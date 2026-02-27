México

¿Lloverá? Este será el clima para el concierto gratuito de Shakira en el Zócalo de la CDMX

Todo listo para recibir a la barranquillera en la Plaza de la Constitución

Shakira vuelve al Zócalo
Shakira vuelve al Zócalo (FOTO: CORTESÍA OCESA/CUARTOSCURO.COM)

El próximo domingo 1 de marzo, la Plaza de la Constitución reunirá a miles de personas para presenciar el cierre de la gira Las Mujeres Ya No Lloran en México, protagonizada por Shakira.

La propia Shakira agradeció públicamente el respaldo del Gobierno de la Ciudad de México y de los mexicanos, por el gran recibimiento que tuvo su gira.

Clara Brugada, detalló que se encuentran en marcha los preparativos logísticos y de seguridad para adecuar la plancha del Zócalo a un evento de tal magnitud. La funcionaria anunció que se instalarán pantallas gigantes en múltiples ubicaciones del Centro Histórico, entre ellas 20 de noviembre, Pino Suárez, 5 de Mayo y la Alameda Central, para garantizar que las personas que no logren acceso directo al Zócalo puedan seguir el espectáculo en tiempo real.

El clima para Shakira en el Zócalo

(Zurisaddai González/Infobae)

Los fans de Shakira no se deben preocupar demasiado por el clima del 1 de marzo en la CDMX, pues lo que reinará será el calor. A partir de las 11 de la mañana se esperan temperaturas de 20 grados.

El calor se irá intensificando hasta llegar a los 25 grados, aproximadamente a las 2 de la tarde. Se mantendrá así hasta al atardecer. Por la noche, se esperan temperaturas de 20 grados y 16 grados. No lloverá, pero lo que debes cargar sí o sí es un bloqueador solar.

La labor filantrópica de Shakira

Shakira invita a 4.000 estudiantes
Shakira invita a 4.000 estudiantes a su concierto en Barranquilla - crédito Fundación Pies Descalzos

La cantante colombiana Shakira mantiene desde hace más de dos décadas un compromiso activo con la filantropía, centrando sus esfuerzos en la educación y el desarrollo social de la infancia en América Latina

La artista fundó en 1997 la Fundación Pies Descalzos en Barranquilla, su ciudad natal, con el objetivo de mejorar el acceso a la educación para niños en situación vulnerable. La entidad gestiona varias escuelas en Colombia, que ofrecen atención a menores desplazados y comunidades de bajos recursos.

Shakira también es cofundadora de la Fundación ALAS, una organización que ha establecido más de 35 centros de desarrollo infantil temprano en países como Colombia, Argentina y México. Esta iniciativa busca incidir en políticas públicas que fortalezcan la educación en la región.

Además, la cantante ocupa el cargo de embajadora de buena voluntad de UNICEF, lo que ha ampliado su impacto global, particularmente en temas relacionados con la protección de la infancia.

En 2025, la colaboración de Shakira con Hard Rock International impulsó una campaña global de empoderamiento femenino. La alianza incluyó recaudación de fondos a través de la Hard Rock Heals Foundation, que destinó 250.000 dólares a la Fundación Pies Descalzos. Parte de la recaudación también benefició a organizaciones locales que promueven los derechos de las mujeres en las ciudades donde opera Hard Rock.

Estas acciones posicionan a Shakira como una de las figuras más activas en la filantropía latinoamericana, con un enfoque sostenido en la transformación educativa y social de comunidades vulnerables.

