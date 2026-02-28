México

Así fue la caravana por la paz en Aguililla, tierra natal de “El Mencho”, en la que participaron decenas de ciudadanos

Habitantes de Aguililla, pueblo michoacano que vio nacer a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, participaron en una caravana por la paz encabezada por el obispo Cristóbal Ascencio García y sacerdotes de la Diócesis de Apatzingán

Guardar
Pobladores de Aguililla caminan en
Pobladores de Aguililla caminan en caravana por la paz encabezada por autoridades religiosas, en un gesto de unidad frente a la violencia reciente. (X @Megalopolis_MX)

Decenas de habitantes de Aguililla, municipio de Tierra Caliente conocido por ser la tierra natal de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, realizaron este 27 de febrero de 2026 una caravana por la paz en medio de un ambiente aún tenso y marcado por los recientes hechos de violencia asociados al abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La movilización, que adoptó la forma de una procesión religiosa, fue encabezada por Cristóbal Ascencio García, obispo de la Diócesis de Apatzingán, acompañado por varios sacerdotes locales. La caminata comenzó alrededor de las 16:30 horas en el Colegio Parroquial y se extendió por diversas calles de la cabecera municipal hasta llegar a la parroquia, donde se celebró una misa poco después de las 17:00 horas en petición de paz para Aguililla y todo el país.

Caravana en medio de un contexto violento

El histórico municipio de Aguililla ha vivido días complicados. Tras el operativo federal en el estado de Jalisco que resultó en la muerte de “El Mencho”, presuntos integrantes del CJNG habrían reaccionado con violencia en partes de Michoacán, incluyendo incendios de vehículos, bloqueos carreteros y ataques a infraestructura pública. Habitantes han señalado que estas acciones han generado un clima de miedo y perturbación social en la zona.

Para resguardar la caravana, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército se desplegaron en puntos estratégicos, brindando seguridad al contingente desde vialidades contiguas, aunque sin intervenir directamente en el desplazamiento de los civiles.

Un clamor comunitario por tranquilidad

La marcha no fue una protesta política ni un posicionamiento partidista, sino un acto de fe y solidaridad comunitaria para pedir por la paz y la seguridad de la región, que ha sido escenario de violencia y temor para muchos de sus pobladores. En palabras de algunos participantes, la procesión representa un intento de recuperar la dignidad y la calma ante una situación difícil que ha afectado a familias completas y negocios locales.

La marcha tuvo el objetivo
La marcha tuvo el objetivo de pedir paz tras la caída del líder del CJNG hace unos días. REUTERS/Alan Ortega

Un pueblo que busca sanar

Al concluir la procesión, la misa en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe fue un punto de encuentro espiritual para las familias que participaron, muchas de las cuales expresaron la necesidad de un futuro más tranquilo y seguro. El llamado del obispo fue claro: la comunidad debe permanecer unida en la búsqueda de la paz, confiando en la fe y en la solidaridad entre vecinos para superar la violencia que ha dejado huellas profundas.

Temas Relacionados

CJNGEl MenchoAguilillacaravana por la pazMichoacánnarco en Méxiconarcotráfico Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Feria Nacional de la Enchilada 2026: fechas, artistas, sede y todo para ir

Te decimos los detalles para que no te pierdas este evento

Feria Nacional de la Enchilada

¿Cuáles son los beneficios de la lactosa? Lo que dice la ciencia sobre el azúcar de la leche

Ha sido señalada como un ingrediente problemático, pero en personas que no presentan intolerancia puede aportar beneficios importantes

¿Cuáles son los beneficios de

Sarampión en México: ¿Cuál es el número de casos confirmados?

La enfermedad ha tenido presencia en 386 municipios del país, concentrando allí la mayor cantidad de casos

Sarampión en México: ¿Cuál es

Uriel Antuna no pierde la fe rumbo al Mundial 2026: “Hasta que no den la lista, no pierdo las esperanzas”

Tras asumir errores y replantear su camino profesional, el atacante asegura estar listo para competir hasta el último momento por una oportunidad mundialista

Uriel Antuna no pierde la

Alexis Núñez responde a audios atribuidos a Imelda Tuñón donde lo señalan y sugiere: “Ella tiene una adicción”

El productor reveló si procederá legalmente contra la viuda de Julián Figueroa

Alexis Núñez responde a audios
MÁS NOTICIAS

NARCO

Autoridades de Jalisco aseguran desconocer

Autoridades de Jalisco aseguran desconocer presunta “narconómina” del CJNG

Tribunal federal niega amparo a “El Mayito Gordo”, su condena en México no será ajustada

Recapturan a reo que se escapó en fuga masiva en Puerto Vallarta: cumplía condena de más de 20 años

Clamor por la paz en la cuna de “El Mencho”: Aguililla marcha entre el miedo y la fe

Detienen a cuatro presuntos integrantes del CJNG con armamento en Chiapas, uno es menor de edad

ENTRETENIMIENTO

Feria Nacional de la Enchilada

Feria Nacional de la Enchilada 2026: fechas, artistas, sede y todo para ir

Alexis Núñez responde a audios atribuidos a Imelda Tuñón donde lo señalan y sugiere: “Ella tiene una adicción”

Nietos de Carmen Salinas exigen disculpa pública a Saskia Niño de Rivera por polémica en pódcast: “Mi abuela ya no está”

‘Incompatibles’: Nodal deja a todos pensando tras filtrar su nueva canción en Instagram

Saskia Niño de Rivera aclara polémica tras mención de Carmen Salinas en su pódcast: “No es para alimentar el morbo”

DEPORTES

Uriel Antuna no pierde la

Uriel Antuna no pierde la fe rumbo al Mundial 2026: “Hasta que no den la lista, no pierdo las esperanzas”

Este es el exjugador de la NFL de origen mexicano acusado por consumo de sustancias

Ángel de Oro resiste el faul y deja sin cabellera a Johnny Consejo

México vs LA Dodgers: cuándo y dónde ver el duelo de preparación para el Clásico Mundial de Béisbol

Qué se sabe sobre la posible salida de Christian Martinoli de TV Azteca