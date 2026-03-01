México

Operativo sorpresa frena tala ilegal en Michoacán: decomiso de madera y 14 detenidos

Autoridades aseguran casi 540 metros cúbicos de madera y 25 vehículos en acciones coordinadas en la zona aguacatera y la Reserva Mariposa Monarca

En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la Profepa coordinó un operativo sorpresa de tres días en zonas clave del estado, incluyendo el área de influencia de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca

Un operativo de tres días y seis instituciones

Entre el 19 y el 21 de febrero, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) coordinó un operativo sorpresa contra la tala ilegal en Michoacán, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

En las acciones participaron 119 elementos de seis instituciones: Profepa, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, la Guardia Civil del Agrupamiento Forestal y Ambiental y policía municipal.

El resultado fue contundente: 14 personas detenidas, 25 vehículos asegurados y 539.99 metros cúbicos de madera sin documentación legal.

Mariposa Monarca, aguacateros y Tingambato: las tres zonas del operativo

Las acciones se concentraron en tres áreas estratégicas del estado. En la zona de influencia de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca se aseguraron cuatro vehículos que transportaban 113.74 metros cúbicos de madera de oyamel y pino sin documentos.

En los municipios de Morelia y Charo, dentro de la franja aguacatera, fueron detenidos 14 vehículos: cuatro cargaban 106.6 metros cúbicos de madera en rollo y diez llevaban 260.9 metros cúbicos de madera aserrada de pino, ninguno con papeles que acreditaran la legal procedencia del producto. En Uruapan, tres vehículos adicionales transportaban 35.84 metros cúbicos de madera en las mismas condiciones.

Catorce detenidos en Santiago Tingambato

El punto más álgido del operativo se registró en los terrenos de la Comunidad Indígena de Santiago Tingambato, donde se estableció una Base de Operaciones Interinstitucionales.

En el filtro carretero conocido como “La Cofradía”, elementos aseguraron cuatro vehículos con 22.9 metros cúbicos de madera en rollo de pino y procedieron a la detención de 14 personas, quienes fueron puestas a disposición del Ministerio Público de la Federación con sede en Uruapan. Los vehículos asegurados fueron trasladados a corralones oficiales en Maravatío, Morelia y Uruapan.

Procedimientos penales y más operativos en camino

La Profepa ya inició los procedimientos administrativos correspondientes y presentó las denuncias penales ante las autoridades competentes. Inspectores de la dependencia emitieron además el dictamen pericial solicitado por el Ministerio Público Federal, detallando todas las irregularidades detectadas.

La institución anunció que continuará reforzando los operativos de inspección y vigilancia para combatir el transporte ilegal de madera en Michoacán y garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental en una de las regiones forestales más sensibles del país.

