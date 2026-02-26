Operativo contra “El Mencho”: quiénes son los otros narcos que murieron el mismo día que el líder del CJNG

Decenas de integrantes del CJNG fueron abatidos ese 22 de febrero. (Anayeli Tapia/Infobae)

La muerte de Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, desató un efecto dominó dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Lo que comenzó como un operativo focalizado en Tapalpa terminó por golpear simultáneamente a varios de sus operadores más cercanos que también cayeron con él ese mismo domingo 22 de febrero.

El operativo en Tapalpa

Rubén Oseguera Cervantes era el líder indiscutible del CJNG, buscado por autoridades mexicanas y estadounidenses y considerado uno de los criminales más peligrosos a nivel internacional. Su captura había sido prioridad durante años: Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares por detalles que facilitaran su localización.

La operación definitiva se preparó durante meses y se activó en febrero de 2026, cuando labores de inteligencia permitieron ubicar a “El Mencho” en una cabaña en la zona montañosa de Tapalpa, Jalisco.

Foto: Departamento de Estado de EEUU

El cerco incluyó vigilancia táctica, drones, aeronaves y un despliegue de fuerzas especiales del Ejército y la Guardia Nacional. Al irrumpir en el sitio, los efectivos fueron recibidos con fuego de alto poder. En la balacera inicial murieron ocho integrantes del cártel, se decomisaron armas largas, lanzacohetes y vehículos, y dos militares resultaron heridos.

“El Mencho” logró huir momentáneamente con su círculo cercano hacia una zona boscosa, pero finalmente fue alcanzado y herido de gravedad. Falleció durante su traslado aéreo a la Ciudad de México, cerrando así una etapa de persecución que había marcado la agenda de seguridad nacional por más de una década.

Los otros caídos

El mismo domingo, mientras se desarrollaba la operación en Tapalpa, otros mandos clave del CJNG también fueron abatidos en acciones coordinadas.

Entre ellos destacan Hugo César Macías Ureña, alias “El Tuli” o “El Tulipán”, y Rubén Guerrero Valadez, alias “El R1″, “El Láminas” o “Mando R”.

Qué se sabe de El Tuli, del CJNG. (Redes sociales)

“El Tuli” era uno de los operadores más cercanos a “El Mencho”. Coordinador de células armadas, jefe táctico y enlace directo con el liderazgo, fue ubicado en El Grullo, Jalisco, donde intentó huir en un vehículo mientras coordinaba la reacción violenta del cártel tras la detención de su jefe.

Al verse sorprendido por fuerzas especiales, abrió fuego contra los militares, quienes repelieron la agresión y lo abatieron en el lugar. Tras su muerte, se aseguraron armas, dinero en efectivo —más de siete millones de pesos y casi un millón de dólares—, así como equipo táctico y vehículos.

“El Tuli” era conocido por liderar bloqueos y ataques, además de ser figura recurrente en corridos que subrayan su lealtad y cercanía con “El Mencho”, quien sería su “compadre”. El día del operativo, este sujeto estaba ofreciendo a los sicarios de la organización hasta 20 mil pesos por cada militar que lograran asesinar.

Rubén Guerrero Valadez, “El R1”, hijo de “El Tío Lako” y señalado como integrante del CJNG, habría muerto. (Redes sociales/Capturas de pantalla)

Por otro lado, Rubén Guerrero Valadez, era hijo de Heraclio Guerrero Martínez (“El Tío Lako”), una figura histórica del CJNG que encabeza la facción de “Los Guerreros” y que es considerado uno de los cinco posibles sucesores del líder máximo.

La muerte del “R1″ fue confirmada por la Fiscalía de Michoacán, que precisó que su ceremonia fúnebre se llevó a cabo en Tanhuato. Al mismo tiempo, en redes circularon diversas imágenes en donde supuestamente se aprecian detalles sobre su funeral.

Ambos, “El Tuli” y “El R1”, estaban identificados como piezas esenciales en la estructura de mando y reacción violenta del CJNG, responsables de articular respuestas armadas y coordinar la defensa del territorio ante operativos federales.

Tras el operativo federal en Tapalpa, comenzaron a circular versiones sobre la presunta muerte de Rubén Guerrero Valadez, alias “El R1”, hijo de Heraclio Guerrero Martínez, “El Tío Lako”, identificado como operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En redes sociales se difundieron imágenes de un supuesto funeral en Arandas, Jalisco. (TikTok)

Jornada de violencia y cifras

La caída de “El Mencho” y de sus operadores se tradujo en una ola inmediata de violencia. El CJNG desató bloqueos, quema de vehículos, ataques a instalaciones y enfrentamientos armados en al menos 20 estados.

En total, las autoridades informaron la detención de 176 personas ligadas al grupo criminal y al menos 30 abatidos durante y después de los operativos, entre ellos operadores de nivel medio y alto.

Las cifras por entidad reflejan el golpe a la red del cártel: en Guanajuato fueron detenidas 48 personas, en Jalisco 41 y en Baja California 25.

Una imagen satelital muestra autos en llamas en el centro comercial Plaza Caracol en Puerto Vallarta, Jalisco, México, el 22 de febrero de 2026, tras el asesinato del narcotraficante Nemesio Oseguera, conocido como "El Mencho", en un operativo militar. Vantor/Folleto vía REUTERS. PROHIBIDA LA REVENTA. SIN ARCHIVO. CRÉDITO OBLIGATORIO. ESTA IMAGEN HA SIDO PROPORCIONADA POR UN TERCERO. NO OCULTE EL LOGOTIPO.

La reacción violenta dejó un saldo trágico de 25 elementos de la Guardia Nacional y tres civiles fallecidos.

El golpe al CJNG es uno de los más grandes en su historia, sin embargo, aún se prevé que sigan operando bajo un nuevo mando, cuyos candidatos a suceder a “El Mencho” serían: Audias Flores Silva (“El Jardinero”), Juan Carlos Valencia González (“El 03”), Ricardo Ruiz Velasco (“El RR” o “Doble R”), Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán (“El Sapo”) y el propio “Tío Lako”.