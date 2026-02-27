Máquinas tragamonedas: las claves por las que el CJNG y otros cárteles apuestan por este negocio

Las máquinas tragamonedas se han convertido en una fuente clave de financiamiento para los cárteles. (Anayeli Tapia/Infobae)

La caída de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), reveló detalles de los negocios paralelos con los que la organización diversifica sus ingresos.

Entre los hallazgos contables que se encontraron en su cabaña en Tapalpa, Jalisco, destaca la confirmación que el grupo criminal incursiona en el negocio de las máquinas tragamonedas, mismo que le dejó una ganancia de medio millón de pesos solo en diciembre de 2025, según los propios registros.

Esta cifra, aunque representa una fracción mínima del total de ingresos del cártel en ese periodo, deja ver el porqué el interés de los grupos criminales en este sector.

La operación de minicasinos —también conocidos como “jugadas”— va mucho más allá de simples juegos de azar. El CJNG y otros grupos delictivos como Los Chapitos y Los Viagras han encontrado en estas máquinas una herramienta clave para fortalecer sus finanzas, controlar territorio y captar nuevos integrantes.

Un fenómeno extendido: decomisos y violencia

En los últimos años, la presencia de máquinas tragamonedas ligadas al crimen organizado creció de forma acelerada y se evidenció en múltiples operativos.

La Secretaría de Marina aseguró 39 máquinas tragamonedas en Nayarit durante la primera semana de febrero de 2026. Los operativos se realizaron en municipios como Bahía de Banderas, Jala, Ixtlán del Río y Compostela. De acuerdo con el informe oficial, estos negocios no solo funcionaban como centros de juego, sino que también eran utilizados por el CJNG para vender droga y reclutar jóvenes, lo que motivó su cierre.

En Jalisco, el general Porfirio Fuentes, comandante de la V Región Militar, urgió a los presidentes municipales a coordinarse para el retiro de estos aparatos, advirtiendo que “estas maquinitas tragamonedas son una fuente de financiamiento muy fuerte para la delincuencia organizada”. El gobernador Pablo Lemus propuso convenios estatales para apoyar a municipios en el combate a las maquinitas, aunque algunas alcaldías, como la de Guadalajara, han mostrado reservas y no han firmado estos acuerdos.

En Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha reportado que se ha logrado el decomiso de más de 800 máquinas, mismas que generaban 9.8 millones de pesos mensuales a cárteles locales. En tres años, las autoridades estatales y federales han asegurado más de 3,400 aparatos.

En Sinaloa, la pugna por el control de las llamadas “jugadas” entre las facciones de Los Chapitos y La Mayiza ha provocado ataques armados y episodios de extrema violencia, con decenas de muertos y heridos en los últimos meses.

Las máquinas suelen estar instaladas en tiendas de abarrotes, farmacias, papelerías, panaderías y depósitos de cerveza, donde comerciantes muchas veces son obligados a colocarlas bajo amenaza y sin recibir ganancias.

Los seis factores para el narco

El uso de máquinas tragamonedas por parte del crimen organizado responde a seis motivos principales que explican el avance de este negocio ilegal en México:

1. Generan ingresos constantes y difíciles de rastrear

Permiten obtener dinero en efectivo de manera diaria y casi completamente fuera de la fiscalización oficial. Solo en Tapalpa, el CJNG reportó 500 mil pesos de ganancia en diciembre de 2025.

2. Facilitan el lavado de dinero

El flujo constante de efectivo permite mezclar recursos ilícitos con aparentes ganancias legítimas, sin que las autoridades puedan rastrear su origen.

3. Funcionan como puntos de narcomenudeo y reclutamiento

Las máquinas no solo recaudan dinero: los locales donde se instalan funcionan como centros de venta de droga al menudeo y, sobre todo en estados como Nayarit y Jalisco, como espacios donde los cárteles captan adolescentes y jóvenes, ofreciéndoles “trabajo” o dinero fácil.

4. Permiten el control territorial y la extorsión de comerciantes

Al instalar máquinas en negocios comunes, los cárteles mantienen presencia física y vigilancia directa en las comunidades.

5. Diversifican los ingresos y reducen riesgos para los cárteles

Las maquinitas ofrecen una fuente de recursos menos riesgosa que el tráfico de drogas. La inversión inicial es baja —el costo de una máquina va de 2,000 a 38,000 pesos— y el retorno es constante y discreto. La operación en establecimientos cotidianos reduce la exposición a operativos policiales.

6. Sirven para establecer redes de vigilancia y comunicación

Los minicasinos funcionan como puntos de espera y observación. Miembros del crimen organizado usan estos lugares para monitorear movimientos de autoridades y rivales.

El marco legal y la falta de control

De acuerdo con la Ley Federal de Juegos y Sorteos, reformada en 2023, las máquinas tragamonedas están prohibidas en cualquiera de sus modalidades. Sin embargo, la aplicación de esta normativa es limitada y la clandestinidad persiste.

La Dirección General de Juegos y Sorteos estima que en Michoacán existen más de 10 mil máquinas, mientras que a nivel nacional los ingresos semanales podrían alcanzar los 600 millones de pesos.

La situación se agrava porque estos dispositivos fomentan la ludopatía y la corrupción de menores, según la propia Dirección.