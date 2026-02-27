Ataque armado en Coquimatlán deja un policía muerto y una oficial herida en Colima

Dos policías estatales de Colima fueron atacados a balazos, uno de ellos muere (especial)

Un ataque armado contra elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) dejó como saldo un oficial muerto y una mujer policía lesionada en el municipio de Coquimatlán, en el estado de Colima, luego de que acudieran a atender el reporte de un vehículo incendiado en la comunidad de Los Limones.

De acuerdo con los primeros informes, los hechos ocurrieron cuando los agentes estatales respondieron a un reporte sobre un automóvil en llamas. Al arribar a la zona, fueron sorprendidos por sujetos armados que abrieron fuego en su contra, desatando un enfrentamiento.

En el lugar perdió la vida un elemento masculino de la corporación, mientras que una oficial resultó herida por impactos de arma de fuego y fue trasladada de inmediato a un hospital cercano para recibir atención médica.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado su estado de salud, aunque confirmaron que se encuentra bajo resguardo y atención especializada.

La agresión provocó una intensa movilización de fuerzas de seguridad, quienes desplegaron un operativo en la zona para localizar y detener a los responsables.

Condena agresión

El secretario de Seguridad Pública del estado, Fabián Gómez Calcáneo, condenó enérgicamente el ataque y aseguró que no habrá impunidad.

“No vamos a permitir que estos sujetos sigan marcando ningún tipo de agresión, les vamos a rajar la ma***, expresó el funcionario al referirse a los responsables del atentado.

Por igual señaló que a esta agresión se le aplicará toda la fuerza del estado, donde se desplegó un helicóptero como parte de las acciones del operativo de seguridad.

La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos, identificar a los agresores y determinar si el ataque fue una emboscada planeada o una reacción tras el reporte del vehículo incendiado.

El municipio de Coquimatlán, ubicado a pocos kilómetros de la capital colimense, ha sido escenario de diversos hechos violentos en los últimos años, relacionados con la disputa entre grupos delictivos.

Autoridades estatales han reforzado la presencia policial en zonas consideradas de riesgo con el objetivo de contener los índices delictivos.

El fallecimiento del oficial se suma a la lista de agresiones contra corporaciones de seguridad en la entidad.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal reiteró su compromiso de mantener los operativos activos hasta dar con los responsables y garantizar que el crimen no quede impune.

En tanto, la comunidad de Los Limones permanece bajo vigilancia, mientras continúan las diligencias ministeriales y el despliegue de seguridad en la región.

Este ataque representa un nuevo desafío para las corporaciones de seguridad en Colima, una de las entidades con mayores retos en materia de violencia en el país.