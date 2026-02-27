México

Vinculan a proceso a “El Seven” de la Familia Michoacana, implicado en el homicidio de cinco personas en Tláhuac

“El Seven” fue capturado en territorio mexiquense a finales de enero

Guardar
Los hombres procesados (FGJ-CDMX)
Los hombres procesados (FGJ-CDMX)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) obtuvo la vinculación a proceso de dos personas por asociación delictuosa agravada, luego de que una investigación los relacionó con una célula vinculada con la organización criminal la Familia Michoacana.

Los imputados, identificados como Arturo Ángel “N”, alias El Ayala, y Juan “N”, alias El Seven, fueron detenidos tras una indagatoria iniciada el 10 de febrero de 2025, derivada del homicidio de cinco personas y lesiones a un joven en el barrio San Miguel, en el pueblo de San Andrés Mixquic, alcaldía Tláhuac.

La investigación señala que los detenidos tendrían vínculos con una célula ligada al grupo delictivo mencionado, una organización señalada por su implicación en delitos de alto impacto como extorsión, narcomenudeo y homicidio, tanto en las alcaldías Tláhuac y Milpa Alta de la capital y en municipios del Estado de México y Morelos.

El órgano de justicia capitalino precisó que Arturo Ángel “N” aparece relacionado con la probable comisión de varios homicidios en los pueblos de San Antonio Tecómitl (Milpa Alta), San Nicolás Tetelco (Tláhuac) y San Juan Tezompa (Chalco, Edomex).

Elementos de PDI arrestaron a
Elementos de PDI arrestaron a "El Seven" en Edomex (Foto: Cuartoscuro)

Por su parte, Juan “N” es identificado como probable líder de la célula delictiva relacionada con la Familia Michoacán. La autoridad judicial determinó la vinculación a proceso de ambos imputados y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva, además de fijar un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

La detención de “El Seven”

Cabe recordar que el pasado 27 de febrero las autoridades de la CDMX informaron sobre la detención de El Seven en territorio mexiquense, desde dicha ocasión, as averiguaciones apuntaban a que dicho sujeto estaría relacionado con delitos de alto impacto en territorio mexiquense, en la Ciudad de México y en Morelos.

“Es señalado como líder de una de las facciones de la organización criminal La Familia Michoacana”, es parte del reporte oficial.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) en conjunto con efectivos de la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM)fueron los encargados de realizar el arresto de Juan “N” y tras su captura fue llevado al Reclusorio Sur para que sea determinada su situación jurídica.

El aseguramiento de Juan “N” fue realizado en un inmueble ubicado en el municipio de Amecameca de Juárez, por su posible responsabilidad en el delito de homicidio en grado de tentativa.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, Pablo Vázquez Camacho, asegura que ninguna estructura criminal tiene control territorial en la capital.

“La ciudad no tiene ningún territorio que esté controlado o lo que se pudiera llamar controlado por ningún grupo delictivo, ya sea local o con operaciones de escala nacional”, destacó en conferencia de prensa.

Temas Relacionados

Familia MichoacanaCDMXTláhuacNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Un doctor fue detenido por homicidio en Nezahualcóyotl: lo acusan de suministrar medicamentos caducados a paciente

Además, las autoridades informaron el aseguramiento de la clínica particular donde ocurrieron los hechos

Un doctor fue detenido por

Concierto de Shakira en el Zócalo CDMX será el arranque de actividades del 8M en la ciudad, destaca Clara Brugada

El evento musical de la cantante colombiana e intérprete de ‘Loba’, ‘Sale el sol’ y ‘Día de enero’ se realizará el domingo 1 de marzo.

Concierto de Shakira en el

Profeco celebra su 50 aniversario: este es el objetivo de su nueva etapa

El organismo celebró su aniversario anunciando más herramientas para los ciudadanos y un compromiso enfocado en el empoderamiento social del país

Profeco celebra su 50 aniversario:

Holanda y Japón inspeccionan el Estadio BBVA para el Mundial 2026

Las delegaciones de Países Bajos y Japón recorren las instalaciones de Monterrey evaluando la infraestructura y logística del Estadio BBVA como posible sede para los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Holanda y Japón inspeccionan el

Señales sutiles de que tu pareja ya no te ama, según la psicología

La psicología identifica indicios que pueden alertar sobre el enfriamiento en una relación y cómo afrontarlo juntos

Señales sutiles de que tu
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a tres hombres en

Sentencian a tres hombres en Guerrero por el transporte de más de tres mil litros de huachicol en una lancha

Especialista señala que la CDMX tiene condiciones que la protegen del CJNG, pero no la hacen inmune a un ataque

Tijuana: la ciudad fronteriza situada entre jefes de plaza del Cártel de Sinaloa y las reacciones del CJNG

Van 24 vinculados a proceso por actos de rapiña durante el caos por la muerte de “El Mencho” en Jalisco

Detienen a presuntos miembros del CJNG con armas largas tras difusión de audio contra autoridades en Chiapas

ENTRETENIMIENTO

Documental sobre los 50 años

Documental sobre los 50 años de Iron Maiden llegará a salas de México en esta fecha

Gala Montes responde a los rumores de haber condicionado su regreso a las telenovelas en “Corazón de oro”

BTS en México: por qué aseguran que los Santos Bravos podrían abrir sus conciertos

Hija de Carmen Salinas reacciona a acusaciones de rituales satánicos con niños supuestamente realizados por la actriz

Nieto de Lupita D’Alessio y sobrino de Anahí narra cómo fue atacado por un tiburón en Tulum: “17 inyecciones”

DEPORTES

Holanda y Japón inspeccionan el

Holanda y Japón inspeccionan el Estadio BBVA para el Mundial 2026

La estrella de Japón que podría perderse el Mundial 2026 en México

Gianni Infantino sostuvo llamada con Claudia Sheinbaum: FIFA reitera confianza en México para el Mundial 2026

Muere Marco Tolama, periodista experto en Fórmula 1 y ex colaborador de José Ramón Fernández

Lesión de Mateo Chávez, qué le sucedió