Secretario de Hacienda se reúne con titular de la OCDE, destaca el plan económico de México

El Estudio Económico de México 2026, presentado por la Secretaría de Hacienda y la OCDE, analiza el desempeño y los retos de la economía mexicana. Crédito: X/@Hacienda_Mexico

La presentación del Estudio Económico de México 2026 reunió el 26 de febrero en la Ciudad de México a los titulares de la Secretaría de Hacienda y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El secretario de Hacienda de México, Édgar Amador Zamora, y el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, encabezaron el evento en el que se destacó la estabilidad de la economía mexicana y la solidez de su sistema financiero.

Según la Secretaría de Hacienda, en la ceremonia se presentó de manera conjunta el estudio que analiza el desempeño económico del país y expone recomendaciones para fortalecer el crecimiento sostenible y el bienestar de la población.

Estabilidad macroeconómica y fortalezas financieras según el Estudio Económico de México 2026

El Plan México se presenta como una estrategia clave para reducir brechas de infraestructura y potenciar los encadenamientos productivos locales. Crédito: X/@Hacienda_Mexico

El análisis de la OCDE, de acuerdo con el comunicado de Hacienda, subraya la estabilidad macroeconómica de México y la resiliencia que ha mostrado ante la incertidumbre comercial y financiera a nivel global. Se reconoce la fortaleza de las instituciones financieras mexicanas y la gestión responsable del ámbito fiscal.

Destaca el crecimiento de los ingresos laborales y los bajos niveles de desempleo han permitido mantener el dinamismo del consumo privado. El cumplimiento de las reglas de origen del T-MEC ha facilitado que las exportaciones mexicanas mantengan su aportación al crecimiento económico.

Entre los pilares del estudio sobresale la agenda del Plan México, dirigida a aumentar el valor agregado nacional y disminuir las brechas de infraestructura. La OCDE hace énfasis en la importancia de fortalecer los encadenamientos productivos locales y avanzar en la digitalización, considerándolos clave para potenciar el crecimiento y reducir vulnerabilidades externas.

Durante el evento, el secretario Amador Zamora señaló la necesidad de priorizar la inversión en sectores estratégicos como salud, agua, energía, educación e infraestructura logística, especialmente en las regiones con mayores rezagos, a través de los Polos de Desarrollo para el Bienestar.

Sostenibilidad fiscal y reducción de pobreza en México

La pobreza multidimensional en México disminuyó del 42% al 30% entre 2018 y 2024, según datos del Estudio Económico de México 2026. Crédito: X/@Hacienda_Mexico

En materia fiscal, la OCDE destaca que la gestión de las finanzas públicas y la deuda ha sido coherente con metas orientadas a reducir de manera gradual el déficit fiscal y a estabilizar la deuda respecto del PIB. Se recalca la importancia de mantener un marco fiscal de mediano plazo que garantice la sostenibilidad de la deuda.

El estudio resalta la necesidad de preservar el espacio para la inversión pública estratégica y las prioridades sociales, buscando consolidar la salud financiera del Estado sin descuidar el desarrollo.

OCDE reconoce progresos notables en la reducción de la pobreza multidimensional y la pobreza extrema desde 2018. De acuerdo con datos del informe, el porcentaje de población en pobreza multidimensional bajó de 42% en 2018 a 30% en 2024. La pobreza extrema se redujo del 7% al 4% en el mismo periodo.

Estos avances se atribuyen al incremento del ingreso laboral real, el dinamismo del empleo formal y la ampliación de los programas sociales.

El estudio de la OCDE resalta el reto de ampliar la infraestructura energética y desarrollar energías renovables para alcanzar emisiones netas cero en 2050. REUTERS/Benoit Tessier

La transformación productiva del país se perfila como un eje estratégico en el estudio. Se destaca la necesidad de fortalecer la integración de México en cadenas globales y el desarrollo de sectores de alta tecnología, especialmente la industria manufacturera avanzada.

El impulso a la colaboración entre universidades, centros de investigación y sectores productivos apunta a elevar el contenido tecnológico de las exportaciones y consolidar ecosistemas de innovación. Además, la expansión de los servicios digitales abre nuevas vías para el crecimiento económico a mediano plazo.

Además, el documento de la OCDE señala la urgencia de ampliar la infraestructura energética y eliminar obstáculos para aprovechar el potencial mexicano en energías renovables y reforzar la seguridad energética. Se reafirma la meta nacional de alcanzar emisiones netas cero hacia 2050.