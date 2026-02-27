México

Beca Benito Juárez 2026: qué estudiantes de preparatoria y bachillerato aún no reciben el pago de mil 900 pesos bimestrales

Los depósitos de este programa social arrancaron el pasado lunes 16 de febrero, de acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar

Guardar
La Beca Benito Juárez es
La Beca Benito Juárez es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Benito Juárez es un programa social implementado por el Gobierno de México, dirigido a estudiantes de nivel medio superior inscritos en escuelas públicas.

Los beneficiarios de este programa reciben un apoyo de mil 900 pesos cada dos meses, depositado de manera directa en sus cuentas del Banco del Bienestar.

Este respaldo económico tiene como finalidad promover que los jóvenes continúen sus estudios de preparatoria o bachillerato.

El monto otorgado permite que los estudiantes beneficiados compren los materiales requeridos para completar su formación académica.

Iniciará pago de apoyo a estudiates de educación básica y media superior en México

La administración del programa recae en la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, instancia que forma parte del Gobierno federal.

Su propósito consiste en disminuir la deserción escolar en el nivel medio superior y ampliar las oportunidades para acceder a la universidad.

Los estudiantes pueden usar este recurso para adquirir útiles, libros, comida o cubrir el traslado entre su casa y la institución educativa.

Pago de febrero de la Beca Benito Juárez 2026

En el transcurso de este mes de febrero se realizará el pago de la Beca Benito Juárez para todos los beneficiarios, conforme a los tiempos establecidos por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

El pago de la Beca
El pago de la Beca Benito Juárez se realizará en el mes de febrero de 2026 y abarca los meses de enero y febrero. Foto: Archivo/Infobae México.

El depósito corresponde a la primera dispersión de 2026, que comprende los meses de enero y febrero.

Algunos beneficiarios de este apoyo social tienen dudas sobre quiénes todavía no han recibido el pago de la Beca Benito Juárez hasta este jueves 26 de febrero, ya que ciertos estudiantes de secundaria pública que forman parte de esta iniciativa del Gobierno de México ya recibieron el depósito correspondiente y otros aún no.

¿Qué beneficiarios de la Beca Benito Juárez 2026 faltan de cobrar el pago de mil 900 pesos de febrero-marzo hasta este jueves 26 de febrero?

La distribución de la Beca Benito Juárez se lleva a cabo de manera gradual, siguiendo la primera letra del apellido paterno de la madre, padre o tutor que registró al alumno de secundaria.

Como se mencionó antes, este pago corresponde al primer depósito de 2026, y abarca los meses de enero y febrero.

Ciertos beneficiarios ya obtuvieron el pago de la Beca Benito Juárez hasta este jueves 26 de febrero, mientras que quienes faltan por recibirlo son:

Letras| Día | Fecha

| T · U · V · W · X · Y · Z | Viernes | 27 |

Calendario oficial de pagos de
Calendario oficial de pagos de la Beca Benito Juárez. Foto: X@bbienestarmx.

Este jueves 26 de febrero, los beneficiarios cuya primera letra de su apellido paterno comience con S serán los que reciban el pago de mil 900 pesos bimestrales en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar.

Es importante estar al pendiente de los avisos oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, en caso de que se interrumpan los pagos.

Temas Relacionados

Beca Benito JuárezBeca Benito Juárez 2026BecaPago Beca Benito Juárez FebreroPago Beca Benito Juárez Febrero 2026Programas del Bienestar 2026Programa SocialPago Beca Benito Juárez 2026Pago Febrero Beca Benito Juárez 2026mexico-noticias

Más Noticias

Profeco celebra su 50 aniversario: este es el objetivo de su nueva etapa

El organismo celebró su aniversario anunciando más herramientas para los ciudadanos y un compromiso enfocado en el empoderamiento social del país

Profeco celebra su 50 aniversario:

Holanda y Japón inspeccionan el Estadio BBVA para el Mundial 2026

Las delegaciones de Países Bajos y Japón recorren las instalaciones de Monterrey evaluando la infraestructura y logística del Estadio BBVA como posible sede para los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Holanda y Japón inspeccionan el

Señales sutiles de que tu pareja ya no te ama, según la psicología

La psicología identifica indicios que pueden alertar sobre el enfriamiento en una relación y cómo afrontarlo juntos

Señales sutiles de que tu

Jugada ganadora y resultado de los último sorteos del Tris de hoy 26 de febrero

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Jugada ganadora y resultado de

PAN respalda a Francisco Javier Cabeza de Vaca, afirma que es una "persecución política"

La dirigencia nacional del PAN denunció retaliación y se comprometió a proteger derechos ciudadanos frente a posibles abusos de poder

PAN respalda a Francisco Javier
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a tres hombres en

Sentencian a tres hombres en Guerrero por el transporte de más de tres mil litros de huachicol en una lancha

Especialista señala que la CDMX tiene condiciones que la protegen del CJNG, pero no la hacen inmune a un ataque

Tijuana: la ciudad fronteriza situada entre jefes de plaza del Cártel de Sinaloa y las reacciones del CJNG

Van 24 vinculados a proceso por actos de rapiña durante el caos por la muerte de “El Mencho” en Jalisco

Detienen a presuntos miembros del CJNG con armas largas tras difusión de audio contra autoridades en Chiapas

ENTRETENIMIENTO

Gala Montes responde a los

Gala Montes responde a los rumores de haber condicionado su regreso a las telenovelas en “Corazón de oro”

BTS en México: por qué aseguran que los Santos Bravos podrían abrir sus conciertos

Hija de Carmen Salinas reacciona a acusaciones de rituales satánicos con niños supuestamente realizados por la actriz

Nieto de Lupita D’Alessio y sobrino de Anahí narra cómo fue atacado por un tiburón en Tulum: “17 inyecciones”

Shakira gratis en el Zócalo: así va la construcción del enorme escenario para la colombiana

DEPORTES

Holanda y Japón inspeccionan el

Holanda y Japón inspeccionan el Estadio BBVA para el Mundial 2026

La estrella de Japón que podría perderse el Mundial 2026 en México

Gianni Infantino sostuvo llamada con Claudia Sheinbaum: FIFA reitera confianza en México para el Mundial 2026

Muere Marco Tolama, periodista experto en Fórmula 1 y ex colaborador de José Ramón Fernández

Lesión de Mateo Chávez, qué le sucedió