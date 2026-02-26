México

Víctimas del ataque a bar Sala de Despecho fueron confundidas por sicarios de la Operativa Barredora: Fiscalía de Puebla

Por este hecho fallecieron tres jóvenes y cinco personas resultaron lesionadas

El percance movilizó a cuerpos de emergencia y generó alarma entre vecinos y testigos.

Sicarios de la Operativa Barredora, célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) confundieron a sus objetivos cuando llevaron a cabo el ataque armado en el bar “Sala de Despecho” de la zona de Angelópolis del estado de Puebla.

Esto fue informado por la Fiscalía General del Estado durante una conferencia de prensa, donde se detalló que las víctimas de la agresión no eran el objetivo de los criminales.

Jorge Alfredo Mena Villaseñor, coordinador de la Fiscalía, detalló que derivado de las investigaciones se determinó que, aproximadamente a la 01:52 horas de la mañana del sábado 14 de febrero, cuatro sujetos arribaron a bordo de motocicletas al exterior del establecimiento, ubicado en la esquina de la calle Hermanos Serdán y Osa Mayor de la colonia Reserva Territorial Atlixcayo.

Los hombres abrieron fuego en contra de una camioneta color blanco a la que le dispararon en al menos 29 ocasiones, dejando a tres jóvenes muertos y cinco personas lesionadas, quienes actualmente se encuentran estables.

Derivado de las diligencias, las autoridades establecieron que la agresión se cometió por integrantes de la Operativa Barredora, y que el ataque estaba dirigido en contra de una persona distinta.

Vehículo era similar

Tres personas fueron asesinadas la noche de este viernes en el bar "Sala de Despecho" en Puebla, autoridades indicaron que tenían varias semanas siguiendo sus pasos Foto: Especial y Maps

Mena Villaseñor informó que tras el análisis de más de 74 horas de videograbación, entrevistas recabadas y datos forenses, se determinó que los agresores dispararon en contra de las víctimas debido a las características similares del vehículo, así como del número de personas que salieron del bar al mismo momento.

Las pesquisas refieren que las víctimas y lesionados coincidieron al salir del bar -con pocos minutos de diferencia-con la persona objetivo de la agresión y sus acompañantes, esto mientras se dirigían a abordar la camioneta blanca.

Los cuatro sujetos que arribaron a bordo de motocicletas, abrieron fuego en contra de la camioneta en la que se encontraban las víctimas, provocando que el objetivo y sus acompañantes corrieran en sentido opuesto y huyeran.

Derivado de la agresión armada, cuatro personas fueron detenidas, quienes tras el análisis de los antecedentes de la investigación proporcionados por la Fiscalía del Estado, fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

El CJNG anunció una violenta incursión en varios municipios del estado de Puebla. (Infobae México/Jovani Pérez)

Cabe señalar que entre los detenidos se encuentra un menor de edad, quien también fue identificado por las autoridades como integrante de la Operativa Barredora.

Las víctimas del ataque armado fueron identificadas como Joaquín Wirth, de 34 años de edad, quien era egresado de la licenciatura de Arquitectura por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP); Emmanuel Esteban Campaña, de 28 años, entrenador de un gimnasio y Gisele Ortiz Carreto, de 33 años, egresada de la licenciatura de Psicología por la Universidad Iberoamericana (Ibero) de Puebla.

La Fiscalía del Estado informó que continúa trabajando en el tema para esclarecer los hechos ocurridos.

