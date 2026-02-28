Así fue la caravana por la paz en Aguililla, tierra natal de “El Mencho”, en la que participaron decenas de ciudadanos

Pobladores de Aguililla caminan en caravana por la paz encabezada por autoridades religiosas, en un gesto de unidad frente a la violencia reciente. (X @Megalopolis_MX)

Decenas de habitantes de Aguililla, municipio de Tierra Caliente conocido por ser la tierra natal de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, realizaron este 27 de febrero de 2026 una caravana por la paz en medio de un ambiente aún tenso y marcado por los recientes hechos de violencia asociados al abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La movilización, que adoptó la forma de una procesión religiosa, fue encabezada por Cristóbal Ascencio García, obispo de la Diócesis de Apatzingán, acompañado por varios sacerdotes locales. La caminata comenzó alrededor de las 16:30 horas en el Colegio Parroquial y se extendió por diversas calles de la cabecera municipal hasta llegar a la parroquia, donde se celebró una misa poco después de las 17:00 horas en petición de paz para Aguililla y todo el país.

Caravana en medio de un contexto violento

El histórico municipio de Aguililla ha vivido días complicados. Tras el operativo federal en el estado de Jalisco que resultó en la muerte de “El Mencho”, presuntos integrantes del CJNG habrían reaccionado con violencia en partes de Michoacán, incluyendo incendios de vehículos, bloqueos carreteros y ataques a infraestructura pública. Habitantes han señalado que estas acciones han generado un clima de miedo y perturbación social en la zona.

Para resguardar la caravana, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército se desplegaron en puntos estratégicos, brindando seguridad al contingente desde vialidades contiguas, aunque sin intervenir directamente en el desplazamiento de los civiles.

Un clamor comunitario por tranquilidad

La marcha no fue una protesta política ni un posicionamiento partidista, sino un acto de fe y solidaridad comunitaria para pedir por la paz y la seguridad de la región, que ha sido escenario de violencia y temor para muchos de sus pobladores. En palabras de algunos participantes, la procesión representa un intento de recuperar la dignidad y la calma ante una situación difícil que ha afectado a familias completas y negocios locales.

La marcha tuvo el objetivo de pedir paz tras la caída del líder del CJNG hace unos días. REUTERS/Alan Ortega

Un pueblo que busca sanar

Al concluir la procesión, la misa en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe fue un punto de encuentro espiritual para las familias que participaron, muchas de las cuales expresaron la necesidad de un futuro más tranquilo y seguro. El llamado del obispo fue claro: la comunidad debe permanecer unida en la búsqueda de la paz, confiando en la fe y en la solidaridad entre vecinos para superar la violencia que ha dejado huellas profundas.