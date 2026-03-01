México

Hija de Geraldine Bazán y Gabriel Soto es hospitalizada de emergencia

La noticia fue confirmada por la actriz la madrugada de este domingo en Instagram

Guardar
La actriz Geraldine Bazán fue
La actriz Geraldine Bazán fue vista hablando por teléfono, visiblemente preocupada, mientras un recuadro muestra a su hija mayor en una cama de hospital tras sufrir un accidente no grave. (Geraldine Bazán / Instagram)

La hija mayor de Geraldine Bazán y Gabriel Soto fue hospitalizada la noche del sábado tras sufrir un accidente del que hasta el momento se desconocen detalles.

La noticia fue confirmada por la actriz la madrugada de este domingo en Instagram, donde compartió dos historias desde el área de urgencias de un hospital en Ciudad de México.

Geraldine Bazán: “10 puntadas y el susto”

“Noche de urgencias”, escribió Bazán en la primera imagen. Su hija aparece recostada en una camilla, con una herida expuesta a la altura de la ceja. La joven, aparentemente, tuvo lesiones en uno de sus brazos, debido a que lo sostiene con un gesto de dolor

Posteriormente, la actriz difundió una fotografía que tomó mientras un médico suturaba a su hija: “Unas 10 puntadas y el susto. Gracias a todos”, indicó.

Seguidores de Geraldine Bazán compartieron mensajes de aliento para ella y su hija.

Luego de sus interacciones, la actriz ha sido hermética. Sin embargo, como lo estableció en su última historia, el incidente de su hija afortunadamente no fue de gravedad.

Por su parte, Gabriel Soto no ha hecho declaraciones públicas sobre el tema. Aunque se mantiene activo en redes sociales, sus publicaciones se enfocan en sus proyectos en televisión.

La hija de la actriz
La hija de la actriz Geraldine Bazán fue hospitalizada de emergencia, pasando la noche en un hospital con equipo médico visible a su alrededor. (Geraldine Bazán / Instagram)
El incidente de su hija,
El incidente de su hija, afortunadamente, no fue de gravedad. (Geraldine Bazán / Instagram)

¿Cuántas hijas tuvieron Gabriel Soto y Geraldine Bazán y por qué se separaron?

Geraldine Bazán y Gabriel Soto tuvieron dos hijas durante su relación: Elissa Marie (nacida en 2009) y Alexa Miranda (nacida en 2014). La separación, confirmada en 2018 tras casi una década de unión y dos años de matrimonio, se debió principalmente a múltiples infidelidades por parte de Gabriel Soto, según denunció públicamente Geraldine Bazán en febrero de 2019.

Bazán señaló directamente a la actriz Irina Baeva como la causante de la ruptura, indicando que hubo burlas y acoso por parte de ella mientras seguía casada.

Geraldine Bazán y Gabriel Soto
Geraldine Bazán y Gabriel Soto en Televisa (Instagram: @geraldinebazan)

La actriz mencionó que confrontó a Soto sobre la relación, pero él lo negó inicialmente, asegurando que solo era un “consuelo”.

Por su parte, Gabriel Soto alegó que las constantes discusiones, los rumores y la desconfianza —tras fotos comprometedoras con Marjorie de Sousa— fracturaron la relación, aunque intentaron superarlo sin éxito.

Tras el divorcio, ambos han mantenido contacto por la crianza de sus hijas, celebrando juntos eventos como la primera comunión de su hija menor.

Temas Relacionados

Geraldine BazánGabriel Sotomexico-entretenimiento

Más Noticias

Cuáles son las estaciones del Metrobús sin servicio este 1 de marzo

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Cuáles son las estaciones del

Shakira en el Zócalo de la CDMX 2026 en vivo: espacios principales al escenario ya están llenos

Sigue el minuto a minuto del mega espectáculo que la cantante colombiana ofrecerá este domingo 1 de marzo

Shakira en el Zócalo de

Acecho a mujeres ya es delito federal: diputados aprueban Ley Valeria

El delito puede castigarse con penas de uno a cuatro años de prisión y multas económicas de entre 400 y 600 días

Acecho a mujeres ya es

Receta de la abuela para cuaresma: tortitas esponjosas de camarón con nopales tiernos en salsa de chile guajillo

Esta receta, transmitida por generaciones, representa un platillo emblemático en distintos hogares de México durante los días en que se acostumbra evitar carnes rojas

Receta de la abuela para

Claudia Sheinbaum entrega apoyos del Bienestar en Baja California Sur y defiende su Reforma Electoral

Los proyectos del gobierno incluyen la construcción de viviendas y la presa El Novillo para mejorar el abasto de agua en Comondú

Claudia Sheinbaum entrega apoyos del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Acta de defunción confirma que

Acta de defunción confirma que “El Mencho” murió por múltiples disparos en Tapalpa

Tras abatimiento de “El Mencho”, estos son los narcos de alto perfil que quedan en el mapa criminal

Atacan a tiros a Nahúm Álvarez, exalcalde de Ixtaczoquitlán en Veracruz

Enfrentamiento entre elementos de seguridad y civiles armados deja un presunto criminal abatido en Nuevo León

Detienen a 18 personas ligadas al CJNG en Zacatecas durante operativo de búsqueda de líder criminal

ENTRETENIMIENTO

Shakira en el Zócalo de

Shakira en el Zócalo de la CDMX 2026 en vivo: espacios principales al escenario ya están llenos

Cynthia Klitbo hace advertencia a quienes manchan la memoria de Carmen Salinas vinculándola con tráfico de menores

Esta es la fecha de estreno en México de la esperada colaboración de Quentin Tarantino y David Fincher

Concierto de Shakira en el Zócalo: conoce las cicloestaciones de ecobici CDMX que estarán fuera de servicio

¿Spotify eliminará los narcocorridos? La verdad detrás del supuesto veto contra artistas y la narcocultura

DEPORTES

David Faitelson pide prestar más

David Faitelson pide prestar más atención a lo que suceda en México que en otras partes del mundo previo al Mundial 2026

Cuáles son los rivales más peligrosos para México en el Clásico Mundial de Beisbol

Terence Crawford confiesa por qué Canelo Álvarez no quiere pelear contra David Benavidez: “Es un gran peleador”

México vs Santa Lucía: cuándo y dónde ver el juego de las eliminatorias rumbo al Mundial Femenil 2027

Devin Haney se rinde ante Vaquero Navarrete tras su triunfo contra Sugar Núñez por nocaut técnico: “Es un monstruo”