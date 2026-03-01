México

El Chapulín Colorado cumple 53 años de estreno: la historia y los valores del personaje creado por Chespirito

Roberto Gómez Bolaños creó la respuesta a los superhéroes estadounidenses de la época

El Chapulín Colorado, una de
El Chapulín Colorado, una de las creaciones más exitosas de Chespirito.

El 28 de febrero de 1973, la televisión mexicana presentó por primera vez a El Chapulín Colorado, un personaje creado por Roberto Gómez Bolaños que, con su singular traje rojo y antenas en la cabeza, logró conquistar a generaciones de espectadores en América Latina y otros países.

La serie, que cumplió 53 años desde su estreno, se transformó en un fenómeno cultural gracias a su humor y a los valores universales que transmitía a través de situaciones disparatadas y adversidades. El personaje, presentado como un antihéroe torpe y humilde, pronto se convirtió en símbolo de solidaridad y justicia.

El origen de El Chapulín Colorado

El legado de Chespirito
El legado de Chespirito(El Chapulin Colorado)

Roberto Gómez Bolaños, conocido popularmente como Chespirito, ideó al Chapulín como una respuesta al auge de los superhéroes estadounidenses.

A diferencia de estos, el Chapulín representaba al hombre común, con miedos y debilidades, pero con una inquebrantable voluntad de ayudar. El nombre del personaje proviene de un insecto típico de México, el chapulín, mientras que el “colorado” hace referencia a su vestimenta rojiza.

Chespirito dio vida al personaje y lo dotó de frases que trascendieron la pantalla, como “¡No contaban con mi astucia!” y “¡Síganme los buenos!”. La producción se realizó en Ciudad de México, y pronto fue distribuida en diversos países, donde alcanzó altos niveles de popularidad.

Los valores que transmitía el personaje

El éxito de El Chapulín Colorado radicó en su capacidad para transmitir valores positivos sin recurrir a la violencia. El personaje enfrentaba villanos y situaciones de peligro utilizando la inteligencia, la astucia y, en ocasiones, la suerte.

Nunca buscaba el enfrentamiento físico, sino que priorizaba la resolución pacífica de los conflictos. La honestidad, la valentía y la empatía eran constantes en cada episodio, aspectos que lo diferenciaban de otros héroes televisivos.

El personaje se presentó como un ejemplo para niños y adultos, promoviendo la solidaridad y la igualdad, y recordando que cualquiera puede ser héroe si actúa con bondad y determinación.

El legado cultural de El Chapulín Colorado

El humor de personajes universales
El humor de personajes universales como El Chapulín Colorado sigue vigente en esta biografía televisiva - crédito Colprensa

A más de cinco décadas de su creación, El Chapulín Colorado mantiene su vigencia en la cultura popular de América Latina.

La serie fue traducida a varios idiomas y se emitió en países como Brasil, Perú, Argentina y España, lo que permitió que el personaje trascendiera fronteras. Diversas generaciones reconocen las frases y gestos del Chapulín, que han sido incorporados en campañas educativas y mensajes sociales.

El legado de Chespirito perdura a través de su obra, reafirmando la importancia de la humildad y el sentido del humor para enfrentar las adversidades. La figura del Chapulín Colorado continúa inspirando a creadores y espectadores, reafirmando su lugar como uno de los personajes más emblemáticos de la televisión de habla hispana.

