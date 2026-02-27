Guardia Nacional custodia el funeral de Nahomi Elizabeth, joven que murió en el operativo contra El Mencho

ZACATECAS, ZACATECAS, 25FEBRERO2026.- Elementos de Guardia Nacional custodian las instalaciones funerarias en dónde se vela el cuerpo de Nahomi Elizabeth Martínez, elemento de GN perdió la vida en cumplimiento de su deber durante un operativo para la captura de Nemesio Oceguera. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

Una operación militar destinada a capturar al líder criminal más buscado de México terminó con la muerte de Nahomi Elizabeth, una joven miembro de la Guardia Nacional de apenas 22 años, y con la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

La intervención, realizada el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco, dejó 25 tropas de la Guardia Nacional fallecidas y se ha convertido en un símbolo del costo humano del enfrentamiento contra el Cártel Jalisco Nueva Generación.

El pasado 25 de febrero, Nahomi fue velada en una funeraria de su natal Zacatecas. Por motivos de seguridad, un escuadrón de integrantes de la Guardia Nacional custodió las instalaciones para resguardar la seguridad de los asistentes, conformados por familiares y amigos de la joven.

Nahomi Elizabeth fue la única mujer que integró el escuadrón que abatió a “El Mencho”

El despliegue armado en Tapalpa no solo significó el fin del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, sino también la pérdida de 25 miembros de la Guardia Nacional durante la misión, conforme a las cifras oficiales difundidas por las autoridades. E balance de la operación incluyó además a 30 delincuentes abatidos.

Entre las víctimas, Nahomi Elizabeth destacó por ser la única mujer del escuadrón militar que logró la caída del narcotraficante. Originaria de Guadalupe, Zacatecas, la joven había cursado estudios en la Unidad Académica de Preparatoria de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).

La UAZ la despidió públicamente con un mensaje en el que resaltó: “Con valentía, honor y amor por su país cumplió su deber sirviendo y protegiendo a su gente”. La universidad se unió al luto de la familia y de la comunidad universitaria, remarcando su sacrificio en medio del duelo social provocado por el suceso.

El homenaje a Nahomi Elizabeth trascendió su vida militar y deportiva

El reconocimiento a la trayectoria de Nahomi Elizabeth no quedó restringido al ámbito académico. El Club Mineras de Zacatecas, equipo donde jugó básquetbol, también se sumó al homenaje.

La organización publicó una nota en redes sociales para subrayar su “vocación y entrega” y la describió como un “ejemplo de fortaleza y servicio”. El club manifestó su acompañamiento a Nelsy Martínez, hermana de Nahomi y también integrante del equipo, así como a su familia, frente a lo que calificaron como una “irreparable pérdida”.

En el ámbito institucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación efectuó un minuto de silencio el 24 de febrero para honrar a los integrantes de las Fuerzas Armadas que murieron en la operación contra Nemesio Oseguera Cervantes en la sierra de Tapalpa.

La sesión ordinaria, encabezada por el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, comenzó con el siguiente mensaje: “Quiero proponer a todos que, en este día, podamos hacer un minuto de silencio en memoria de los miembros de las Fuerzas Armadas que han participado en los últimos acontecimientos de nuestro país”.