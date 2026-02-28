Así detuvieron a 14 talamontes durante operativo en Michoacán

Detienen a 14 personas por tala ilegal en Michoacán. (Foto: Semarnat)

En el contexto del combate contra la deforestación, autoridades mexicanas realizaron un operativo conjunto que permitió la detención de 14 personas vinculadas a la tala ilegal en Michoacán.

El despliegue, coordinado en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, incluyó la participación de fuerzas federales, estatales y municipales, y se extendió por zonas estratégicas del estado, afectadas históricamente por el tráfico de madera.

Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca: epicentro del operativo

Las acciones se concentraron en la zona de influencia de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, así como en la franja aguacatera y los bosques de Tingambato. El operativo, realizado los días 19, 20 y 21 de febrero, incluyó filtros carreteros y patrullajes para detectar vehículos que transportaban recursos forestales sin los documentos exigidos por la ley.

Durante estos días, se aseguraron cuatro vehículos que trasladaban un total de 113.745 metros cúbicos de madera de oyamel y pino. Esta área, conocida por su importancia ecológica y por ser refugio de la mariposa monarca, enfrenta una presión constante debido a la tala clandestina y el cambio de uso de suelo.

Franja aguacatera y Tingambato: aseguramientos clave

El operativo también alcanzó la franja aguacatera en los municipios de Morelia y Charo. Allí, las autoridades incautaron catorce vehículos, de los cuales cuatro transportaban 106.6 metros cúbicos de madera en rollo y diez más llevaban 260.9 m³ de madera aserrada de pino, sin que los conductores pudieran acreditar la legalidad del producto forestal.

Por su parte, en la Comunidad Indígena de Santiago Tingambato, se instaló una Base de Operaciones Interinstitucionales para reforzar la vigilancia. En el filtro conocido como “La Cofradía”, se aseguraron otros cuatro vehículos con 22.9 metros cúbicos de madera en rollo de pino y se produjo la detención de las catorce personas puestas a disposición del Ministerio Público de la Federación en Uruapan.

En Uruapan, igualmente, las autoridades aseguraron tres vehículos más con 35,846 metros cúbicos de madera de origen no comprobado, consolidando así uno de los operativos más amplios contra la tala ilegal en la región.

Coordinación interinstitucional y próximos pasos de Profepa

La acción coordinada requirió la intervención de 119 elementos, entre personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, policía municipal y Guardia Civil del Agrupamiento Forestal y Ambiental.

Entre los resultados más relevantes del operativo destacan:

Detención de 14 personas presuntamente responsables de delitos ambientales.

Aseguramiento de 25 vehículos utilizados para el transporte ilícito de madera.

Incautación de 539.99 m³ de madera de diferentes especies, sin documentación válida.

Traslado de los vehículos a corralones oficiales en Maravatío, Morelia y Uruapan.

Emisión de dictámenes periciales y apertura de procedimientos administrativos y denuncias penales.

La institución aseguró que continuará presentando denuncias y colaborando con autoridades federales y estatales para frenar la tala ilegal y garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental en Michoacán.