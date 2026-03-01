La desaparición de Miguel Ángel Saucedo Mora en Ciudad de México cumple casi tres meses sin resultados concluyentes

La familia de Miguel Ángel Saucedo Mora denuncia falta de avances sustanciales en la investigación de la desaparición del profesor en la alcaldía Tláhuac. | (Crédito: Merary Nuñez)

Miguel Ángel Saucedo Mora, ingeniero bioquímico y profesor de Química y Matemáticas en el Colegio Nacional de Matemáticas (Conamat) en Tláhuac y en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), permanece desaparecido desde el 19 de noviembre de 2025 en la alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México.

El docente fue visto por última vez a unos cien metros de su domicilio, en la colonia Santa Cecilia. A casi tres meses de su desaparición, su familia denuncia que no hay avances sustanciales en la investigación.

¿Qué se sabe sobre la desaparición de Miguel Ángel Saucedo Mora?

Carlos Enrique Salcedo Mora, hermano del profesor, relató en entrevista con Infobae México que la última vez que lo vio físicamente fue la mañana del miércoles 19 de noviembre.

“La última vez que yo vi a mi hermano fue el miércoles 19 de noviembre por la mañana”, recordó.

Ese día, explicó, Miguel Ángel mantuvo comunicación constante con su familia a través de mensajes. “A las seis de la tarde, a mí me escribió directamente y luego a las dos de la mañana, porque ese día yo salí de un concierto, a las dos de la mañana me escribió un mensaje todavía y yo lo respondí casi hasta que llegué a la casa”.

Sin embargo, después de esa madrugada ya no regresó a su domicilio. De acuerdo con su hermano, en las semanas previas notó modificaciones en su actitud.

“Estuvo más callado de lo normal, incluso con ansiedad, de repente hacía sus cosas aprisa”, señaló Carlos, aunque aclaró que nunca manifestó problemas personales o laborales.

Así comenzó la búsqueda en Tláhuac

Tras notar su ausencia, la familia acudió el viernes 21 de noviembre a los centros educativos donde trabajaba. En el Conalep les informaron que “desde el día jueves ya no aparecía. Que estuvieron intentando contactar los compañeros y las amigas, ya no recibieron respuesta”.

Ese mismo día se presentaron en la fiscalía local de Tláhuac y posteriormente fueron canalizados a la fiscalía especializada en personas desaparecidas.

Cámaras del C5: el último punto registrado

Gracias a grabaciones internas del Conamat, la familia pudo identificar el momento en que Miguel Ángel salió del plantel. Con apoyo de las cámaras del C5, siguieron su trayecto por distintas calles de la alcaldía.

“El rasgo muy característico son los tenis blancos. A pesar de que es noche, por esa característica nos permitió identificarlo fácilmente”, explicó su hermano.

Autoridades revisan las cámaras de seguridad C5 (FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO)

Las imágenes lo ubican por última vez a aproximadamente cien metros de su domicilio, en la colonia Santa Cecilia. El seguimiento se detuvo en una calle donde días previos ocurrió una riña vecinal violenta, lo que dificultó que algunos habitantes proporcionaran más grabaciones.

“La gente no quería proporcionar las cámaras porque pensaban que se metían en un problema”, añadió. De acuerdo con Carlos Saucedo, el tiempo que ha transcurrido desde la fecha de la desaparición de su hermano, ya no permite ver las grabaciones y continuar obtener más información.

Tres meses sin avances claros

A casi tres meses de la desaparición de Miguel Ángel Saucedo Mora en Tláhuac, su familia sostiene que no ha recibido información concluyente.

“Las acciones que se han tomado están muy limitadas por el escaso número de líneas de investigación que existen”, afirmó Carlos tras reuniones recientes con autoridades de búsqueda.

Mientras tanto, familiares, amigos y colegas mantienen activa la difusión del caso mediante fotovolantes, lonas y publicaciones en redes sociales.

Crédito: Gobierno de México

“Sabemos que la difusión también es parte de la colaboración”, concluyó su hermano.

La familia solicita que cualquier información que ayude a localizar al profesor sea reportada a las autoridades correspondientes en la Ciudad de México.

Las desapariciones en México, son una problemática que ha sido señalada por instancias internacionales, actualmente se desconoce la cifra oficial de personas desaparecidas en el país.

La presidenta anticipa datos precisos tras mejorar los registros y métodos de búsqueda. | Crédito: Jesús Aviles/Infobae México.

Ante esto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que existen diferencias metodológicas en los registros a lo largo del tiempo y que la plataforma actual, independiente de las denuncias ante fiscalías, ha generado inconsistencias e información incompleta, como registros sin nombre completo ni datos sobre carpetas de investigación. Aunque señaló que en febrero las cifras se compartirían, esto no ha sucedido.