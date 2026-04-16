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Pensiones del Bienestar 2026: en qué casos pueden ser retenidas o suspendidas

La Secretaría del Bienestar concede derecho de audiencia para corrección de irregularidades y reactivación del beneficio

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Un hombre mayor, con gorra, mira un documento de 'SUSPENSIÓN' en una oficina del IMSS, con una mano en la boca, visiblemente afectado. Una mujer mayor le acompaña. Otros adultos mayores hacen fila
Para conservar la Pensión para el Bienestar en 2026, autoridades recomiendan mantener datos actualizados, verificar estatus y recoger puntualmente la tarjeta bancaria (Imagen ilustrativa IA Infobae México)

Las consecuencias más graves para quienes reciben la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores en 2026 están establecidas dentro de las Reglas de Operación del Programa: existe riesgo de retención, suspensión temporal y baja definitiva del beneficio dependiendo algunas faltas; sin embargo, cada caso responde solo a causas específicas que los pensionados deben conocer.

Motivos que pueden causar la baja o suspensión de la pensión

Foto: X/@A_MontielR.
La retención es la primera medida y suele ser temporal. Se aplica cuando se detectan irregularidades administrativas o de identidad Foto: X/@A_MontielR.

Respecto a qué puede causar la pérdida del apoyo, la respuesta está en los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación para 2026. El beneficio puede interrumpirse por los siguientes motivos:

  • Errores en los datos personales proporcionados al programa
  • Duplicidad en el padrón de beneficiarios
  • Inconsistencias en el medio de pago registrado
  • No localización del beneficiario en visitas domiciliarias
  • No recoger la tarjeta bancaria asignada al beneficiario
  • Falta de actualización en el Registro Nacional de Población
  • Incumplimiento de cualquier regla del programa

La retención es la primera medida y suele ser temporal. Se aplica cuando se detectan irregularidades administrativas o de identidad.

En este periodo, el depósito queda detenido hasta que la persona mayor regulariza su situación. Si el problema se mantiene durante dos bimestres consecutivos, la autoridad transforma la retención en suspensión del pago, pero aún se conserva la posibilidad de reactivación si se resuelve la irregularidad.

Causas de baja definitiva y consecuencias

Una vez aplicada la baja, la persona debe iniciar el trámite desde cero y cumplir nuevamente con los requisitos (Facebook/ Secretaria del Bienestar de Tabasco)
Una vez aplicada la baja, la persona debe iniciar el trámite desde cero y cumplir nuevamente con los requisitos (Facebook/ Secretaria del Bienestar de Tabasco)

La baja definitiva implica la salida total del padrón y no permite reinstalación automática. Las causas principales son:

  • Defunción del beneficiario
  • Entrega de documentación falsa o con errores graves
  • Duplicidad confirmada de registros
  • No cobro durante dos periodos seguidos
  • Alteraciones en el medio de cobro
  • No recoger la tarjeta bancaria por dos bimestres
  • Realizar cobros simultáneos en más de un registro

Una vez aplicada la baja, la persona debe iniciar el trámite desde cero y cumplir nuevamente con los requisitos.

Durante 2026, el monto de la pensión para quienes conserven el derecho será de 6,400 pesos bimestrales. El pago se mantendrá vigente durante ese año y se actualizará para 2027 según lo indique el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Recomendaciones para conservar el derecho a la pensión

Mantener la documentación en orden y atender las visitas domiciliarias resulta esencial para conservar este ingreso que representa un respaldo fundamental para millones de hogares (Infobae/Jovani Pérez)
Mantener la documentación en orden y atender las visitas domiciliarias resulta esencial para conservar este ingreso que representa un respaldo fundamental para millones de hogares (Infobae/Jovani Pérez)

Para evitar problemas, las autoridades recomiendan a las personas adultas mayores:

  • Verificar periódicamente su estatus en el programa
  • Mantener sus datos actualizados
  • Recoger la tarjeta bancaria asignada
  • No dejar pasar bimestres sin cobrar el apoyo

Cumplir con estos pasos es clave para no perder el beneficio y acceder a los incrementos anunciados para el próximo año.

Fuentes oficiales reiteran que la Secretaría del Bienestar garantiza el derecho de audiencia para quienes enfrentan retención o suspensión, permitiéndoles corregir cualquier anomalía y solicitar la reactivación del pago.

Mantener la documentación en orden y atender las visitas domiciliarias resulta esencial para conservar este ingreso que representa un respaldo fundamental para millones de hogares.

Para 2026, el programa prioriza la transparencia y la actualización de datos como mecanismos de control, por lo que cualquier omisión puede derivar en la interrupción o cancelación definitiva de la pensión.

Durante la conferencia matutina la titular de la Secretaría de Bienestar Ariadna Montiel informó que el padrón de beneficiarios de los programas sociales sigue creciendo. Para el bimestre marzo-abril de 2026, se informó que 18.2 millones de personas recibieron pensiones y apoyos sociales. De ese total, 13.6 millones corresponden a adultos mayores que reciben la pensión bimestral de 6 mil 400 pesos.

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