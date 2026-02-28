Incendio en Tequila consume vertedero irregular de 200 metros cuadrados

Incendio en vertedero irregular de Tequila, Jalisco. (Protección Civil de Jalisco)

Autoridades reportaron un incendio en un vertedero irregular en Tequila, Jalisco, el cual ha estado activo desde la noche de ayer 27 de febrero.

Protección Civil del estado publicó a través de redes sociales detalles sobre el avance para frenar las llamas en la zona. En el comunicado los elementos de seguridad informaron que durante la madrugada continuaron los trabajos para controlar el siniestro originado en un vertedero irregular, ubicado en el Cerro del Totole, municipio de Tequila.

El área afectada es de aproximadamente 200 x 200 metros, con acumulación de residuos que alcanza hasta 3 metros de altura en el punto más elevado.

“El fuego se mantiene consumiendo montículos de basura, por lo que las labores operativas se concentran en el combate directo, remoción de material y cobertura con tierra, con el objetivo de controlar, sofocar y lograr la extinción total del incendio”, declaró Protección Civil Jalisco.

En el sitio del incendio se mantiene la coordinación con la Unidad Municipal de Protección Civil. La Unidad Estatal apoya con pipas de agua y personal operativo, reforzando las acciones para mitigar riesgos.

El trabajo conjunto busca enfrentar la emergencia que afecta a la zona. Las iimágenes publicadas muestran la magnitud del fuego durante la noche, con brigadistas desplegados en el área afectada.

“Pedimos a la ciudadanía evitar acercarse a la zona y mantenerse informada a través de nuestros canales oficiales”, comunicaron las autoridades de Jalisco, reiterando la importancia de seguir las recomendaciones para salvaguardar la integridad de la población.

Incendio en Tequila. (Protección Civil de Jalisco)

Presidena municipal de Tequila pide a la población resguardarse

Ayer por la noche, la presidenta muicipal de Tequila, Lorena Marisol Rodríguez Rivera emitió un comunicado urgente por medio de redes sociales, dirigido a la población del lugar y a los municipios vecinos.

La publicación informa sobre el incendio provocado en el Cerro del Totole, convocando de manera solidaria a quienes cuenten con pipas de agua para apoyar en el traslado del recurso necesario al lugar y así combatir el fuego.

A los ciudadanos en general se le solicita resguardarse en sus hogares y, en caso de ser estrictamente necesario salir, utilizar cubrebocas para prevenir afectaciones a la salud.

La petición busca proteger a los habitantes de los riesgos asociados al humo y las partículas generadas por el incendio.“Hoy más que nunca, la unidad y la responsabilidad colectiva nos darán la fuerza para superar esta otra emergencia”, expresó la funcionaria.

La publicación muestra la gravedad de la situación y la necesidad de mantener la calma, actuar de manera responsable y apoyar en la medida de lo posible para enfrentar la contingencia en el municipio y sus alrededores.