijas, celebrando juntos eventos como la primera comunión de su hija menor.