En territorio del CJNG: Marina detiene a ocho sicarios e incauta arsenal en Puerto Vallarta

Se detuvo a 4 mujeres y 4 hombres. (Especial)

La Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México y por conducto de la Décima Segunda Zona Naval, informó sobre la detención de ocho personas —cuatro mujeres y cuatro hombres—, así como el aseguramiento de armamento, equipo táctico y dispositivos de radiocomunicación, en un operativo coordinado con la Fiscalía General del Estado de Nayarit.

La acción se derivó de los hechos registrados el pasado 22 de febrero, en el marco de recorridos disuasivos implementados por personal de Infantería de Marina con el objetivo de recuperar el Estado de Derecho y reforzar la seguridad en la región.

Por la zona en la que fueron detenidos y el equipo que tenían en su posesión, se asume que los detenidos responden a una facción local del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y que el domicilio en el que fueron detenidos funcionaba como casa de seguridad.

Persecución y hallazgo en flagrancia

De acuerdo con el comunicado oficial, durante los patrullajes el personal naval detectó a un hombre que portaba un arma larga en la vía pública, lo que motivó una persecución inmediata.

La movilización condujo a un domicilio donde, en flagrancia, fueron localizadas las ocho personas y un importante arsenal.

Entre lo asegurado destacan:

Un fusil abastecido con 30 cartuchos calibre 7.62x39 mm

76 cartuchos calibre .223 mm

46 cartuchos calibre 12 mm

19 cartuchos calibre .40 mm

Dos equipos de radiocomunicación

Cuatro chalecos tácticos y 11 gorras tácticas

Un cuchillo

Seis placas vehiculares y dos placas de motocicleta

Seis tablas de madera con orificios

Armamento, cartuchos y equipo táctico asegurado por personal naval en un domicilio intervenido tras persecución. (Especial)

El hallazgo de placas vehiculares y equipo táctico refuerza la hipótesis de que el inmueble podría haber sido utilizado como punto de resguardo o centro de operaciones logísticas.

Traslado marítimo hacia Tepic

Tras la detención, el personal naval procedió a leer los derechos a los implicados y a ponerlos a disposición de la autoridad competente para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

Debido al cierre de vialidades en la zona, las autoridades determinaron trasladar a los detenidos vía marítima a bordo de una patrulla interceptora hacia el Sector Naval de Boca de Chila, con sede en Tepic, Nayarit. En ese punto, un vehículo oficial de la Armada continuó el traslado por vía terrestre ante las instancias ministeriales.

La Secretaría de Marina subrayó que el operativo se llevó a cabo bajo los protocolos de actuación policial y uso legítimo de la fuerza, en estricto respeto a los derechos humanos.

Coordinación interinstitucional contra la violencia

En su posicionamiento, la dependencia federal reiteró su compromiso de mantener la colaboración con instancias estatales, federales e incluso organismos internacionales para detener a generadores de violencia y fortalecer la seguridad de las familias mexicanas.