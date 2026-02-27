México

Guardia Nacional custodia el funeral de Nahomi Elizabeth, joven que murió en el operativo contra El Mencho

La joven de 22 años fue una de las fallecidas durante el operativo que culminó en el abatimiento del líder del CJNG

Guardar
ZACATECAS, ZACATECAS, 25FEBRERO2026.- Elementos de
ZACATECAS, ZACATECAS, 25FEBRERO2026.- Elementos de Guardia Nacional custodian las instalaciones funerarias en dónde se vela el cuerpo de Nahomi Elizabeth Martínez, elemento de GN perdió la vida en cumplimiento de su deber durante un operativo para la captura de Nemesio Oceguera. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

Una operación militar destinada a capturar al líder criminal más buscado de México terminó con la muerte de Nahomi Elizabeth, una joven miembro de la Guardia Nacional de apenas 22 años, y con la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

La intervención, realizada el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco, dejó 25 tropas de la Guardia Nacional fallecidas y se ha convertido en un símbolo del costo humano del enfrentamiento contra el Cártel Jalisco Nueva Generación.

El pasado 25 de febrero, Nahomi fue velada en una funeraria de su natal Zacatecas. Por motivos de seguridad, un escuadrón de integrantes de la Guardia Nacional custodió las instalaciones para resguardar la seguridad de los asistentes, conformados por familiares y amigos de la joven.

Nahomi Elizabeth fue la única mujer que integró el escuadrón que abatió a “El Mencho”

Nahomi Elizabeth murió a los
Nahomi Elizabeth murió a los 22 años. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

El despliegue armado en Tapalpa no solo significó el fin del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, sino también la pérdida de 25 miembros de la Guardia Nacional durante la misión, conforme a las cifras oficiales difundidas por las autoridades. E balance de la operación incluyó además a 30 delincuentes abatidos.

Entre las víctimas, Nahomi Elizabeth destacó por ser la única mujer del escuadrón militar que logró la caída del narcotraficante. Originaria de Guadalupe, Zacatecas, la joven había cursado estudios en la Unidad Académica de Preparatoria de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).

Ella es Nahomi Elizabeth, de
Ella es Nahomi Elizabeth, de 22 años. Formaba parte de la operación que derivó en la muerte de El Mencho. Falleció cumpliendo con su deber (redes)

La UAZ la despidió públicamente con un mensaje en el que resaltó: “Con valentía, honor y amor por su país cumplió su deber sirviendo y protegiendo a su gente”. La universidad se unió al luto de la familia y de la comunidad universitaria, remarcando su sacrificio en medio del duelo social provocado por el suceso.

El homenaje a Nahomi Elizabeth trascendió su vida militar y deportiva

FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM
FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

El reconocimiento a la trayectoria de Nahomi Elizabeth no quedó restringido al ámbito académico. El Club Mineras de Zacatecas, equipo donde jugó básquetbol, también se sumó al homenaje.

La organización publicó una nota en redes sociales para subrayar su “vocación y entrega” y la describió como un “ejemplo de fortaleza y servicio”. El club manifestó su acompañamiento a Nelsy Martínez, hermana de Nahomi y también integrante del equipo, así como a su familia, frente a lo que calificaron como una “irreparable pérdida”.

En el ámbito institucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación efectuó un minuto de silencio el 24 de febrero para honrar a los integrantes de las Fuerzas Armadas que murieron en la operación contra Nemesio Oseguera Cervantes en la sierra de Tapalpa.

La sesión ordinaria, encabezada por el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, comenzó con el siguiente mensaje: “Quiero proponer a todos que, en este día, podamos hacer un minuto de silencio en memoria de los miembros de las Fuerzas Armadas que han participado en los últimos acontecimientos de nuestro país”.

Temas Relacionados

El MenchoCJNGGuardia NacionalTapalpaJaliscoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Pensión Bienestar 2026: lanzan importante aviso a todos los beneficiarios antes del pago de marzo

El siguiente depósito será el segundo de este año para los adultos mayores de 65 años que integran este programa social, que abarca los meses de marzo y abril

Pensión Bienestar 2026: lanzan importante

Van 24 vinculados a proceso por actos de rapiña durante el caos por la muerte de “El Mencho” en Jalisco

La Fiscalía del Estado de Jalisco señaló que las audiencias continúan contra el resto de los señalados

Van 24 vinculados a proceso

Adal Ramones promociona cortometraje sobre su secuestro en medio de polémica por cancelación de ‘Enrollados’

Tras la cancelación del reencuentro de ‘Otro Rollo’, el presentador retoma protagonismo al acompañar a Paola Ramones en el lanzamiento de ‘Quieren Monólogo’, una historia muy personal para ambos

Adal Ramones promociona cortometraje sobre

¿Quién será el tercer portero de México en la Copa del Mundo 2026?

A pocos meses del Mundial 2026, Javier Aguirre aún no ha decido quien será el portero que acompañe a Rangel y Malagón en la convocatoria final

¿Quién será el tercer portero

Autobús de peregrinos choca en Avenida Constituyentes: reportan al menos 10 heridos

El impacto obligó a la intervención de rescatistas y causó largas filas de automovilistas en plena hora pico capitalina

Autobús de peregrinos choca en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Van 24 vinculados a proceso

Van 24 vinculados a proceso por actos de rapiña durante el caos por la muerte de “El Mencho” en Jalisco

Detienen a presuntos miembros del CJNG con armas largas tras difusión de audio contra autoridades en Chiapas

“Cuento con apoyo pa´ deshacer, hombres artillados ahí se ven”: esto dice el corrido de el “Lexus” del CDG, detenido en Matamoros

Estas son las actividades criminales de los hermanos Arzate García, líderes del Cártel de Sinaloa buscados por EEUU

A cuatro días de la caída de “El Mencho”, detienen a seis hombres por quema de autos en Quintana Roo

ENTRETENIMIENTO

Adal Ramones promociona cortometraje sobre

Adal Ramones promociona cortometraje sobre su secuestro en medio de polémica por cancelación de ‘Enrollados’

Hanabie. regresa a México con dos conciertos: fechas, preventa, venta y precios de boletos

Periodista revela que Gomita luce “debilitada” en medio de su recuperación tras haber sido operada de emergencia

Cuánto cuesta el boleto más barato para The xx en la Ciudad de México

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 26 de febrero

DEPORTES

¿Quién será el tercer portero

¿Quién será el tercer portero de México en la Copa del Mundo 2026?

Oficial: estos son los jugadores de Chivas que renuevan contrato

Trofeo de la Copa del Mundo llega a México: qué pasará con la gira en Guadalajara en el Estadio Akron

Este sería el primer jugador de México descartado por el Vasco Aguirre para el Mundial 2026

CONADE insiste en realizar el Mundial de Clavados en México: estas serían las posibles sedes