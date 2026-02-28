México

Azúcar en el shampoo: el método casero que promete transformar el cabello

Preparar la mezcla justo antes del lavado semanal contribuye a una mejor penetración de tónicos o mascarillas

Guardar
La exfoliación con azúcar en
La exfoliación con azúcar en el shampoo elimina residuos difíciles y potencia la limpieza profunda del cuero cabelludo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La incorporación de azúcar en el shampoo habitual ha captado la atención de quienes desean una limpieza profunda y una sensación de frescura que perdure en el cuero cabelludo.

La técnica se diferencia de los métodos convencionales por su capacidad para transformar la textura y la vitalidad capilar con un gesto sencillo.

Especialistas recomiendan mezclar azúcar con
Especialistas recomiendan mezclar azúcar con shampoo solo antes del lavado para evitar la formación de residuos indeseados en el cabello. Foto: (iStock)

El poder exfoliante del azúcar: raíz más ligera y cabello con movimiento

Al mezclar los granos de azúcar directamente con el shampoo, se obtiene una exfoliación física suave que desaloja acumulaciones resistentes de grasa, restos de productos de estilizado, células muertas y contaminantes ambientales.

Lo destacado de este método es que, al enjuagarse, el azúcar se disuelve por completo, evitando así residuos que puedan alterar la textura de la melena.

Especialistas resaltan que este tipo de limpieza intensiva libera la raíz de residuos invisibles que suelen perdurar tras el lavado convencional.

El resultado es un cuero cabelludo más fresco, un cabello notablemente más ligero y un volumen mejorado, lo que resulta especialmente apreciado por quienes tienen el pelo fino o lacio.

El azúcar incorporado al shampoo
El azúcar incorporado al shampoo mejora la absorción de tratamientos capilares como sérums, tónicos y mascarillas especiales. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Azúcar y shampoo: cómo aplicarlo para potenciar los tratamientos capilares

La clave de este procedimiento está en la frecuencia y la preparación:

  1. Antes de cada lavado semanal, mezcla una pequeña cantidad (aproximadamente una cucharadita) de azúcar blanca o morena con la dosis habitual de shampoo.
  2. Aplica la mezcla sobre el cuero cabelludo húmedo, masajeando suavemente con las yemas de los dedos durante uno o dos minutos.
  3. Enjuaga abundantemente con agua tibia para asegurarte de que el azúcar se disuelva por completo y no queden residuos.

La rutina potencia la eficacia de tratamientos posteriores, como tónicos, sueros o mascarillas, al facilitar su absorción.

Precauciones y recomendaciones

  • No mezcles el azúcar con anticipación; prepárala justo antes del lavado.
  • Limita la exfoliación a una vez por semana para evitar irritaciones o sensibilidad.
  • Si tienes el cuero cabelludo delicado, consulta previamente con un dermatólogo antes de adoptar este método.
La técnica de azúcar en
La técnica de azúcar en el shampoo brinda volumen y ligereza, lo que resulta ideal para cabellos finos o lacios que buscan mayor vitalidad.

Resultados inmediatos: volumen, ligereza y cabello más limpio

Quienes prueban esta técnica suelen notar desde el primer uso una sensación de ligereza y comodidad en el cuero cabelludo. Muchas personas describen que el cuero cabelludo se siente más fresco, menos pesado y más cómodo después de exfoliarlo.

Además, la eliminación constante de impurezas contribuye a equilibrar la producción natural de sebo, manteniendo limpio el cabello durante más tiempo entre lavados.

Beneficios generales de la azúcar en el cuidado capilar

El uso de azúcar en el shampoo ofrece ventajas que van más allá de la limpieza inmediata:

  • Exfolia suavemente el cuero cabelludo.
  • Elimina residuos y células muertas sin dejar rastros.
  • Facilita la penetración y eficiencia de tratamientos capilares.
  • Contribuye a equilibrar la producción de grasa.
  • Proporciona una sensación de frescura y volumen duraderos.

Aunque este “hack dulce” no sustituye el consejo médico ni los tratamientos profesionales, representa una opción accesible y eficaz para quienes desean devolver vitalidad y movimiento natural a su cabello, especialmente en situaciones de exceso de grasa o acumulación de productos.

Temas Relacionados

BellezaAzúcarShampooMezclaMétodo CaseroConsejos de BellezaBienestarmexico-noticias

Más Noticias

Clamor por la paz en la cuna de “El Mencho”: Aguililla marcha entre el miedo y la fe

El evento estuvo acompañado por un fuerte dispositivo de seguridad que les brindó guardia durante el recorrido

Clamor por la paz en

Resultados del sorteo de Chispazo: ¿Quiénes son los nuevos millonarios?

El sorteo de Chispazo se hace dos ocasiones al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Resultados del sorteo de Chispazo:

Programa Bienestar y Plenitud 2026: fechas, documentos y requisitos para el registro

La iniciativa estatal ofrece un pago bimestral de 3 mil pesos en un esquema dirigido a quienes aún no cumplen la edad para la pensión universal

Programa Bienestar y Plenitud 2026:

Tris: jugada ganadora y resultado de los últimos sorteo del 27 de febrero

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Tris: jugada ganadora y resultado

México vs LA Dodgers: cuándo y dónde ver el duelo de preparación para el Clásico Mundial de Béisbol

La novena tricolor, liderada por Randy Arozarena, se prepara para un auténtico examen frente a uno de los equipos de mayor jerarquía la MLB

México vs LA Dodgers: cuándo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Clamor por la paz en

Clamor por la paz en la cuna de “El Mencho”: Aguililla marcha entre el miedo y la fe

Detienen a cuatro presuntos integrantes del CJNG con armamento en Chiapas, uno es menor de edad

Faltan por capturar a seis implicados en el asesinato de Carlos Manzo, afirma Fiscalía de Michoacán

Policías detenidos en Ecuandureo servían como halcones del CJNG durante bloqueos tras el abatimiento de “El  Mencho”

Abatimiento de El Mencho provocó aumento de violencia en Uruapan, Michoacán: alcaldesa anuncia reforzamiento de seguridad

ENTRETENIMIENTO

Cynthia Klitbo habla de la

Cynthia Klitbo habla de la enfermedad incurable con la que fue diagnosticada y la llevó a depresión

Desde Grupo Firme hasta Edén Muñoz: revelan presuntos nexos de El Mencho con la planeación del Carnaval de Autlán 2026

Christian Chávez revela su recaída en las drogas después del reencuentro de RBD y cuenta cómo logró recuperarse

Shakira en el Zócalo: estas son las estaciones del Metro de la CDMX que estarán cerradas por el concierto

Angelique Boyer reacciona al regreso de Gala Montes a las telenovelas en “Corazón de oro”

DEPORTES

México vs LA Dodgers: cuándo

México vs LA Dodgers: cuándo y dónde ver el duelo de preparación para el Clásico Mundial de Béisbol

Qué se sabe sobre la posible salida de Christian Martinoli de TV Azteca

Esta es la nueva fecha del Clásico Nacional femenil entre Chivas y América

Estas son las fechas de exhibición del trofeo del Mundial en Guadalajara

América habría puesto en la mira a Luis Chávez como su refuerzo estelar para el siguiente torneo