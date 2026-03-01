Cómo ver el concierto de Shakira en el Zócalo de la CDMX gratis desde casa GERARDÍN/CUARTOSCURO.COM

Shakira ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México este 1 de marzo de 2026, con alternativas para seguir el espectáculo desde casa o en zonas alternas.

La presentación de Shakira forma parte de su actual gira internacional y se integra como una fecha especial en la capital mexicana. De acuerdo con la información difundida por la artista y los organizadores, el concierto iniciará a las 20:00 horas y no requiere boletos.

La expectativa de público incluye seguidores que llegarán desde distintos puntos del país, lo que llevó a las autoridades capitalinas a diseñar un operativo especial para garantizar la movilidad y la seguridad.

Grupo Modelo asumió los costos de producción, escenario, sonido e infraestructura, mientras que el Gobierno de la Ciudad de México se encarga de la logística y la coordinación de los servicios públicos y de seguridad.

Un evento sin precedentes en el Centro Histórico REUTERS/Luis Cortes

Opciones para seguir el concierto fuera del Zócalo

Ante la alta demanda y la posibilidad de aglomeraciones en el primer cuadro de la ciudad, autoridades y organizadores confirmaron diferentes alternativas para disfrutar del espectáculo sin acudir directamente al Zócalo.

Pantallas gigantes en zonas aledañas

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México anunció la instalación de pantallas gigantes en puntos estratégicos cerca de la Plaza de la Constitución. Estas áreas permitirán a los asistentes seguir la actuación de Shakira con audio y transmisión en tiempo real, distribuyendo así la concentración de público y facilitando la movilidad en el Centro Histórico.

El acceso a estas zonas será libre y dependerá de la capacidad disponible, por lo que se recomienda llegar con anticipación para garantizar un lugar. Personal operativo y elementos de seguridad coordinarán el flujo de personas y habilitarán rutas de ingreso y salida en calles aledañas.

Transmisión digital y plataformas oficiales

(IG: @gobiernocdmx // REUTERS: Kylie Cooper)

Otra opción para quienes prefieran evitar traslados o grandes concentraciones es la transmisión digital. Según información proporcionada por la propia Shakira y los organizadores, el concierto podrá seguirse a través de sus plataformas oficiales y canales asociados, lo que permitirá a seguidores dentro y fuera de México presenciar el espectáculo en tiempo real.

Esta alternativa resulta ideal para quienes buscan comodidad, accesibilidad o deben permanecer en casa. Las plataformas digitales garantizan una experiencia segura y la posibilidad de disfrutar el evento sin restricciones de espacio.

<b>Recomendaciones y operativo de seguridad</b>

Eventos de esta magnitud suelen provocar cierres viales y cambios en rutas de transporte público en el Centro Histórico. Especialistas en movilidad urbana sugieren evitar desplazamientos innecesarios hacia la zona y optar por las transmisiones remotas si es posible.

Para quienes decidan acudir, Protección Civil y autoridades locales desplegarán operativos de seguridad y atención médica. Entre las recomendaciones emitidas destacan:

Mantenerse hidratados durante la espera y el concierto.

Identificar rutas de salida y puntos de encuentro.

Seguir en todo momento las indicaciones del personal de seguridad.

Considerar que el ingreso es libre y depende del aforo en cada área.

Revisar rutas alternas y utilizar transporte público.

Colombian singer Shakira performs during her 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' concert at Jorge "El Magico" Gonzalez National Stadium, in San Salvador, El Salvador, February 14, 2026. REUTERS/Jose Cabezas

En conciertos anteriores realizados en el Zócalo, la asistencia superó las expectativas iniciales, lo que implicó largas filas para ingresar.