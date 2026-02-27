Vinculan a proceso a “El Seven” de la Familia Michoacana, implicado en el homicidio de cinco personas en Tláhuac

Los hombres procesados (FGJ-CDMX)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) obtuvo la vinculación a proceso de dos personas por asociación delictuosa agravada, luego de que una investigación los relacionó con una célula vinculada con la organización criminal la Familia Michoacana.

Los imputados, identificados como Arturo Ángel “N”, alias El Ayala, y Juan “N”, alias El Seven, fueron detenidos tras una indagatoria iniciada el 10 de febrero de 2025, derivada del homicidio de cinco personas y lesiones a un joven en el barrio San Miguel, en el pueblo de San Andrés Mixquic, alcaldía Tláhuac.

La investigación señala que los detenidos tendrían vínculos con una célula ligada al grupo delictivo mencionado, una organización señalada por su implicación en delitos de alto impacto como extorsión, narcomenudeo y homicidio, tanto en las alcaldías Tláhuac y Milpa Alta de la capital y en municipios del Estado de México y Morelos.

El órgano de justicia capitalino precisó que Arturo Ángel “N” aparece relacionado con la probable comisión de varios homicidios en los pueblos de San Antonio Tecómitl (Milpa Alta), San Nicolás Tetelco (Tláhuac) y San Juan Tezompa (Chalco, Edomex).

Elementos de PDI arrestaron a "El Seven" en Edomex (Foto: Cuartoscuro)

Por su parte, Juan “N” es identificado como probable líder de la célula delictiva relacionada con la Familia Michoacán. La autoridad judicial determinó la vinculación a proceso de ambos imputados y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva, además de fijar un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

La detención de “El Seven”

Cabe recordar que el pasado 27 de febrero las autoridades de la CDMX informaron sobre la detención de El Seven en territorio mexiquense, desde dicha ocasión, as averiguaciones apuntaban a que dicho sujeto estaría relacionado con delitos de alto impacto en territorio mexiquense, en la Ciudad de México y en Morelos.

“Es señalado como líder de una de las facciones de la organización criminal La Familia Michoacana”, es parte del reporte oficial.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) en conjunto con efectivos de la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM)fueron los encargados de realizar el arresto de Juan “N” y tras su captura fue llevado al Reclusorio Sur para que sea determinada su situación jurídica.

El aseguramiento de Juan “N” fue realizado en un inmueble ubicado en el municipio de Amecameca de Juárez, por su posible responsabilidad en el delito de homicidio en grado de tentativa.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, Pablo Vázquez Camacho, asegura que ninguna estructura criminal tiene control territorial en la capital.

“La ciudad no tiene ningún territorio que esté controlado o lo que se pudiera llamar controlado por ningún grupo delictivo, ya sea local o con operaciones de escala nacional”, destacó en conferencia de prensa.