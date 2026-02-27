“Para demandar por daño moral, hay que tener moral”: Gálvez responde a querella de Ímaz

La demanda contra Xóchitl Gálvez revive el debate sobre los límites entre la crítica política y el daño moral en campañas electorales.

La excandidata presidencial Xóchitl Gálvez informó que fue demandada por presunto daño moral por Carlos Ímaz, exesposo de la presidenta Claudia Sheinbaum, a raíz de señalamientos realizados durante el segundo debate presidencial de 2024.

En un mensaje difundido en redes sociales, Gálvez confirmó que acudió ante un juez para responder a la querella y sostuvo que sus declaraciones se dieron en el marco de un ejercicio democrático. “Para demandar por daño moral, hay que tener moral”, expresó.

Demanda por daño moral tras debate presidencial 2024

El origen de la controversia se remonta al debate del 28 de abril de 2024, cuando Gálvez mostró una imagen de ímaz recibiendo dinero en efectivo del empresario argentino-mexicano Carlos Ahumada.

El video al que hizo referencia fue difundido públicamente en 2004 y generó un escándalo político en su momento.

El proceso judicial marcará un precedente sobre la responsabilidad legal de los dichos en campañas electorales.

Ímaz reconoció entonces haber recibido los fajos de billetes, aunque negó que se tratara de un acto ilegal.

De acuerdo con lo señalado por Gálvez, la demanda sostiene que sus expresiones afectaron la reputación, la imagen y el honor del exfuncionario.

Libertad de expresión en debates políticos, eje de la defensa

La exsenadora argumentó que su intervención ocurrió en un contexto de debate político, donde —afirmó— la libertad de expresión debe interpretarse de manera amplia.

Sostuvo que retomó un hecho de conocimiento público y que su participación fue en respuesta a señalamientos hechos durante el propio encuentro.

En contextos electorales, la libertad de expresión adquiere una dimensión reforzada.

También indicó que la entonces candidata oficialista no desmintió la autenticidad del material exhibido en ese momento.

Gálvez consideró que la acción legal podría tener un trasfondo económico, al tratarse de una demanda que contempla una compensación monetaria.

Los antecedentes del caso Carlos Ímaz

En 2004 se difundieron grabaciones donde Ímaz aparecía recibiendo dinero en efectivo de Ahumada, empresario que posteriormente enfrentó procesos judiciales.

La figura de Carlos Ímaz vuelve a generar discusión sobre memoria política y reputación personal.

El episodio marcó la agenda política de ese año y tuvo repercusiones dentro de la izquierda mexicana.

Más de dos décadas después, el tema volvió al centro de la discusión pública durante la contienda presidencial de 2024, en la que Gálvez y Sheinbaum participaron como candidatas.

Comparecencia ante el juez y posible conciliación

Tras acudir al juzgado, Gálvez señaló que el juez le informó que el caso podría resolverse conforme a derecho e incluso contemplar una etapa de conciliación.

La excandidata manifestó confianza en el proceso judicial.

Hasta el momento, Ímaz no ha emitido una postura pública adicional sobre la demanda más allá de los argumentos legales presentados.

La comparecencia ante el juez marca el inicio formal del proceso judicial.

¿De qué se le acusa a Xóchitl Gálvez?

De acuerdo con lo expuesto por la propia excandidata, la demanda por daño moral señala que:

Afectó la reputación de Carlos ímaz.

Dañó su imagen pública.

Lesionó su honor con las declaraciones realizadas.

Utilizó material que, según el demandante, impactó negativamente su trayectoria como político y activista.

El caso reabre el debate sobre los límites entre la crítica política, la memoria de hechos públicos y la protección del honor en el ámbito judicial.

La resolución podría sentar un precedente sobre el alcance de la libertad de expresión en debates electorales y la responsabilidad legal de quienes participan en ellos.