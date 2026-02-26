México

Beca Rita Cetina 2026: qué estudiantes de secundaria aún no reciben el pago de mil 900 pesos de este mes de febrero

El pago corresponde a la primera dispersión de este año, que abarca los meses de enero y febrero

La Beca Rita Cetina es
La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México.

La Beca Rita Cetina corresponde a un programa social impulsado por el Gobierno de México, dirigida exclusivamente a alumnos que asisten a secundaria en instituciones públicas de todo el país.

El objetivo de este recurso económico radica en cubrir gastos asociados con materiales y herramientas indispensables para que los jóvenes sigan con su formación durante el ciclo escolar.

Los estudiantes que reciben esta beca pueden utilizarla para adquirir libros, alimentos, útiles escolares, productos de papelería, uniformes y costear el transporte entre su hogar y la escuela.

El apoyo otorgado, que equivale a mil 900 pesos, se deposita cada dos meses en las cuentas del Banco del Bienestar a nombre de los alumnos de secundaria.

Estudiantes de secundaria pública reciben
Estudiantes de secundaria pública reciben un total de mil 900 pesos bimestrales.

La gestión de la Beca Rita Cetina corresponde a la Secretaría de Educación Pública (SEP) junto con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Esta estrategia busca disminuir el abandono escolar en secundarias públicas y ofrecer apoyo para que los estudiantes concluyan la educación básica.

Pago de enero-febrero de la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria

En este mes de febrero se realiza la dispersión del pago de la Beca Rita Cetina para todos los beneficiarios, de acuerdo con el calendario difundido por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Este pago corresponde al primer recurso de 2026, abarcando los meses de enero y febrero.

Iniciará pago de apoyo a estudiates de educación básica y media superior en México

Algunos beneficiarios de este apoyo social tienen dudas sobre quiénes todavía no han recibido el pago de la Beca Rita Cetina hasta este jueves 26 de febrero, ya que ciertos estudiantes de secundaria pública que forman parte de esta iniciativa del Gobierno de México ya recibieron el depósito correspondiente y otros aún no.

¿Qué beneficiarios de la Beca Rita Cetina 2026 faltan de cobrar el pago de mil 900 pesos de febrero-marzo hasta este jueves 26 de febrero?

La entrega de la Beca Rita Cetina se realiza de forma escalonada según la letra inicial del apellido paterno del padre, madre o tutor que inscribió al estudiante de secundaria.

Como se indicó previamente, este depósito corresponde al primero del año 2026, cubriendo los meses de enero y febrero.

Algunos beneficiarios ya han recibido el pago de la Beca Rita Cetina hasta este jueves 26 de febrero, mientras que quienes aún no lo reciben son:

Letras| Día | Fecha

| T · U · V · W · X · Y · Z | Viernes | 27 |

Calendario oficial de pagos de
Calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina de febrero de 2026.

Este jueves 26 de febrero, los beneficiarios cuya primera letra de su apellido paterno comience con T, U, V, W, X, Y y Z serán los que reciban el pago de mil 900 pesos bimestrales en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar.

Es importante estar al pendiente de los avisos oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, en caso de que se interrumpan los pagos.

