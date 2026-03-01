CDMX: tras retiro de pérgolas en la vía pública, internautas exigen piso parejo en alcaldía Benito Juárez y reportan establecimientos

La alcaldía Benito Juárez retiró pérgolas de establecimientos que obstruían el paso peatonal en banquetas, por lo que internautas denunciaron a otros establecimientos que persisten en este bloqueo de banquetas. (Crédito: Alcaldía BJ)

A través de las redes oficiales de la alcaldía Benito Juárez (BJ) se dieron a conocer las acciones para dejar libre las vías que bloquean, en muchos casos, el paso peatonal. Un video acompañado de siguiente mensaje emitido por Luis Mendoza, alcalde de la BJ, detonó varios comentarios de denuncia por situaciones similares:

“Establecimientos mercantiles deben respetar el libre tránsito de las y los vecinos en Benito Juárez”.

Benito Juárez busca recuperar espacios públicos

La reciente intervención en la vía pública se centró en la eliminación de tres pérgolas que bloqueaban el paso peatonal. Las ubicaciones específicas incluyeron:

Parroquia #910, colonia Del Valle Sur

Santander #20, colonia Insurgentes Mixcoac

Municipio Libre #175, colonia Portales Norte

Alcaldía Benito Juárez retira pérgolas que obstruyen el paso peatonal. (Foto: BJ)

De acuerdo con información de la alcaldía, estas acciones se integran en una estrategia que prioriza el ordenamiento urbano y la accesibilidad universal. El objetivo es mantener las banquetas despejadas y proteger la movilidad de grupos vulnerables, como personas mayores, individuos con discapacidad y familias con menores.

Operativos están apegados a la legislación

El alcalde Luis Mendoza destacó la determinación de la administración local: “En Benito Juárez el espacio público es para todas y todos. No vamos a permitir obstáculos que pongan en riesgo a los peatones. Seguiremos actuando con firmeza y conforme a la ley para recuperar nuestras calles y garantizar una movilidad segura”.

La alcaldía enfatizó que estos operativos respetan la normatividad vigente y los procedimientos administrativos establecidos. Al mismo tiempo, instó a los comercios a seguir los lineamientos de uso de la vía pública, para fortalecer el orden, la seguridad y la calidad de vida que distinguen a la demarcación.

(Foto: X/@Colonos_bj)

Internautas reclaman espacios libres

Luego de compartir el comunicado en la red social X, internautas no desaprovecharon la oportunidad de denunciar los espacios que persisten e obstruir el libre paso peatonal:

“En Víctor Hugo y casi esquina con Alhambra , Col.Portales , desde la pandemia continúan dos establecimientos con puestos sobre el arroyo vehicular”, escribe la cuenta Colonos BJ.

“Por favor atiendan el desastre que se genera en la cuchilla de San Simón Ticumac entre Eleuterio Méndez y 5 de febrero usan ese espacio como estacionamiento privado, los locatarios invaden banquetas y calles es un caos esa zona y no los veo preocupados”, denuncia la internauta Monse Cedeño.

Otro usuario cuestiona: “Cuándo van a revisar a la chelería BeerStoop que ocupa toda la esquina fuera de su local con sus sillas y mesas sin que puedan pasar los peatones, emite música a todo volumen y quita la tranquilidad a los vecinos”.

“Chequen en la colonia Álamos hay muchos negocios invadiendo banquetas”, escribe otro usuario.

“Y alrededores del mercado para cuando, imposible caminar por la banqueta, es una invasión total de ambulantaje”, entre las denuncias destacadas.

Cabe destacar que la obstrucción de la vía pública puede ser denunciada en el Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) a través del número 55-8958-4482, con servicio de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.