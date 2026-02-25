“El Mencho” Rubén Oseguera Cervantes no se llamaba Nemesio, este podría ser el origen de su sobrenombre

La zona serrana de Jalisco alberga un cinturón de seguridad donde Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", se ocultaría con apoyo de su red criminal. (Anayeli Tapia/Infobae)

Durante años, el nombre de Nemesio Oseguera Cervantes dominó los informes sobre el crimen organizado en México. El domingo 22 de febrero de 2026, tras un operativo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional, se confirmó la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sin embargo, documentos oficiales revelan que esta identidad no corresponde a su verdadero nombre.

De acuerdo con información presentada por la Defensa en una conferencia oficial, la figura conocida como El Mencho fue inscrita en el Registro Nacional de Población (RENAPO) bajo el nombre de Rubén Oseguera Cervantes, en el municipio de Aguililla, Michoacán. El acta número 00575, fechada el 17 de julio de 1967, deja constancia de su nacimiento, modificando datos ampliamente difundidos acerca de su año y nombre de registro.

Hasta el día de su muerte, Oseguera Cervantes tenía 58 años. La confusión sobre su identidad persistió durante décadas. Para la opinión pública, así como en los registros de agencias internacionales, el nombre completo que figuraba era Nemesio Rubén Oseguera Cervantes. Sin embargo, la Clave Única de Registro de Población (CURP) solo reconoce a Rubén como nombre oficial.

El apodo de Nemesio se asoció a la historia personal del líder criminal. De acuerdo con fuentes oficiales, este nombre fue adoptado en la infancia como un homenaje a un padrino cercano, transformándose con los años en un alias que eclipsó su verdadera identidad. Su uso se extendió tanto en la vida cotidiana como en las redes delictivas y en la documentación internacional.

Los datos oficiales de El Mencho sólo señalan que su nombre era Rubén, Nemesio sería el nombre que habría adoptado por un padrino

Durante los años 80 “El Mencho” habría cruzado la frontera hacia Estados Unidos de manera indocumentada y utilizaba varios nombres cada vez lo detectaban, como el de Rubén Ávila, José López Prieto, Miguel Valadez, Carlos Hernández Mendoza, Roberto Salgado, entre otras combinaciones de apellidos y nombres. Aunque en México se le conoció ampliamente comno “El Señor de los gallos” por su afición a los concursos de peleas de estos animales, una tradición antigua de las zonas rurales de México.

El líder del cártel nació en el pequeño pueblo mexicano de Naranjo de Chila en 1966 y vivió un tiempo en California; fue arrestado en Estados Unidos en la década de 1980 por tráfico de drogas. Finalmente regresó a Guadalajara y comenzó a trabajar para el cártel del Milenio, una filial del cártel de Sinaloa. Ascendió en la jerarquía antes de separarse de su grupo alrededor de 2010. El grupo resultante, el CJNG, desataría rápidamente una nueva ola de violencia contra sus rivales. Después de 2016, cuando El Chapo fue capturado, el derramamiento de sangre se intensificó.

La revelación sobre su nombre real se dio a conocer poco después del operativo que derivó en su captura y posterior fallecimiento. Durante la conferencia, autoridades mexicanas enfatizaron la importancia de los registros oficiales para esclarecer la identidad de figuras relevantes en la lucha contra el crimen organizado.

La familia de Oseguera Cervantes realizó gestiones formales para reclamar el cuerpo tras los hechos recientes. Este procedimiento se llevó a cabo en Michoacán, donde existe un precedente de registros civiles y movimientos de familiares en torno a figuras delictivas de alto perfil.

El caso de El Mencho pone en relieve la complejidad de la identificación oficial de líderes criminales en México. La diferencia entre el nombre empleado en fichas de búsqueda y el registrado en documentos civiles refleja una práctica común en organizaciones delictivas, donde los alias adquieren un peso similar o superior al de la identidad legal.

El operativo que culminó con la muerte de Oseguera Cervantes fue resultado de meses de seguimiento y coordinación interinstitucional. Las autoridades destacaron la colaboración entre dependencias nacionales en la localización y neutralización de uno de los objetivos más buscados de las últimas décadas.

En la documentación internacional, especialmente en los registros de agencias de control de drogas, la identidad de El Mencho mantuvo matices que ahora quedan aclarados con la información oficial difundida. El uso de alias, la modificación de fechas y la doble identidad han sido elementos recurrentes en los perfiles de líderes del crimen organizado en México.

