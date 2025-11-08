CDMX: critican al gobierno de la alcaldía Benito Juárez por retirar puesto de tamales en Mixcoac

En redes sociales critican a la alcaldía Benito Juárez por retirar puesto de tamales. Crédito: X, yonofuifuetete

La alcaldía Benito Juárez en Ciudad de México, ha sido criticada en los últimos días debido a un reporte ciudadano, el cual acusaba la disminución del paso peatonal debido a la presencia de comerciantes, por lo que la respuesta de la demarcación gobernada por Luis Mendoza Acevedo no fue bien recibida.

La queja fue publicada en la red social X el pasado 5 de noviembre, en la cual se puede leer:

“Alcaldía Benito Juárez y Luis Mendoza, este puesto que está en Mixcoac casi esquina insurgentes dirección aeropuerto representa un peligro, deja muy poco espacio entre la parada de camiones para el paso peatonal además de tener la parrilla prendida, favor de reubicarlo”.

El mensaje está acompañado de un video de corta duración en donde se puede ver que el espacio peatonal no se ve obstruido por el comercio denunciado. En la publicación distintos usuarios hacen comentarios hacia quien emite la queja, dejando ver que el espacio es suficiente para caminar por el rumbo:

“Por gente como tú y seguramente toda tu familia, es que la gente honrada no puede seguir trabajando en lo que da sustento en sus hogares. Pinche gente sin nada que hacer y con ganas de joder, usarías tu cuenta real y no una falsa”.

Un puesto de tamales en Mixcoac fue retirado por un reporte en redes sociales. (Fotos: @AccionesBJ)

Esto dijo la Alcaldía Benito Juárez sobre el reporte ciudadano

A través de la cuenta en X de atención ciudadana para recepción y atención de gestiones de la alcaldía Benito Juárez, la dependencia comentó que el reporte fue atendido, por lo que retiró el puesto:

“Vecinos, personal de la alcaldía acudió a la ubicación señalada y retiró el puesto que impedía el libre paso a las personas. ¡Juntos seguimos poniendo #OrdenYSeguridad en las calles!”

La decisión de la alcaldía no fue bien recibida por otros internautas, de tal forma que los comentarios criticando la acción no se hicieron esperar:

“Sigo sin entender de que depende que quiten un puesto o no , y si está permitido o no los tanques de gas”

“Bien ahí. Vayan también por los restaurantes que invaden las aceras y hasta el arroyo vehicular”

“Mejor quiten a los restaurante que se ponen en toda la banqueta, en cumbres de maltrata entre luz Saviñón y el eje central hay uno que se apaña como dos locales”

Alcaldía Benito Juárez lleva a cabo programa de recuperación de espacios públicos

El alcalde Luis Mendoza Acevedo dio a conocer que en esta demarcación de CDMX se llevaría a cabo el programa de recuperación del espacio público, el cual se basa en el ordenamiento del ambulantaje, con el objetivo de que la comunidad recupere la circulación libre y organizada en su entorno.

Según la información oficial, la estrategia está basada en tres ejes fundamentales: protección civil, sanidad y regulación, con base en la ley, para que la alcaldía cuente con espacios limpios, ordenados y seguros.