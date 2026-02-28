La sombra de El Mencho y el CJNG en Irán y el plan de asesinar a la embajadora de Israel en México

La organización de Naasón Joaquín García podría estar vinculada al cártel de Nemesio Oseguera Cervantes. (Infobae México/Jesús Avilés)

La Administración para el Control de las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) catalogó al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), (liderado por Rubén “Nemesio” Oseguera Cervantes, El Mencho, abatido este 23 de febrero) como una de las organizaciones criminales más poderosas y una pieza clave en el tráfico de fentanilo en países tan lejanos como Irán, que fue atacado en un gran operativo por Israel y Estados Unidos este sabado.

Pero no sólo en el país vecino, Víctor Sánchez Valdés, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y especialista en seguridad pública, realizó un mapa en julio de 2025 de la presencia del CJNG en más de 60 países, lo cual pudo determinar con una base de datos realizada con fuentes periodísticas.

Los datos refieren que el CJNG se encuentra en 16 países de África, 11 de Europa, 2 de Oceanía, 9 de Asia y 23 de América.

Entre las naciones que destacan en el mapa se encuentran: China, India, Tailandia, Japón, Arabia Saudita, Turquía, Italia, Francia, España, Marruecos, Sudáfrica, Kenia, Nigeria, Reino Unido y Australia.

El cuerpo de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes fue reclamado por el abogado de su familia Foto: Especial de Infobae México Jovani Pérez

“El Mencho” era considerado uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo por autoridades estadounidenses debido a la expansión en su control del tráfico de cocaína.

La trama de las redes criminales transnacionales adquiere mayor complejidad con la convergencia de intereses entre cárteles latinoamericanos y actores alineados con el Estado iraní, según advierten especialistas en inteligencia y crimen organizado. El periodista de investigación Sam Cooper describió la existencia de ecosistemas de lavado de dinero y tráfico ilícito de larga data que enlazan a organizaciones criminales de América Latina con estructuras asociadas a Irán, una dinámica que, según los analistas, puede favorecer a la república islámica en contextos de tensión geopolítica.

Cooper, quien ha documentado en profundidad las interacciones entre redes delictivas en Norteamérica y Sudamérica, sostiene que no se trata de un control directo ejercido por Teherán sobre los grupos criminales de la región, sino de una coincidencia de intereses estratégicos. “No tengo pruebas directas de que su inteligencia esté involucrada en ayudar al cártel a contraatacar al Estado mexicano”, explicó en declaraciones recogidas por el medio periodístico Iran International. “Pero sí creo que el régimen iraní querría beneficiarse enormemente de aumentar la agitación en México”.

Humo se eleva desde un edificio en llamas alcanzado por un ataque de un avión no tripulado iraní, después de que Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra Irán, en el distrito de Seef, Manama, Baréin. 28 de febrero de 2026. REUTERS/Hamad I Mohammed TPX IMÁGENES DEL DÍA

El análisis apunta a finanzas ilícitas y estrategias de influencia geopolítica como puntos de encuentro entre las organizaciones. De acuerdo con expertos, la combinación de rutas de tráfico y canales de financiamiento genera un escenario donde estados como Irán pueden aprovechar la inestabilidad en la región para avanzar en sus propios intereses.

Las operaciones indirectas constituyen una táctica frecuente del régimen iraní, que opta por utilizar intermediarios criminales para mantener distancia respecto a actividades ilícitas específicas, especialmente en casos de violencia y complots. Janatan Sayeh, analista de la Fundación para la Defensa de las Democracias, resalta que la República Islámica de Irán “intenta poner distancia entre ellos y sus actividades criminales, específicamente los complots de asesinato. Están utilizando cada vez más a algunas de estas bandas para hacer el trabajo sucio”.

Un antecedente relevante tuvo lugar en 2011, cuando autoridades estadounidenses acusaron a varios ciudadanos iraníes, incluido un agente vinculado a la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), de conspirar para asesinar al embajador saudí en Washington. Según la investigación judicial, un intermediario iraní intentó reclutar a personas que él creía asociadas a un cártel mexicano de la droga, ofreciéndoles dinero a cambio de la ejecución del atentado. Las personas contactadas resultaron ser informantes que operaban para la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

28/02/2026 28 February 2026, Iran, Tehran: Smoke billows following an explosion in Tehran. The US and Israel struck targets across Iran on Saturday, including on the capital Tehran, prompting a wave of missile launched by Iranian forces towards Israel, as the tensions between the countries exploded into open conflict. Photo: Tasnim News Agency/ZUMA Press Wire/dpa POLITICA INTERNACIONAL Tasnim News Agency/ZUMA Press Wi / DPA

Los especialistas advierten que las conexiones entre redes criminales latinoamericanas y aliados de Irán se han desarrollado durante décadas, en particular gracias a la relación con el antiguo régimen de Venezuela. En ese contexto, actores vinculados a la Guardia Revolucionaria Iraní y a Hezbolá establecieron bases financieras y logísticas en varios países de la región. Hezbolá ha sido señalado reiteradamente como coordinador de redes ilícitas en América Latina que se entrecruzan con rutas internacionales de narcotráfico.

El Dr. Walid Phares, cosecretario general del Grupo Parlamentario Transatlántico, enfatiza el proceso gradual de expansión de estos vínculos hacia alianzas con organizaciones del crimen organizado en países como Brasil, Colombia y México. “Hezbolá había desarrollado relaciones con organizaciones similares en Latinoamérica, Brasil, Colombia y otros lugares”, señaló Phares en diálogo con Iran International. “Pero la maniobra más importante respaldada por el régimen del CGRI se produjo en México”.

El acceso a rutas de tráfico y canales financieros ha permitido a esas redes militantes extender su presencia manteniendo la distancia mediante intermediarios criminales. Según Phares, el objetivo central de Hezbolá consistía en llegar a la frontera entre Estados Unidos y México, lo que facilitaría sus operaciones y reforzaría la capacidad de influencia regional.

Un hotel de lujo en Dubái es visto envuelto en llamas durante un ataque atribuido a Irán, con el resplandor del fuego iluminando la noche urbana.

El fenómeno no implica, de acuerdo con los especialistas, una subordinación directa de los cárteles latinoamericanos a los intereses iraníes, sino la creación de “zonas grises” donde actores ilícitos colaboran o se benefician mutuamente en función de objetivos coincidentes. Esta dinámica plantea desafíos adicionales para las autoridades de la región y los organismos internacionales de control, que enfrentan redes cada vez más interconectadas y capaces de adaptarse a nuevas oportunidades en el escenario global.

Puntos clave:

Los expertos identifican una convergencia de intereses entre cárteles latinoamericanos y actores alineados con Irán, facilitada por ecosistemas de lavado de dinero y tráfico ilícito.

El uso de intermediarios criminales permite al régimen iraní mantener distancia de actividades ilícitas, especialmente en casos de violencia o complots.

Las conexiones entre redes de Hezbolá y el crimen organizado latinoamericano se han fortalecido durante décadas, con el objetivo de ampliar su alcance hasta la frontera entre Estados Unidos y México.

El plan para asesinar a la embajadora de Israel en México

Estados Unidos acusó en noviembre de 2025 al régimen de Irán de haber planeado el asesinato de Einat Kranz-Neiger, la embajadora de Israel en México.

“El complot fue contenido y no representa una amenaza actualmente”, dijo un funcionario estadounidense bajo condición de anonimato. La fuente no proporcionó pruebas detalladas ni explicó cómo se evitó el complot.