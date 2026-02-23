Beca Benito Juárez 2026: qué beneficiarios recibirán el pago del lunes 23 al viernes 27 de febrero de mil 900 pesos bimestrales

La Beca Benito Juárez es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

Beca Benito Juárez constituye un programa social por el Gobierno de México, enfocada en estudiantes de nivel medio superior matriculados en instituciones públicas.

Los participantes en este programa social reciben un pago de mil 900 pesos cada dos meses, depositado directamente en sus cuentas del Banco del Bienestar.

Esta ayuda económica busca favorecer la continuidad de los jóvenes en la preparatoria o el bachillerato.

El recurso asignado se emplea para que los estudiantes beneficiarios adquieran materiales necesarios para completar su educación.

Iniciará pago de apoyo a estudiates de educación básica y media superior en México

La gestión del programa corresponde a la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, organismo perteneciente al Gobierno de México.

El objetivo es reducir el abandono escolar en el nivel medio superior y aumentar las posibilidades de acceso a la educación universitaria.

Los beneficiarios pueden destinar este apoyo a la compra de útiles, libros, alimentos o al pago del transporte entre su domicilio y la escuela.

Pago de febrero de la Beca Benito Juárez 2026

Durante este mes de febrero se efectuará el pago de la Beca Benito Juárez para todos los beneficiarios, conforme a los plazos definidos por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

El programa social va dirigido a estudiantes de nivel medio superior en todo el país. Foto: Archivo/Infobae México.

El depósito corresponde a la primera entrega de 2026, que cubre los meses de enero y febrero.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar informó qué beneficiarios recibirán el pago entre el lunes 23 y el viernes 27 de febrero.

Esto se dio a conocer tras la publicación del calendario de pagos correspondiente a febrero, difundido por esta dependencia del Gobierno de México el lunes 16 de febrero.

Algunos beneficiarios de este programa social manifiestan dudas sobre quiénes recibirán el pago de la Beca Benito Juárez la semana del lunes 23 al viernes 27 de febrero.

¿Quiénes serán los beneficiarios de la Beca Benito Juárez del lunes 23 al viernes 27 de febrero?

Quienes recibirán el pago de la Beca Benito Juárez entre el lunes 23 y el viernes 27 de febrero son los beneficiarios que aparecen en el calendario de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Es importante señalar que el depósito se realizará en las tarjetas del Banco del Bienestar y el monto entregado será de mil 900 pesos, correspondiente al apoyo bimestral.

| LETRA |DÍA| FEBRERO|

| M | Lunes | 23 |

| N · Ñ · O · P · Q | Martes | 24 |

| R | Miércoles | 25 |

| S | Jueves | 26 |

| T · U · V · W · X · Y · Z | Viernes | 27 |

Calendario oficial de pagos de la Beca Benito Juárez. Foto: X/@bbienestarmx.

Por lo tanto, esta última semana de febrero finalizan los pagos de la Beca Benito Juárez para todos los beneficiarios, siendo el día viernes 27 de febrero la fecha límite para que todos la reciban.