Beca Benito Juárez 2026: qué estudiantes de preparatoria y bachillerato aún no reciben el pago de mil 900 pesos bimestrales

La Beca Benito Juárez es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Benito Juárez es un programa social implementado por el Gobierno de México, dirigido a estudiantes de nivel medio superior inscritos en escuelas públicas.

Los beneficiarios de este programa reciben un apoyo de mil 900 pesos cada dos meses, depositado de manera directa en sus cuentas del Banco del Bienestar.

Este respaldo económico tiene como finalidad promover que los jóvenes continúen sus estudios de preparatoria o bachillerato.

El monto otorgado permite que los estudiantes beneficiados compren los materiales requeridos para completar su formación académica.

Iniciará pago de apoyo a estudiates de educación básica y media superior en México

La administración del programa recae en la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, instancia que forma parte del Gobierno federal.

Su propósito consiste en disminuir la deserción escolar en el nivel medio superior y ampliar las oportunidades para acceder a la universidad.

Los estudiantes pueden usar este recurso para adquirir útiles, libros, comida o cubrir el traslado entre su casa y la institución educativa.

Pago de febrero de la Beca Benito Juárez 2026

En el transcurso de este mes de febrero se realizará el pago de la Beca Benito Juárez para todos los beneficiarios, conforme a los tiempos establecidos por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

El pago de la Beca Benito Juárez se realizará en el mes de febrero de 2026 y abarca los meses de enero y febrero. Foto: Archivo/Infobae México.

El depósito corresponde a la primera dispersión de 2026, que comprende los meses de enero y febrero.

Algunos beneficiarios de este apoyo social tienen dudas sobre quiénes todavía no han recibido el pago de la Beca Benito Juárez hasta este jueves 26 de febrero, ya que ciertos estudiantes de secundaria pública que forman parte de esta iniciativa del Gobierno de México ya recibieron el depósito correspondiente y otros aún no.

¿Qué beneficiarios de la Beca Benito Juárez 2026 faltan de cobrar el pago de mil 900 pesos de febrero-marzo hasta este jueves 26 de febrero?

La distribución de la Beca Benito Juárez se lleva a cabo de manera gradual, siguiendo la primera letra del apellido paterno de la madre, padre o tutor que registró al alumno de secundaria.

Como se mencionó antes, este pago corresponde al primer depósito de 2026, y abarca los meses de enero y febrero.

Ciertos beneficiarios ya obtuvieron el pago de la Beca Benito Juárez hasta este jueves 26 de febrero, mientras que quienes faltan por recibirlo son:

Letras| Día | Fecha

| T · U · V · W · X · Y · Z | Viernes | 27 |

Calendario oficial de pagos de la Beca Benito Juárez. Foto: X@bbienestarmx.

Este jueves 26 de febrero, los beneficiarios cuya primera letra de su apellido paterno comience con S serán los que reciban el pago de mil 900 pesos bimestrales en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar.

Es importante estar al pendiente de los avisos oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, en caso de que se interrumpan los pagos.