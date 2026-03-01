Concierto de Shakira en el Zócalo de la CDMX: confirman que habrá ley seca

Habrá ley seca en el concierto de Shakira. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

El Gobierno de la Ciudad de México ha formalizado la restricción en la venta de bebidas alcohólicas en el perímetro “A” del Centro Histórico el próximo 1 de marzo, en coincidencia con el concierto gratuito de Shakira en el Zócalo capitalino.

Según lo publicó la administración local en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la medida se extenderá desde las 14:00 hasta las 23:00 horas, afectando directamente a tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados ubicados en la zona restringida.

El anuncio, realizado a través de canales oficiales, especificó el alcance operativo: más de 6 mil 500 servidores públicos participarán en el resguardo y organización del evento, con el objetivo de garantizar el orden y la seguridad entre el público asistente.

En la comunicación oficial se detalló que el recital de la artista colombiana comenzará a las 20:00, y las previsiones de afluencia superan el medio millón de personas.

La colombiana cantará varios de sus temas clásicos durante su show en el Zócalo de CDMX

Restricciones y excepciones en la venta y consumo de alcohol

El coordinador general de la Autoridad del Centro Histórico, Carlos Cervantes Godoy, explicó que la restricción no implica el cierre total de comercios ni una acción represiva aislada.

La resolución publicada en la Gaceta Oficial definió que la prohibición para la venta de alcohol solo aplica para tiendas de abarrotes, supermercados y conveniencia en el perímetro señalado, abarcando el periodo de mayor afluencia relacionado con el evento principal.

No obstante, la autoridad capitalina estableció excepciones dirigidas al consumo por copeo acompañado de alimentos en establecimientos de impacto vecinal como restaurantes, salones de fiestas, hoteles, clubes privados, cines y teatros.

Este protocolo diferenciado, que excluye de la restricción a los giros mercantiles con consumo de alimentos, fue parte de los acuerdos alcanzados en las mesas técnicas entre la administración central y los comerciantes establecidos del Centro Histórico.

La autoridad remarcó que las medidas pretenden proteger la experiencia de los asistentes y minimizar incidentes relacionados con alteraciones del orden público, sin afectar la continuidad económica de los negocios legales que cumplen con la normativa vigente.

Se espera que vayan 500 mil personas

El inicio del concierto está anunciado para las 20:00 y, según cifras oficiales, la expectativa de asistencia asciende al medio millón de personas.

El operativo toma como referencia experiencias previas en eventos masivos celebrados en el corazón de la capital y busca no solo reducir factores de riesgo directos, sino también enviar una señal de orden y capacidad organizativa institucional frente a potenciales visitantes y promotores de espectáculos similares.

La ley seca apoya la gestión de eventos musicales con artistas de alcance internacional, y la reacción protocolaria del Gobierno de la Ciudad de México revela la prioridad por proteger tanto la integridad de los asistentes como la viabilidad de los comercios formales que operan bajo los marcos legales establecidos.