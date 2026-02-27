México

Accidente en la Ibero Santa Fe: alumnos caen de gradas durante foto de graduación

Un grupo de estudiantes cayó de una estructura, lo cual quedó registrado y generó alarma

Un grupo de alumnos de la Universidad Iberoamericana cayó de una estructura de gradas cuando posaban para una fotografía de graduación en la Ciudad de México (CDMX). El incidente ocurrió en la explanada del plantel Santa Fe y fue captado en video por asistentes al evento.

Los hechos se registraron en el campus ubicado sobre Vasco de Quiroga y Agustín Chávez, en la alcaldía Álvaro Obregón, al poniente de la capital. De acuerdo con las imágenes que circulan en redes sociales, decenas de estudiantes se encontraban colocados en distintos niveles de las gradas, aparentemente instaladas para la sesión fotográfica.

En el video se observa que, cuando el grupo ya estaba acomodado para la toma, la parte superior de la estructura cedió de manera repentina. Los alumnos que se encontraban en la zona alta cayeron hacia atrás, lo que provocó un efecto en cadena entre quienes estaban en los niveles inferiores.

Servicios de emergencia atendieron a los lesionados

Servicios de emergencia de la Ciudad de México acudieron al sitio para atender a los jóvenes. En total, 23 personas resultaron con golpes y lesiones menores; seis de ellas fueron trasladadas a hospitales para su valoración médica. Hasta el momento, no se reportan heridos de gravedad.

La zona fue acordonada mientras se brindaba atención y se realizaban las primeras revisiones para determinar responsabilidades y verificar las condiciones en las que fue montada la estructura.

El incidente generó preocupación entre la comunidad universitaria al tratarse de una actividad organizada dentro del plantel Santa Fe. Se espera que las autoridades correspondientes continúen con la investigación para esclarecer las causas y evitar que un hecho similar vuelva a repetirse.

Alumnos que se tomaban la foto de graduación en la Universidad Iberoamericana cayeron luego de que se desplomara un templete

En el lugar se encontraban alrededor de 120 personas al momento del incidente, entre estudiantes y asistentes a la sesión de graduación. La zona fue resguardada mientras se brindaba atención médica y se retiraba la estructura colapsada.

Revisarán condiciones de la estructura

Se espera que se realice una revisión técnica para determinar las causas del colapso y verificar si la instalación cumplía con las especificaciones de seguridad y capacidad de carga adecuadas para el número de personas que la utilizaban.

Hasta ahora, la institución no ha detallado públicamente las condiciones en que fue colocada la grada. El hecho generó preocupación entre la comunidad universitaria al tratarse de una actividad conmemorativa dentro de las instalaciones del plantel Santa Fe.

